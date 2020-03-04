EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  17339  204
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4682) Правоохоронні органи (887)

 Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже 6 органів, які повинні забезпечувати правосуддя.

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би подарувати нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший - це календар. Він має нагадати вам, що на вулиці вже весна", - підкреслив він.

"Другий - Кримінальний кодекс України, є підозра, що у декого його немає, на жаль", - додав він.

Зеленський висловив надію, що у правоохоронців він стане настільною книгою.

Також читайте: Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський

"На зустрічі влітку правоохоронні органи говорили одноголосно:"У нас усе є. Потрібна тільки політична воля". Політична воля, що це таке? Я вам її дав, візміть її. Ви її отримали. ... ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генеральна прокуратура, у нас 6 вже органів, які мають забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179436
 
   
 Топ коментарі
 
Ах, Вова. Про посадки ты заявлял, а не силовики. Брехунець чёртов.
 показати весь коментар
 
Да...

Цирк из клоуна так и не уехал....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Пора садиться вава. Так еще не обсирался ни один из президентов. Даже тупой пенькобежец
 показати весь коментар
 
 
Зеля, лупи себя по голове!

Ты же обещал посадки, покой, защиту закона простым украинцам - но Аваков остается

Где б..ть логика?!!!
 показати весь коментар
 
А как они будут своих подельников сажать
 показати весь коментар
 
Так сажати ж не правоохоронці обіцяли, а це зебануте, правда, воно багато чого наобіцяло...
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору