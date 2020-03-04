 "Голос" вимагає поіменного голосування за кожного міністра

Про це заявив лідер партії Святослав Вакарчук, повідомляє з Ради кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми як фракція "Голос" вимагаємо, щоб голосування і подання урядових міністрів відбувалося поіменно. Стосовно кожного міністра з поданням програми, з конкретними зрозумілими їхніми пропозиціями", - сказав він.
Вакарчук зазначив, що зараз ніхто не знає людей, яких вносять на посади міністрів.
"Монобільшість повторює помилку, яку зробили 6 місяців тому - в турборежимі швиденько всіх призначили", - пояснив нардеп.
Типа фракция Зеленского устанет кнопки нажимать?
В 2010-2011 годах Емец был министром здравоохранения при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Проработал в этой должности меньше года, поэтому не попадает под люстрацию.
Его назначение считают огромным шагом вперед на пути к реформированию медицинской отрасли и в сравнении с прежними руководителями Минздрава Супрун и Скалецкой, имеющими слабое отношение к медицине. Некоторые эксперты называют главной причиной для увольнения Скалецкой провал коммуникации по коронавирусу в Украине.