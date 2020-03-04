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 Політика України
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Все про:Вакарчук (169) ВР (7176) Кабмін (3825) Голос партія (134)

 "Голос" вимагає поіменного голосування за кожного міністра

Партія "Голос" наполягає на поіменному голосуванні за кожного кандидата на посаду прем'єр-міністра в новому уряді.

Про це заявив лідер партії Святослав Вакарчук, повідомляє з Ради кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми як фракція "Голос" вимагаємо, щоб голосування і подання урядових міністрів відбувалося поіменно. Стосовно кожного міністра з поданням програми, з конкретними зрозумілими їхніми пропозиціями", - сказав він.

Вакарчук зазначив, що зараз ніхто не знає людей, яких вносять на посади міністрів.

"Монобільшість повторює помилку, яку зробили 6 місяців тому - в турборежимі швиденько всіх призначили", - пояснив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приблизно третина кандидатів у міністри дізналися про розгляд їхніх кандидатур із преси або від знайомих, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179435
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно требуют. Иначе человек подозреваемый в госизмене станет Министром обороны.
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смотрел это шоу с кабмином и вспоминал 27 съезд КПСС) одобрямс сплошной, вставание с места и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, которых так не хватает кловану)
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что такого плохого сделал голос?
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Правильно требуют. Иначе человек подозреваемый в госизмене станет Министром обороны.
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Голос зробив свою чорну маврську справу, Голос по йти на ...
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а какая разница? как буд-то это что-то решает.
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смотрел это шоу с кабмином и вспоминал 27 съезд КПСС) одобрямс сплошной, вставание с места и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, которых так не хватает кловану)
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Я випадково теж це побачив, хоч і не планував.🙄
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И что это поменяет?
Типа фракция Зеленского устанет кнопки нажимать?
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У нас 1 партия и один правитель так решил народ да Зелупы
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Сначала свое видение развития событий той отрасли на которую рекомендуется министром, а потом голосование
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Треба було ще грізно кулачком постукати. " ні риба ні м'ясо".
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Новым главой Министерства здравоохранения возглавит заслуженный врач Украины Илья Емец
В 2010-2011 годах Емец был министром здравоохранения при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Проработал в этой должности меньше года, поэтому не попадает под люстрацию.
Его назначение считают огромным шагом вперед на пути к реформированию медицинской отрасли и в сравнении с прежними руководителями Минздрава Супрун и Скалецкой, имеющими слабое отношение к медицине. Некоторые эксперты называют главной причиной для увольнения Скалецкой провал коммуникации по коронавирусу в Украине.
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а можно узнать кто конкретно считает что "Супрун имеет слабое отношение к медицине"?
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Единственная по настоящему европейская партия, но в нашем парламенте как в токшоу на рашке - камера показывает только орущих вырожденцев, интеллигентам там делать нечего.
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