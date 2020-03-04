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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (528) Іран (528) Пристайко (404)

 МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Міністерство закордонних справ і Рада національної безпеки і оборони України працюють над тим, щоб забезпечити передачу українській стороні "чорних скриньок" збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про те, що вони (іранці, – ред.) повинні передати або, скажімо, вивчити зміст без затримок, ми маємо на увазі якийсь розумний період. На нашу думку - всіх п'яти націй і взагалі встановлена практика - ми можемо говорити десь про місяць, коли дається право цій нації спробувати видобути інформацію і поділитися з групами розслідування. На сьогодні вже минув понад місяць, і ми вважаємо, що ми маємо достатньо підстав говорити про те, що Іран не має достатніх технічних і людських та інших можливостей для того, щоб отримати необхідну нам інформацію", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що саме у зв'язку з цим МЗС і РНБО України активно працюють над тим, щоб забрати чорні скриньки збитого літака "МАУ". "Україна має забрати ці чорні скриньки, щоб допомогти з розслідуванням і встановити зрештою правду", - сказав він.

Також дивіться: Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Шампанем розслідування справи про збитий в Ірані літак МАУ, - ОП. ФОТО

За словами міністра, цю роботу буде завершено найближчим часом, і про результати буде повідомлено.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179433
 
 
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мммм, наверное сладкие Чупа-Чупсы прислали Прислайко?
дурак, это не просить и требовать надо а в Совбезе ООН высрать: Дайте взад.
А, ну да, они и дают. тьху, слизняк
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Вот не нахожу другого объяснения, зачем заниматься возвращением черных ящиков, кроме как для отвлечения внимания от самогО вопиющего факта стрельбы расиянским оружием и, наверняка, расиянской военщиной по очередному гражданскому самолету.
Ну, будет после расшифровки - "полет нормальный, системы все работают, бах - и тишина". Иран признал якобы "случайное" преступление, собирайте ООН, требуйте придумать новые, совсем беспощадные санкции теперь уже для "торговых партнеров" этой "страны"-международного преступника, если в какой-то небольшой срок не будут допущены авторитетные следователи (не расиянское дерьмо) с огромными полномочиями для расследования всех подробностей на месте, не говоря уже о выдаче ящиков тому, кого утвердят все пострадавшие стороны, тут консенсус точно будет.
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Да не будут они ничего платить. Сегодняшний пример Египта читай.
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