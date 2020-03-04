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 Політика України
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Все про:Мінфін (408) Уманський (5) Гончарук_Олексій (776)

 Уманський подав декларацію як претендент на посаду міністра фінансів

Експерший заступник міністра фінансів Ігор Уманський претендує на посаду глави Міністерства фінансів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить його декларація на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Згідно з декларацією, Уманський торік заробив 303 тис. грн як заробітну плату в "Укргазбанку" і ще 40 тис. грн - в ТОВ "Процар".

Він також задекларував понад 95 тис. грн на рахунках в "Укргазбанку".

41-річний Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів - в 2008-2010 роках у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179432
 
 
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ніщеброд все записано на тьощу в ієрусалимі...
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Схоже, що українці стали нацменшиною. Скоро Їзраїль до нас переїде всім своїм кагалом.
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куда не плюнь и везде богоизбранный народец.
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