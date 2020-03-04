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 Політика України
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Все про:декларація (639) Кабмін (3825) Резніков (13) Криклій (78)

 Резніков і Криклій подали електронні декларації як претенденти на посади міністрів

Олексій Резніков та Владислав Криклій подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Резніков подав декларацію як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Криклій - міністра інфраструктури.

Раніше Денис Шмигаль також подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України, Марина Лазебна - міністра соціальної політики, Олег Немчінов - міністра Кабінету Міністрів, Денис Малюська - міністра юстиції, Андрій Таран - міністра оборони, Олексій Чернишов - міністра розвитку громад і територій та Ілля Ємець - міністра охорони здоров'я, Вадим Гутцайт - міністра спорту, Сергій Бессараб - міністра ветеранів та Олег Коростельов - віцепрем'єр-міністра з оборонної промисловості України.

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Шмигаль є віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, Федоров - віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації України, а Малюська обіймає посаду міністра юстиції в уряді Олексія Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179431
 
 
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Не имею представления о Резникове, а Криклия на фиг.
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І знову одні "умнейшие"! Пропоную все це "збіговисько" перейменувати в "кнессет"...
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