 Приблизно третина кандидатів у міністри дізналися про розгляд їхніх кандидатур із преси або від знайомих, - джерело

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердило кілька джерел.

Зокрема, кандидат на посаду міністра енергетики Іван Плачков про те, що його персону будуть пропонувати як кандидата, дізнався сьогодні о 10 годині ранку від знайомих.

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