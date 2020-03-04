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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) Плачков (9)

 Приблизно третина кандидатів у міністри дізналися про розгляд їхніх кандидатур із преси або від знайомих, - джерело

Близько третини осіб, яких парламенту пропонують як кандидатів на міністерські пости, дізналися про розгляд своїх кандидатур зі ЗМІ або від знайомих.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердило кілька джерел.

Зокрема, кандидат на посаду міністра енергетики Іван Плачков про те, що його персону будуть пропонувати як кандидата, дізнався сьогодні о 10 годині ранку від знайомих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від "Голосу" Железняк - Зеленському: "Ви так і не сказали: "Я особисто помилився", а це сталося"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179430
 
 
 Топ коментарі
 
Опять случайные сказочные персонажи будут (Цирк же):
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко
......
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Да. Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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сливает накопившийся негатив на "новые лица".
теперь еще год будет иммунитет у "новых мозгов и сердец"
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«Заблудившиеся люди действительно не могут идти по прямой, не имея какого-нибудь ориентира в пространстве - высокой башни, горы, солнечного или лунного диска на небе. В такой ситуации они на самом деле ходят кругами», - сказал исследователь Ян Соуман

Мне кажется, что наша страна так и ходит... по кругу. От одного правительства - к другому. Но ничего не меняется. Солнце даже восходит и наступает потом вечер, то идут дожди, то цветут пионы, то идет снег и вот мы опять в Новом году, а что толку... Только стареем, все больше болеем и всё....
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Думать нужно на выборах и не верить в манну небесную. Теперь представим, что у нас не было президентов Овоща и Бубочки. Ну и?
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Опять случайные сказочные персонажи будут (Цирк же):
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко
......
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Я против колобок,он не умеет подтягиваться,какой с него министр спорта!
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Зато бегает быстро и от бабушки ушел и от дедушки ушел!
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Зато он много от кого убегал) Но никто ж не говорит, что нельзя подать другую кандидатуру)
Я тоже долго думала...Кто по-Вашему?)
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Чебурашку пожалуйста,Владимир Александрович,хотим Чебурашку министром
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Я думала его на Министра соцполитики. Он добрый и любит людей)
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Колобок однозначно не может быть министром,это не серьезно!хотя...о чем это я
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пожалуй только леопольд не вырывает активного отторжения
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Ну відсотків 20 ще принаймні залишилось.
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царь-батюшка решил вас министром назначить!
хз кто с кем это обсуждал?
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да, с логикой у клована явные проблемы....
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Плохо, что гончарук слинял. А этот самокатчик обещал рост экономики на 40%. А теперь и поиздеваться не над кем.
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Было - сняли с поезда и отправили служить в Нацгвардию.
Стало - поймали в 95 Квартале и отправили работать министром в Кабмин.
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Еще две трети не знают что будут министрами...
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Добрий день Ксенія, а ви хіба з Чернівців?
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Добрий день, Юрій. )
Ні, я мішкаю в іншій області.
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Зрозуміло, бо "наш друг" вчора тішився коронавірусом в Чернівцях і доказував мені, що ви теж в Чернівцях. Я казав що ви наче з Луцька, але йому було приємніше переселити вас до нас. Є такий " Мой комментарий".
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Ну що тут скажеш...
Чернівці файне місто. Мені сподобалось. Приблизно третина кандидатів у міністри дізналися про розгляд їхніх кандидатур із преси або від знайомих, - джерело - Цензор.НЕТ 7720
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А дворник ВАСЯ прессу не читает и телевизор не смотрит, поэтому о предложении возглавить министерство какое то он не узнает(
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якщо не знали, то чиглядає, як обирання нступної жертви.
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Прям как в "Дне Выборов" : А вы кто? Массажист. Для меня это тоже новость. Вчера я ещё не знал что буду министром)))
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Мда, кадрове питання це сильна сторона Зеленського.
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Це називається - країна в смартфоні...Заглянув у смартфон - а там повідомлення про трвою відставку,не заглянув - працюєш далі...
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Значит, треть - более менее адекватные, остальные, как я понимаю, узнали, потому, что смотрят этот быдлокварал96 или сколько там, перенесшийся в Верховную Раду Украины.
Тут думать надо, как выборы сделать раз в год и опять не обосраться со своим выбором.
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прикольно..... сидиш в беседке, жариш шашлык или шпилиш красавицу или бухаешш с друзьями а тут на............................ тебя назначили министром.. так и до инфаркта можно довести нормального человека. такой абсурд нести позволил себе зеленский первым в истории УКРАИНЫ
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