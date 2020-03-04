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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) МЗС (2077) Кулеба Дмитро (225) Пристайко (404) Верещук (54)

 Главою МЗС буде Кулеба, а віце-прем'єром з євроінтеграції - Пристайко, - "слуга народу" Верещук

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ.

Про це повідомила журналістам глава підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

При цьому, за її інформацією, чинний глава МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду - він обійме посаду, яку зараз займає Кулеба, тобто стане віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Окремо буде міністр оборони проголосований і міністр закордонних справ. Ви побачили, що не можна голосувати за одну людину як віце-прем'єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ. Тому главою МЗС буде Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції буде Пристайко", - сказала Верещук

"Ми будемо голосувати пакетно, але з переліком посад і прізвищ. Тобто ті прізвища, які будуть прочитані - вони будуть проголосовані", - додала депутатка.

Вона повідомила, що переговорний процес щодо призначень до Кабінету міністрів ще триває. "Бракує міністра освіти, міністра культури і МінАПК, тобто економіки", - зазначила Верещук, пише Інтерфакс-Україна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179429
 
 
 Топ коментарі
 
Зеботам похрен за кого голосовать,лишь бы конвертики выдавали.
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а вот вам рокировочка


интересно, эти дебилы в шахматы играют ?
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Вы я вижу не одобряете "новые литса" и "новые мозги" в правительстве.
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Зеботам похрен за кого голосовать,лишь бы конвертики выдавали.
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а вот вам рокировочка


интересно, эти дебилы в шахматы играют ?
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Ну нихера себе прорыв, ну теперь другое дело😂
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Как у наших у ворот
Тузик Бобика ...того.
А потом наоборот -
Бобик Тузика...того.

А результат один - потомства все равно не будет.
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Очі ширше відкривайте-Вам зелебобскіі правду кажуть!
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Кулеба - это тот, который липший друг обиженной Венгрии и "угнетаемых" нацменьшинств?
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Пристайко полностью провалил работу МИД, сейчас провалит евроинтеграцию.
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