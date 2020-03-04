 Главою МЗС буде Кулеба, а віце-прем'єром з євроінтеграції - Пристайко, - "слуга народу" Верещук

Про це повідомила журналістам глава підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
При цьому, за її інформацією, чинний глава МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду - він обійме посаду, яку зараз займає Кулеба, тобто стане віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Окремо буде міністр оборони проголосований і міністр закордонних справ. Ви побачили, що не можна голосувати за одну людину як віце-прем'єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ. Тому главою МЗС буде Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції буде Пристайко", - сказала Верещук
"Ми будемо голосувати пакетно, але з переліком посад і прізвищ. Тобто ті прізвища, які будуть прочитані - вони будуть проголосовані", - додала депутатка.
Вона повідомила, що переговорний процес щодо призначень до Кабінету міністрів ще триває. "Бракує міністра освіти, міністра культури і МінАПК, тобто економіки", - зазначила Верещук, пише Інтерфакс-Україна
интересно, эти дебилы в шахматы играют ?
Тузик Бобика ...того.
А потом наоборот -
Бобик Тузика...того.
А результат один - потомства все равно не будет.