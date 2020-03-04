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 Політика України
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Все про:корупція (3220) Гончарук_Олексій (776)

 У нашому уряді не було корупції, - Гончарук

У своєму звіті перед народними депутатами прем'єр Олексій Гончарук заявив про те, що в його уряді не було корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму звіті перед депутатами ВР.

Він зауважив: "У нашому уряді не було корупції, ми боролися з нею до кінця".

Зазначимо, що 4 березня 353 народні депутати відправили уряд Гончарука у відставку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179427
 
   
 Топ коментарі
 
Как не было? А чего, Гончарук, недоумок, назначил себе и Кабмину премии по 150 тыс гривен? За что? За падение экономики на 16%. Совесть позволила? Пенсионерам нет индексации, зато у них премии заоблачные за отвратительную работу. Ублюдки.Это не коррупция себе грести премии лопатами?
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Незрозуміло як там з корупцією, а от розуму і близько не було. Один Мілованов рівний для економіки трьом Чорнобилям.
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Как не было? А чего, Гончарук, недоумок, назначил себе и Кабмину премии по 150 тыс гривен? За что? За падение экономики на 16%. Совесть позволила? Пенсионерам нет индексации, зато у них премии заоблачные за отвратительную работу. Ублюдки.Это не коррупция себе грести премии лопатами?
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Фотофакт. Зеленский расстреливает свой собственный Кабмин:

В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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Незрозуміло як там з корупцією, а от розуму і близько не було. Один Мілованов рівний для економіки трьом Чорнобилям.
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Нет. Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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А международные институты говорят обратное

В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4507
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для 2020-го ширину графика менять не прийдется
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был ***************, на котором было ******** больше денег чем смогли бы украсть 8 януковичей В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4620
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факты давай, вна суд предоставляй. Фин.отчеты, плиз, в студию.
я конечно не люблю этих...******, но мне истина дороже.

Это как высрал ПАП Шустеру
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я только за.
ибо увидев наклейку на "студне" - "зе", плюнул и показал средний палец. И да, чуть не обосрался, как и Антиколорадос когда Зеля выгнал ПАП-а.
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а що він дурно вкладав у " хОлобородька" ...- хто ж нам всім Дохтор...
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для вас, козлов, факты имеют значение?!
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да!
недавно смотрел Невзорова, грит что какой-то чел высрал формулу, ну, типо - "сколько может продержаться теория заговора", так вот, операция НАСА на Луну, если была бы фальшивка = 3 года максимум. и т.д.
факты.... фффф студию.(пам-пам-пам.. ту-ду....)
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А заоблачные премии?
А куда делось то, что воровало прежнее правительство?
А почему меньше стало поступлений в бюджет?
А куда пошел недобор с таможни?
П.С. Хотя, допускаю, что эти профаны даже не поняли, кто и как сделал их лохами???
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Ну, это конечно супер, но не было коррупции в правительстве совсем не означает, что вы с ней хоть как-то боролись))) децентрализация и в коррупции полная))) но проблема в том, что от того, что вы дибилы - нам как-то совсем не легче
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Когда дураками управляют воры, то коррупции и не надо.
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Он заметил: "В нашем правителсьтве не было коррупции, мы боролись с ней до конца". Источник: https://censor.net.ua/n3179427\\\\\\

боролс ко конца банкноты?
И знаете шо самое прикольное? 99% народа, читая эту новость, думают - вот же идиоты то, одна взятка же = домик дочке, вторая = икра и бутерброды, треться = во Франции все это. Ну дальше так, абы було...

Шоп я, кхе-кхе, от короны и вирусов подох если брешу как моя\мой собака.... правда у мну собак нетути В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5852
Но сказал все как есть(заполняет анкету на Премьер-Дуриста)
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Коррупция возведена в ранг закона. Правительство просто обязано соблюдать закон, а потому Гончарук прав.
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лучше коррупция в телевизоре и рост экономики в 2,5% чем сказки о росте в 40% по телевизору и дыра в бюджете в 40 ярдов.
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Мозгов в вашем правительстве не было. Правды в вашем правительстве не было ни грамма.

Но виновато в этом не правительство. Оно просто является отражением самого ЗЕ - безмозглый звиздун.
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Таки да.

Поэтому менять надо не попугайчиков, тех, кто предлагает попугайчикам управлять воюющей страной.
Вторым шагом надо сделать 73% такую абструкцию, чтобы в следующий раз им вообще было страшно на выборы идти.
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Так корупція може бути тільки в працюючому уряді, за бездіяльність платять тільки ментам та сбушникам.
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То ти такий недолугий зедебіл,Гончарук, шо навідь корупцію для баби бені не зміг організувати!) Ганьба тобі! Рєабілітуйся!Йди на 112-й! Там зоопарк, похлєщє Г+Г!))) За сидіння серед ватніков в залі тобі забашляють кошерно!)
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Да ну....
А как же рюкзаков?!

Самый полезный министр оказался...
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і ні разу воно не корупціонер
Ха Ха
вже знову лотерейки повідкривались
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Та ви просто не знали де воно все було.
Грошей то тютю... хтось обкрадав країну в турбо режимі.
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Лучше народа не скажешь: простота хуже воровства.
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В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук
...поэтому и облажались...*)
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Обращаюсь к В Ф Януковичу, В Ф,прошу прощения,что когда то называл тебя идиотом...По сравнению с сегодняшними клоунами ты просто -гений...
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От куда там Гончарук знает была коррупция или нет.
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Гончарука просто съели что бы поставить человека выгодного определённым лицам, так сказать очередного марионетку.
Думаю Зеленский там даже дупля не режет что там за его спиной делается, такой себе ряженный президент.
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А шо, кроме постоянного откровенного вранья, в этом правительстве вообще было?
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и зарплату ссуки пусть вернут, за надувание щек такие деньги получали...
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А С ЧЕМ ЖЕ ВЫ БОРОЛИСЬ, ЕСЛИ ЕЕ НЕ БЫЛО?
ПИПЕЦ
блин.
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ДЯДЕНЬКА, ТЫ ДУУРАК???????????????? вопрос из фильма
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