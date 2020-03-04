 У нашому уряді не було корупції, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму звіті перед депутатами ВР.
Він зауважив: "У нашому уряді не було корупції, ми боролися з нею до кінця".
Зазначимо, що 4 березня 353 народні депутати відправили уряд Гончарука у відставку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму звіті перед депутатами ВР.
Він зауважив: "У нашому уряді не було корупції, ми боролися з нею до кінця".
Зазначимо, що 4 березня 353 народні депутати відправили уряд Гончарука у відставку.
я конечно не люблю этих...******, но мне истина дороже.
Это как высрал ПАП Шустеру
ибо увидев наклейку на "студне" - "зе", плюнул и показал средний палец. И да, чуть не обосрался, как и Антиколорадос когда Зеля выгнал ПАП-а.
недавно смотрел Невзорова, грит что какой-то чел высрал формулу, ну, типо - "сколько может продержаться теория заговора", так вот, операция НАСА на Луну, если была бы фальшивка = 3 года максимум. и т.д.
факты.... фффф студию.(пам-пам-пам.. ту-ду....)
А куда делось то, что воровало прежнее правительство?
А почему меньше стало поступлений в бюджет?
А куда пошел недобор с таможни?
П.С. Хотя, допускаю, что эти профаны даже не поняли, кто и как сделал их лохами???
боролс ко конца банкноты?
И знаете шо самое прикольное? 99% народа, читая эту новость, думают - вот же идиоты то, одна взятка же = домик дочке, вторая = икра и бутерброды, треться = во Франции все это. Ну дальше так, абы було...
Шоп я, кхе-кхе, от короны и вирусов подох если брешу как моя\мой собака.... правда у мну собак нетути
Но сказал все как есть(заполняет анкету на Премьер-Дуриста)
Но виновато в этом не правительство. Оно просто является отражением самого ЗЕ - безмозглый звиздун.
Поэтому менять надо не попугайчиков, тех, кто предлагает попугайчикам управлять воюющей страной.
Вторым шагом надо сделать 73% такую абструкцию, чтобы в следующий раз им вообще было страшно на выборы идти.
А как же рюкзаков?!
Самый полезный министр оказался...
Ха Ха
вже знову лотерейки повідкривались
Грошей то тютю... хтось обкрадав країну в турбо режимі.
...поэтому и облажались...*)
Думаю Зеленский там даже дупля не режет что там за его спиной делается, такой себе ряженный президент.
ПИПЕЦ
блин.