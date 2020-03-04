 У нашому уряді не було корупції, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму звіті перед депутатами ВР.

Він зауважив: "У нашому уряді не було корупції, ми боролися з нею до кінця".

Зазначимо, що 4 березня 353 народні депутати відправили уряд Гончарука у відставку.

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