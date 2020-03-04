 Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція", що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні", - говориться в повідомленні.

Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені справи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В СБУ не вказали прізвища затриманого, але найімовірніше йдеться про Євгена Бражникова, про участь якого у катуваннях говорив інший звільнений з полону найманців РФ В'ячеслав Асєєв.

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