 Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція", що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні", - говориться в повідомленні.
Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені справи.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В СБУ не вказали прізвища затриманого, але найімовірніше йдеться про Євгена Бражникова, про участь якого у катуваннях говорив інший звільнений з полону найманців РФ В'ячеслав Асєєв.
"Демьянюк - больше, чем простой обвиняемый. Он стал символом попытки найти виновных в кошмарах Второй мировой войны", - говорит автор пьесы и уверяет, что не обвиняет и не оправдывает украинца.
По его словам, это произведение может заставить зрителя задуматься о природе зла, и каждый может спросить себя, что бы он сделал, чтобы выжить в очень сложных ситуациях.
О нем СБУ забьіло?
Или я чего-то не понимаю?(
Не исключен вариант что его заставили под страхом смерти,о чем неоднократно рассказывали пленники,что это такой вид пытки.
Вопрос к Зеленскому по его "козырной карте"-"Я делаю уступки агрессору только ради обмена пленных"-"Вова,ты точно не лох?"
Их специально взяли для шаантажа.
Виноват в этом не зе или пе,а обсе и оон с нашими западными партнерами.
Те кто завели эти игры с пу и позволили ему играться в игры жизнями людей и все это под видом глубокой обеспокоенности во всяких пасе.
Кого ж оно гнида «наменяла»... обыкновенный лох. Неисправимый и необучаемый
Теперь этого урода опять обменяют, на другого урода. А настоящие патриоты будут и дальше гнить в кацапских тюрьмах.
В рамках обмена пленными зеленский отдал террористам "ДНР" военную преступницу ларису чубарову ("терезу"), которая являлась убийцей и исполнительницей жестоких пыток над украинскими воинами.
Зеленские и сивохи отдали палача.
"Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались".