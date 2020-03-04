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Все про:Правоохоронні органи (887) катування (197) СБУ (5359) Донбас (15465) Асєєв (31)

 Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру звільненому у грудні 2019 року українському громадянину, викритому на катуванні співвітчизників під час утримання в тюрьмі "ДНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Цей громадянин під час перебування у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція", що у Донецьку, добровільно вступив до складу вказаного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство та катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які утримувались у цій катівні", - говориться в повідомленні.

Співробітники СБ України під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР", і будуть долучені справи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В СБУ не вказали прізвища затриманого, але найімовірніше йдеться про Євгена Бражникова, про участь якого у катуваннях говорив інший звільнений з полону найманців РФ В'ячеслав Асєєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179426
 
   
 Топ коментарі
 
Турки зажмурили выкормыша российского Генштаба Сухейля!

Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 4192
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МИД Донецкой Нарядной Резервации уже шлёт ноту протеста.
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натомість нього зеленське віддало беркутівців.
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"Германия использовала его как козла отпущения, чтобы переложить ответственность за преступления нацистов на беспомощных украинских военнопленных", - заявил уже после смерти Демьянюка его сын Джон.

"Демьянюк - больше, чем простой обвиняемый. Он стал символом попытки найти виновных в кошмарах Второй мировой войны", - говорит автор пьесы и уверяет, что не обвиняет и не оправдывает украинца.

По его словам, это произведение может заставить зрителя задуматься о природе зла, и каждый может спросить себя, что бы он сделал, чтобы выжить в очень сложных ситуациях.
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Ну так треба ж чимось відкуплятися від правосуддя... (((
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в феофании подлечился за наш счет
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Да прикол в том, что его теперь назад надо менять! Такой вот "круговорот пленных в Украине"!
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натомість нього зеленське віддало беркутівців.
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Асеев говорил там еще второй был . фамилию не помню
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А его в правительство новое назначит зелемойский
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Т.е. вот ЭТО зеля выменял? Задержан освобожденный из плена "ДНР" Бражников, участвовавший в пытках украинцев, - СБУ - Цензор.НЕТ 4898
Или я чего-то не понимаю?(
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это ещё не всё , Зеля отдал убийцу полковника СБУ Хараберюша , суку Прасолову , которая его подорвала за бабки и получила за это 11 лет на невиновного моряка , захваченного в Керченской протоке . Этих моряков московия должна была через месяц отдать бесальтернативно по решению морского суда в Гааге. Это измена .
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МИД Донецкой Нарядной Резервации уже шлёт ноту протеста.
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у тебя ошибки есть... Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7922 правильно - Даунецкая Наротная Резервация
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Обменивать только военных и баста. Гражданским не хер в орках лазить.
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Обратно в дыру по обмену на очередного "таксиста" пойдет. Кругооборот дерьма в природе.
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Я бы осторожно подходил.
Не исключен вариант что его заставили под страхом смерти,о чем неоднократно рассказывали пленники,что это такой вид пытки.
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Турки зажмурили выкормыша российского Генштаба Сухейля!

Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 4192
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також серед нейтралізованих ( вбитий або поранений ) командир 9-ї дивізії сирійської армії та голова комітету військової безпеки Хама - Рамадан Юсуф
Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7479
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ну теперь кацапы его "обменяют" Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 8446 - чужой среди своих, свой среди чужих...- дежавю...
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Его не кацапы обменяют, а ставленник предавших Украину на выборах зельц.
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Возможно, только с украинскими паспортами.
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Ну хоч так, але не перетворюйтесь на гебню, досконало вивчайте факти.
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Ну ось обміняли вбивць мерзотників ,на вбивць і мерзотників тільки вони ще квартиру в Києві хочуть, цирк продовжуєтся ,а який піар з цього зробили .
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Я не понял так шо там наменяли Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 109 по моему кто то козлы Затримано звільненого з полону "ДНР" Бражникова, який брав участь у катуваннях українців, - СБУ - Цензор.НЕТ 109
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И еще хочу напомнить Зеленскому , что отвод войск с позиций , это Гос. измена , потому что наши войска находятся на Украинской земле
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Сначало вопросы к СБУ,военной контрразведке-КАК вы просматриваете списки подгатавливаемых к обмену????...Факт налицо-провал работы.тем более,что и освобождённые раньше по большей части люди случайные в этой войне.а не только и.НА ЖАЛЬ,не столько наших реально военнопленных,а отдаём той стороне отъявленных головорезов и гос. преступников типа ПРЯМОГО УЧАСТНИКА операции по сбитию "Боинга".
Вопрос к Зеленскому по его "козырной карте"-"Я делаю уступки агрессору только ради обмена пленных"-"Вова,ты точно не лох?"
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Так эти люди просто заложники.
Их специально взяли для шаантажа.
Виноват в этом не зе или пе,а обсе и оон с нашими западными партнерами.
Те кто завели эти игры с пу и позволили ему играться в игры жизнями людей и все это под видом глубокой обеспокоенности во всяких пасе.
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Выпей стекломоя и прочисть свою черепную коробку от зелёного кала. Или может тебе туда тобе порох насрал?
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Теперь его опять обменяют, но уже в обратную сторону. А ведь при обмене за него отдали убийц наших людей. И кто за это ответит? Дебилы бл...
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Зеленский и ему выделил из бюджета квартиру в Киеве?
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Как же можно было менять эту тварь или вообще никто не интересуется, кто в списках... дурдом.
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Ой. Да какая разница, кто там кому служит. Все везде примерно одинаковые, главное что бы было кого на кого менять.
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зЭчму скажем дружно «дякую» за это!
Кого ж оно гнида «наменяла»... обыкновенный лох. Неисправимый и необучаемый
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Подождите, это ещё не дно. Что ещё предстоящий обмен нам готовит и кого? За такой провал с Бражником кто-то должен сесть, весна уже наступила.
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То есть, этот дебил настолько дебил, что притащил сюда свои документы дыры?
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Ты смотри какой хитрый ход - отдать беркутовцев пытавших и убивавших украинцев на зека делавшего тоже самое с украинцами.
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Не может быть. Картинку обменов испортили.
Теперь этого урода опять обменяют, на другого урода. А настоящие патриоты будут и дальше гнить в кацапских тюрьмах.
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Нам эту гниду отдали, по куражу ордло, вместо солдат.
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"Стреляла в пах и в голову", правда о палачихе, отданной "ДНР" по обмену"
В рамках обмена пленными зеленский отдал террористам "ДНР" военную преступницу ларису чубарову ("терезу"), которая являлась убийцей и исполнительницей жестоких пыток над украинскими воинами.
Зеленские и сивохи отдали палача.
"Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему (втором украинскому военному) в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре, пять, да, пять раз в область паха, а потом в голову. Я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались".
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а потому что менять надо по спискам. и пусть не ....бут мозги. сбу и военная разведка знают все обо всех. а то те требуют конкретных а нам отдают в перемешку. этого уй..бка еще и в зоне содержать ?????????????
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