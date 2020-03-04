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 Політика України
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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3760) Гончарук_Олексій (755)

 Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував президенту Володимирові Зеленському та висловив впевненість щодо продовження курсу реформ.

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, він порядна і чесна людина. Я жодного разу не отримав незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру", - сказав Гончарук, виступаючи з трибуни парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук пов'язав збільшення критики щодо його політики з рішенням уряду про зміну менеджменту, зокрема на "Центренерго".

"Але це не єдина компанія (де уряд змінив керівництво. - Ред.). Ми перекрили багато тіньових схем, тому на нас вилилися тонни бруду в ЗМІ", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179424
 
 
 Топ коментарі
 
Вся зелёная команда незаконная. Набрали дилетантов страной управлять.
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Что понимать под "незаконной командой"?
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ВСЁ, самокатчик возвращается на свою постоянную работу - статиста на ток шоу для умственно отсталых.
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Вся зелёная команда незаконная. Набрали дилетантов страной управлять.
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ну вот, например, съездил бубочка на встречу с шахтерами, узнал, что страдают землеройки, мол, продукт их труда нахер никому не только здесь, но и во всем мире не нужен...не продается... и пообещал выплатить зарплаты за то, что отрасль всегда дотационной была и за счет дотаций кормила Украину. Почеспл бубочка репу и поставил премьеру задачу забрать у пенсов и отдать землеройкам. Потому что, если у студентов... хотя...студентам стипендий тоже не видать... по кр.мере в Каразина.
Итак, у пенсов забрать, шахтерам отдать. Законно? И законную индексацию с марта перенести на сентябрь. Законно? И это всё во имя популизма, каких-то рейтингов и скоморошьего лица...
Учила меня покойная бабушка никогда не иметь дела с ж-евреем...
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ВСЁ, самокатчик возвращается на свою постоянную работу - статиста на ток шоу для умственно отсталых.
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В хто по закону дає прем'єру «вказівки»?
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Этот тип явно не в себе ,непонятно зачем он туда вообще влез ...
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в якому сенсі? його обрано більшістю голосів виборців у другому турі президентських перегонів.
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Не по своей воле, Серый... а может спьяну на самокате заехал... поди знай... неисповедимы пути узеленских
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Щоб зрозуміти, що команда незаконна, потрібно знати закони, а не бути профаном.
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сцикло повне цей хлопчик, злякався бабая каломойші і виступив в ролі гандона для зеленського
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Ну да... Только вместо того, чтобы работать по 3-4 часа совещались о том, чем заполнить вакуум по каждому вопросу
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та хватит уже лизать, все равно не помогло
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только законные команды получал?
у нас парламентско-президентская республика? точно?
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от дурень, а мог бы каштанку мордой об стол измазать
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Молодець! Плюють йому в морду - а він каже - "Божа роса"
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