 Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, він порядна і чесна людина. Я жодного разу не отримав незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру", - сказав Гончарук, виступаючи з трибуни парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Гончарук пов'язав збільшення критики щодо його політики з рішенням уряду про зміну менеджменту, зокрема на "Центренерго".
"Але це не єдина компанія (де уряд змінив керівництво. - Ред.). Ми перекрили багато тіньових схем, тому на нас вилилися тонни бруду в ЗМІ", - сказав він.
Итак, у пенсов забрать, шахтерам отдать. Законно? И законную индексацию с марта перенести на сентябрь. Законно? И это всё во имя популизма, каких-то рейтингов и скоморошьего лица...
Учила меня покойная бабушка никогда не иметь дела с ж-евреем...
у нас парламентско-президентская республика? точно?