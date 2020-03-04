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 Політика України
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 Українці стали нацменшиною в наглядових радах держкомпаній, - Зеленський

Громадяни України стали нацменшиною в наглядових радах державних компаній, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це президент сказав під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"За всієї поваги до наших міжнародних партнерів, за всієї подяки за їхню допомогу сьогодні громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною", - заявив Зеленський.

"Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців. Ні. Їхній внесок в боротьбу з корупцією - це тільки питання справедливості і нашого почуття суб'єктності", - підкреслив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179420
 
 
 Топ коментарі
 
Украинцы стали меньшинством в Украине. Нас осталось всего 25%
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Украинцы стали меньшинством в Украине. Нас осталось всего 25%
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Ну хоть мизерную правду сказал зеля про украинцев при его власти. Он выступает по сатанинскому методу - говори 20% правды, 80% брехни и народ будет доверять.
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Нє, нє !!!!!
Нас СТАЛО 25% !
(згадайте реванш ********** і хохломанкуртів 2010 року, тоді було нас 5%).
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Товарищ Рабинович, мы вынуждены вас уволить.Да я же по паспорту русский!Вот именно поэтому - мы уже уволили десять евреев, надо же когда-нибудь уволить и русского!
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знаете откуда взялось слово малоросы?
сколько им в глаза не ссы, а им все мало этой божьей росы! Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний, - Зеленский - Цензор.НЕТ 317
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Не говоря уже об "офисе прип*здента". Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4758
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Все ясно. Будут ставить свои провереные кадры. 314дец и года не прошло
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Не дивно з цього клоуна ржало пів країни!
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Государство не должно заниматься бизнесом. Тогда и состав наб.советов никому не нужен
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Да це взагалі, не доповідь, а камінг-аут, какой то...
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Лучше бы уже молчал, а то как-то сам на себя наговаривает .
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Евреи, евреи,
Кругом одни евреи.
(Слова из песенки)
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Українці взагалі себе хріново почувають в Україні.Маю на увазі етнос,а не просто громадянство.
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а если еще почитать о национальности тех граждан Украины,которые в меньшенстве Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний, - Зеленский - Цензор.НЕТ 984
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Тіпа с гордо поднято головой заявити своєму електорату: «Громадяни, ми обосралісь !»
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Не-а, эти набсоветы созданы при Порошенке
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Это прелюдия к контролю на Нафтогазов ЗЕбильной братвы и слива дел против Газпрома - как того требует 3.14дорашка через скотомразь Ермака
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величайший лидер современности... уже в открытую пошел, а зеленые бараны и дальше на него молятся
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В руководстве государства тоже. Тут, Володя, да, есть такое.
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Вот и взялись за Нафтогаз, будут набсовет менять, чтобы Коболева снять, и дальше под газпром ложить. Также ждите миллиардных убытков и списания огромных долгов фирташевских облгазов перед Нафтогазом за счет налогоплательщиков, как уже было при овоще. Вы зробылы цэ разом, долбодятлы зелёные.
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Коли вони вже білет на поїзд візьмуть поряд з чавушесту
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Добивается того, чтобы в набсоветах были одни кошерные? Тогда уже лучше иностранцы.
Всё ясно - копает под руководство ПриватБанка.
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Украинцы стали нацменьшинством и в ВР, и в КМ. Только на войне их большинство.
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... а після твого курсу на ліквідацію держкомпаній їх там зовсім не буде...
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Українці обіцяли, що оберуть розумного Президента, а обрали тупого довб.ба.
Як таке можливо, хто мені це пояснить...? Кого я маю призначити, щоби це припинилось
Українці стали нацменшиною в наглядових радах держкомпаній, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1134
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колего, невже не ясно? пан Зеленський хоче призначити Вас та мене. То й питає!
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