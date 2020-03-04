 Українці стали нацменшиною в наглядових радах держкомпаній, - Зеленський

Про це президент сказав під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.
"За всієї поваги до наших міжнародних партнерів, за всієї подяки за їхню допомогу сьогодні громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною", - заявив Зеленський.
"Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців. Ні. Їхній внесок в боротьбу з корупцією - це тільки питання справедливості і нашого почуття суб'єктності", - підкреслив президент.
Нас СТАЛО 25% !
(згадайте реванш ********** і хохломанкуртів 2010 року, тоді було нас 5%).
сколько им в глаза не ссы, а им все мало этой божьей росы!
Кругом одни евреи.
(Слова из песенки)
Всё ясно - копает под руководство ПриватБанка.
Як таке можливо, хто мені це пояснить...? Кого я маю призначити, щоби це припинилось