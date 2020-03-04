 Українці стали нацменшиною в наглядових радах держкомпаній, - Зеленський

Про це президент сказав під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"За всієї поваги до наших міжнародних партнерів, за всієї подяки за їхню допомогу сьогодні громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почуваються національною меншиною", - заявив Зеленський.

"Ми не ставимо під сумнів прозорість або ефективність роботи іноземців. Ні. Їхній внесок в боротьбу з корупцією - це тільки питання справедливості і нашого почуття суб'єктності", - підкреслив президент.

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