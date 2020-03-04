 Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми провели низку реформ, запустили Вищий Антикорупційний Суд, перезавантажили НАЗК, повернули відповідальність за незаконне збагачення, зняли недоторканність, прийняли закон про викривачів корупції. Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз - навіть не нічия", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що в Україні шість органів, які повинні забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя.
"Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів'я про сімох няньок, у яких дитя без ока?" - поцікавився Зеленський.
Make Kolomoyskyi poor again
Місяць тому громадяни України втратили 44 мільярди. Це сталось через продажних суддів, які стали на бік олігарха, а не держави. Ми вирішили цю справу не залишати просто так. Тому що гроші в нас не безкінечні, а апетити олігархів - прямують до безкінечності.
Від імені ГО "Демократична Сокира орди" ми подали по справі ТОВ "Гаджибей" скарги на кількох суддів. І у вас відразу виникають питання: яка справа? який гаджибей? до чого тут 44 мільярди? які скарги? поясність what is коїться now?
Розповідаємо. У далекому 2014 році ТОВ "Гаджибей" виступив поручителем по зобов'язаннях Приватбанку перед Національним банком України. Нацбанк тоді надавав Привату кредит рефінансування у розмірі 2,5 млрд гривень. Тут важливо знати дві штуки:
а) на той час Приватбанк не був спроможний виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, тому рефінанс був необхідний;
б) Приватбанк та ТОВ "Гаджибей" мали спільного кінцевого бенефіціарного власника - Ігоря Коломойського.
Простіше кажучи, один Коломойський брав у держави гроші як банк, а інший Коломойський як ТОВ "Гаджибей" гарантував їх повернутиення. Заставою тоді стали дві земельні ділянки на Одещині вартістю 21 мільйон гривень.
Наступна віха нашої історії - 2016-2017 роки. Тоді відбувається націоналізація Привату і банк переходить у державну власність. Оскільки Приват не може виконувати свої зобов'язання за кредитами перед кредитором - Нацбанком, Нацбанк звертається до поручителя з метою виконання зобов'язань.
"Где деньги, ТОВ "Гаджибей?", - запитує НБУ, однак ТОВ "Гаджибей" відмовляється виконувати свої зобов'язання поручителя, читай: борги повертають тільки лохи, і стає зрозуміло, що ні грошей, ні заставного майна - земельних ділянок в Одеській області - Нацбанк не побачить.
У 2018 році НБУ йде до суду (відчуваєте, ми наближаємось до заявленої теми), щоб стягнути майно ТОВ "Гаджибей", яка належить, нагадаємо, тому самому Ігорю Коломойському. У позові ТОВ "Гаджибей" виступає відповідачем, а Приватбанку - третьою особою, що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача.
Однак в усіх судових інстанціях НБУ програє, а тому боргові зобов'язання перед НБУ тепер несе Приватбанк, який має виплатити кошти: це ті самі 2,5 млрд грн плюс відсотки, які Приват Коломойського позичив у держави в 2014 році.
Програш Нацбанку у суді трапився зовсім недавно, 22 січня 2020 року. У ЗМІ цей епізод був проілюстрований заголовками типу "ВЕРХОВНИЙ СУД СТАВ НА СТОРОНУ ОЛІГАРХА" чи "СУД ДОЗВОЛИВ КОЛОМОЙСЬКОМУ НЕ ПОВЕРТАТИ БОРГИ". Звісно, нас таке становище добряче обурило й ми стали розбиратись. Адже рішення Верховного суду України дозволяло колишнім власникам Привату - Коломойському та Боголюбову - уникнути відповідальності за скоєні злочини. Вони довели найбільший банк України до краху і через це могли постраждати мільйони звичайних українців. А тепер суд каже: можете не платити.
Однак зрада не лише в тому, що Верховний суд став на бік Коломойського. Ви також могли помітити, що на початку ми згадали космічну суму - 44 МІЛЬЯРДИ гривень. Це загальна сума боргів всіх неплатоспроможних банків України, які теж можуть провернути подібну схему. Ба більше, навіть не потрібно буде Верховного Суду, адже суди нижчих інстанції просто враховуватимуть рішення по справі ТОВ "Гаджибей".
Отож, ми повертаємось до того, з чого почалась наша історія. Ми, як ГО "Демократична Сокира орди", подали скарги на групу суддів, які причетні до рішення Верховного суду на користь олігарха Коломойського. А саме на суддів:
-Желєзна С.П. (перша інстанція, Господарський суд Одеської області); -колегія суддів: Ярош, Принцевська, Савицький (апеляційна інстанція: Південно-західний апеляційний господарський суд);
-колегія суддів: Селіваненко, Пільков, Булгакова.
Предмет скарги: незаконна відмова в доступі до правосуддя - порушення норм процесуального права, що унеможливило реалізацію сторонами наданих їм прав та виконання процесуальних обов'язків. Також ми акцентували увагу на неправильному застосуванні норм матеріального права.
Крім того, в ГПУ та НАБУ від імені ГО "Демократична Сокира орди" ми подали звернення про можливий злочин за ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) на вищевказаних суддів. З огляду на рішення Верховного Суду, яке винесене явно на користь Коломойського, є підстави вважати, що олігарх їх підкупив.
"Демократична Сокира" вміє не лише робити гарні акції під судами, а й вести боротьбу в правовому колі. У спробах Коломойського повернути Приватбанк у свою власність ми бачимо загрозу фінансовій стабільності нашої держави. І рішення Верховного суду на користь олігарха - явно не відвертає цю загрозу. Тому ми самі пішли до суду, щоб спробувати покарати "людей в мантії".
чем ты дурень занимался почти год?
Сейчас Зеленский с ними круто разберется!
Всех уволит и назначит их заместителей!
Вова, верим в тебя!
Ты сможешь!
А що по вашому він має сказати? Ви лохи і ідіоти?
Звісно, що такого він ніколи не скаже. Тому і надалі ми будемо це чути. Перекладіть це на мову бидла, до якого він звертається: Я (Зеленський) гарна людина, я хочу змін, але мене підвели, тому ви не ідіоти, які проголосували за невігласа. Просто почекайте і ви у цьому переконаєтесь. Після цього 73% полегшено зітхнуть (забудуть і про Оман і про очі ***** і про Бєню з Богданом) бо кожен з них чудово знає - поразка/невдача Зеленського автоматично дорівнює встановленню факту їхнього дебілізму.
Бо решта (24%) їм про це прямо казали під час виборів. І коли вони голосували, вони були впевнені, що доведуть зворотнє... а час спливає... змін не має... що ж по переду? Усвідомлення очевидного? Але як??? Як більшість може бути ідіотами? Тому це обопільновигідна гра. Він дає їм можливість відтягнути час визнання очевидного, вони роблять вигляд, що йому вірять.
Розрідження мозку.
врать и лгать стиль по жизни
Конечно, банда один, банда два и коррупционеры всех мастей косят под праведников и просто так не сдадут свои позиции. Но кто сказал, что будет легко?
Все ещё верю в лучшее для нашей Украины
а чо, кошелка слабоумная - тебя эта зима с тарифами на газ еще не дожала разве?
Мовляв це не я, це вони такі погані, мене підвели, але найду кращих і ви ще рік почекайте результатів?
Правда, БЕНЯ за собой потянет все ЗЕленое ГАВНО, поэтому его никто не тронет...
Все, что похерил Порошенко. Вот с него и надо начать по-взрослому
Красивого, высокого.
Поманил он пальчиком
И взглядом одинокого.
Я ему поверила.
Улетел он соколом.
Ну а мне досталась вот
Ой судьба жестокая (с)
Про нянек, это он у кого поинтересовался -- у МВФ, или у инвесторов?