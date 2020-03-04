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 Політика України
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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3760) корупція (3217)

 Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський констатує відсутність реальних результатів роботи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели низку реформ, запустили Вищий Антикорупційний Суд, перезавантажили НАЗК, повернули відповідальність за незаконне збагачення, зняли недоторканність, прийняли закон про викривачів корупції. Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз - навіть не нічия", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні шість органів, які повинні забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

"Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів'я про сімох няньок, у яких дитя без ока?" - поцікавився Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179419
 
   
 Топ коментарі
 
Вас будут бить по лицу ногами,Владимир Александрович
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Ты ведь в Давосе говорил что корупции в Украине нету!
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Вован,возвращайся в 95 ,там твоё место )))
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Ты ведь в Давосе говорил что корупции в Украине нету!
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Зеля год сидел нихрена не делал, сейчас поставил новых клоунов, развыступался и снова будет год сидеть ничего не делать.И так по кругу. Уверена, что Рябошапка сидит и ничего не делает по коррупции, вместе с НАБУ и др, по просьбе того же Зели, его Богдана дружка, Коломойского и всех остальных зеленых.
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Про отсутствие коррупции и честном бабломойском с ослом оманским

Make Kolomoyskyi poor again

Місяць тому громадяни України втратили 44 мільярди. Це сталось через продажних суддів, які стали на бік олігарха, а не держави. Ми вирішили цю справу не залишати просто так. Тому що гроші в нас не безкінечні, а апетити олігархів - прямують до безкінечності.

Від імені ГО "Демократична Сокира орди" ми подали по справі ТОВ "Гаджибей" скарги на кількох суддів. І у вас відразу виникають питання: яка справа? який гаджибей? до чого тут 44 мільярди? які скарги? поясність what is коїться now?

Розповідаємо. У далекому 2014 році ТОВ "Гаджибей" виступив поручителем по зобов'язаннях Приватбанку перед Національним банком України. Нацбанк тоді надавав Привату кредит рефінансування у розмірі 2,5 млрд гривень. Тут важливо знати дві штуки:
а) на той час Приватбанк не був спроможний виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, тому рефінанс був необхідний;
б) Приватбанк та ТОВ "Гаджибей" мали спільного кінцевого бенефіціарного власника - Ігоря Коломойського.

Простіше кажучи, один Коломойський брав у держави гроші як банк, а інший Коломойський як ТОВ "Гаджибей" гарантував їх повернутиення. Заставою тоді стали дві земельні ділянки на Одещині вартістю 21 мільйон гривень.

Наступна віха нашої історії - 2016-2017 роки. Тоді відбувається націоналізація Привату і банк переходить у державну власність. Оскільки Приват не може виконувати свої зобов'язання за кредитами перед кредитором - Нацбанком, Нацбанк звертається до поручителя з метою виконання зобов'язань.

"Где деньги, ТОВ "Гаджибей?", - запитує НБУ, однак ТОВ "Гаджибей" відмовляється виконувати свої зобов'язання поручителя, читай: борги повертають тільки лохи, і стає зрозуміло, що ні грошей, ні заставного майна - земельних ділянок в Одеській області - Нацбанк не побачить.

У 2018 році НБУ йде до суду (відчуваєте, ми наближаємось до заявленої теми), щоб стягнути майно ТОВ "Гаджибей", яка належить, нагадаємо, тому самому Ігорю Коломойському. У позові ТОВ "Гаджибей" виступає відповідачем, а Приватбанку - третьою особою, що не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача.

Однак в усіх судових інстанціях НБУ програє, а тому боргові зобов'язання перед НБУ тепер несе Приватбанк, який має виплатити кошти: це ті самі 2,5 млрд грн плюс відсотки, які Приват Коломойського позичив у держави в 2014 році.

Програш Нацбанку у суді трапився зовсім недавно, 22 січня 2020 року. У ЗМІ цей епізод був проілюстрований заголовками типу "ВЕРХОВНИЙ СУД СТАВ НА СТОРОНУ ОЛІГАРХА" чи "СУД ДОЗВОЛИВ КОЛОМОЙСЬКОМУ НЕ ПОВЕРТАТИ БОРГИ". Звісно, нас таке становище добряче обурило й ми стали розбиратись. Адже рішення Верховного суду України дозволяло колишнім власникам Привату - Коломойському та Боголюбову - уникнути відповідальності за скоєні злочини. Вони довели найбільший банк України до краху і через це могли постраждати мільйони звичайних українців. А тепер суд каже: можете не платити.

Однак зрада не лише в тому, що Верховний суд став на бік Коломойського. Ви також могли помітити, що на початку ми згадали космічну суму - 44 МІЛЬЯРДИ гривень. Це загальна сума боргів всіх неплатоспроможних банків України, які теж можуть провернути подібну схему. Ба більше, навіть не потрібно буде Верховного Суду, адже суди нижчих інстанції просто враховуватимуть рішення по справі ТОВ "Гаджибей".

Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8333Отож, ми повертаємось до того, з чого почалась наша історія. Ми, як ГО "Демократична Сокира орди", подали скарги на групу суддів, які причетні до рішення Верховного суду на користь олігарха Коломойського. А саме на суддів:

-Желєзна С.П. (перша інстанція, Господарський суд Одеської області); -колегія суддів: Ярош, Принцевська, Савицький (апеляційна інстанція: Південно-західний апеляційний господарський суд);
-колегія суддів: Селіваненко, Пільков, Булгакова.

Предмет скарги: незаконна відмова в доступі до правосуддя - порушення норм процесуального права, що унеможливило реалізацію сторонами наданих їм прав та виконання процесуальних обов'язків. Також ми акцентували увагу на неправильному застосуванні норм матеріального права.

Крім того, в ГПУ та НАБУ від імені ГО "Демократична Сокира орди" ми подали звернення про можливий злочин за ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) на вищевказаних суддів. З огляду на рішення Верховного Суду, яке винесене явно на користь Коломойського, є підстави вважати, що олігарх їх підкупив.

"Демократична Сокира" вміє не лише робити гарні акції під судами, а й вести боротьбу в правовому колі. У спробах Коломойського повернути Приватбанк у свою власність ми бачимо загрозу фінансовій стабільності нашої держави. І рішення Верховного суду на користь олігарха - явно не відвертає цю загрозу. Тому ми самі пішли до суду, щоб спробувати покарати "людей в мантії".
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Cейчас вова, хуже чем было до твоего прихода
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Вас будут бить по лицу ногами,Владимир Александрович
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а вот ту не надо, попросил бы, народу нужно это с посыпкой из халвы и лозунгом что это такая сосиска с мороженной кал.басой за 2.20
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просто Президент не був в Антикорупційному суді. Нехай попитає адвокатів про рівень суддів цього суду.
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вот где центр разумкова с опросами ? ну понятно что они зеленым напишут 40%, но кто еще в это поверит ?
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Ну и что этот дегенерат предлагает? Или оно кукарекает абы кукарекать - забыло что оно **********, а не бабка на лавке?
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Топ корупцию победили, но сейчас даже не но ничья???
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Как ничья? Корропция ничья? Она ваша, махровая ЗЕленая коррупция. Такого разгула коррупции не было ни при одном президенте, как при этом членограе.
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А вас на каких фронтах контузило? Случайно не на Колчаковских?
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Неужели грядут долгожданные посадки? Погода "шепчет".
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Специфика зелени такова, что ее будут сажать не только весной. Но и летом, и осенью, и зимой. И вообще в любое время суток.
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и шо? кому он эти претензии предъявляет? себе?
чем ты дурень занимался почти год?
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Блин, каких отпетых мерзавцевнасунул Порошенко в правительство зеленского!
Сейчас Зеленский с ними круто разберется!
Всех уволит и назначит их заместителей!

Вова, верим в тебя!
Ты сможешь!
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не пойму ты бритвенно тонкий троль или конченный зебил...
Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7444
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Він говорить те, що хочуть чути 73%.
А що по вашому він має сказати? Ви лохи і ідіоти?
Звісно, що такого він ніколи не скаже. Тому і надалі ми будемо це чути. Перекладіть це на мову бидла, до якого він звертається: Я (Зеленський) гарна людина, я хочу змін, але мене підвели, тому ви не ідіоти, які проголосували за невігласа. Просто почекайте і ви у цьому переконаєтесь. Після цього 73% полегшено зітхнуть (забудуть і про Оман і про очі ***** і про Бєню з Богданом) бо кожен з них чудово знає - поразка/невдача Зеленського автоматично дорівнює встановленню факту їхнього дебілізму.
Бо решта (24%) їм про це прямо казали під час виборів. І коли вони голосували, вони були впевнені, що доведуть зворотнє... а час спливає... змін не має... що ж по переду? Усвідомлення очевидного? Але як??? Як більшість може бути ідіотами? Тому це обопільновигідна гра. Він дає їм можливість відтягнути час визнання очевидного, вони роблять вигляд, що йому вірять.
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Аваков - дуже ефективний, але корупція неподолана...
Розрідження мозку.
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Зеля, не переживай ты так: с ахметовской шестёркой в виде премьера вся коррупция испугается и уйдёт к ахметке. Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5729
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"Мы провели ряд реформ..." - это каких же, Вова?!
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Сажай Вольдемар больше волонтеров и добровольцев тогда точно победиш коррупцию,придурок.
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Як то так обіцяв до виборів обіцяв на посаді продовжу до кінця посади може не посадять
врать и лгать стиль по жизни

Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9181
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ну так Зе і команда всього лише її очолили...карупцію
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Зе і його команда навіть корупцію не змогли очолити, за винятком Богдана, цей своє зняв.
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Давай, Зе! Нужно дожать!

Конечно, банда один, банда два и коррупционеры всех мастей косят под праведников и просто так не сдадут свои позиции. Но кто сказал, что будет легко?

Все ещё верю в лучшее для нашей Украины
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Кого дожати, поки що він розгромив свою команду.
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Его в президентское кресло усадил народ, а не его команда.
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Зрозуміло що народ, усадив для того щоб було як при Петі, я правильно зрозумів вашу нову логіку?
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"Нужно дожать"

а чо, кошелка слабоумная - тебя эта зима с тарифами на газ еще не дожала разве? Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9068
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ТУПАЯ ИДИОТКА, неужели не понятно, что главные БАРЫГИ - это ОМАНСКИЙ ОСЕЛ и те КУКЛОВОДЫ, которые им хороводят (они же по совместительству "борцы с коррупцией") !!!!
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Таня лечи голову, а то плохо закончишь!)))) и пайки кремлевской лишат за тупость!
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Кого цікавлять відмазки цього невігласу?
Мовляв це не я, це вони такі погані, мене підвели, але найду кращих і ви ще рік почекайте результатів?
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При пети такого не было. Все было зашибись до конца его правления.
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Зеленського вибирали аби було як при Петі? Хренасе ви перевзуваєтесь.
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Петя был глух к ропоту масс, до конца бубнел о своих сто с гаком "успешных" реформ. Выбрать зе не значит поддерживать его слепо, как это делают петикантропы к пете.
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А щоб підтримувати несліпо, треба бачити кроки, ви ж бачите, що Зеленський тупо не знає на кого спертися, в нього команда з Рака, Щуки і Лебідя.
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Его команда это "раком щука лебедя".
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Та да , просто перестал работать насос подачи коррупционньіх денег "на самьій верх", они остаются на среднем уровне. Система складьівалась годами , поломать ее непросто, єто и есть задача правоохранительньіх органов.
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Де перестав, те що Богдан можливо не ділився з Зелею, не означає що йому не возили, про авакова взагалі мовчу.
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так правоохранительным органам, прокуратуре, судам занесли долю малую и они будуть имитировать работу. - и круг замыкается. А Крайними остаётся государство и народ.
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сейчас похоже зелёное обострение ..
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Если ты, КЛОУН, ПОСАДЕШЬ БЕНЮ НА ЗОНУ, тогда будет почти ничья.
Правда, БЕНЯ за собой потянет все ЗЕленое ГАВНО, поэтому его никто не тронет...
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ООО! Точняк - и отобрать у Петра все деньги и заплатить ими наріду за коммуналку). Вроде такая городская легенда перед выборами ходила... Так давайте, должно сработать!)
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==="Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции.===

Все, что похерил Порошенко. Вот с него и надо начать по-взрослому
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Так починайте, не гайте час, беріть докази проти Пороха і в прокуратуру.
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Чучело ты дурное, ты и есть эта коррупция, бегаешь на побегушках у олигархов как каштанка ручная, и такая оставка гончарука самый лучше это демонстрирует
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Я влюбилась в мальчика
Красивого, высокого.
Поманил он пальчиком
И взглядом одинокого.
Я ему поверила.
Улетел он соколом.
Ну а мне досталась вот
Ой судьба жестокая (с)
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Вован проснулся получил пи!ды от КАЛа , заменило кабмин на калово-ахметовских и рассказывает о наладке дел , только они смогут сделать народу добро .КАЛ и Гудок !
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Таке можливо тільки якщо Ахметов з Бенею попередньо домовились.
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я этого ждал , и вот ...договорились два у!бка !
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Так вважаєте, а нащо це Ахметову, він на коні?
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Ахмет при кожн1й влад1 на кон1 .зараз Ермак ,це його людина .А з Калом домовились .
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"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - поинтересовался Зеленский.
Про нянек, это он у кого поинтересовался -- у МВФ, или у инвесторов?
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а что ж вы тогда победили? самокатчик сказал что все перезагрузили, и все теперь почесному
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Вова, не "мы обещали", а "ты обещал". Теперь сваливаешь на кого-то.
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Всю "самокритику" ЗЕгенерата можно заменить одной фразой типа "вода мокрая". Я с ним согласен - вода мокрая, ветер дует, сонце светит ... а ЗЕгенерат как был клоуном так ним и остался. Гундосит одно и то же уже год. А толку? Все только становится хуже и хуже. В любой сфере куда только "зеленые" лапы дотянулись. Но самое паскудное это то что они не СН - "слуги народа", а то что на самом деле они "ХХ" - холуи *****...
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Є такий дитячий мультик,де слоник через мавпочку передає привіт удаву...Удав каже - ну давай його сюди,отой самий привіт...Точно так само Зєлєнський передає "політичну волю" правоохоронним органам...Каже - беріть,а ті на нього збараніло дивляться і думають - приколюється,чи просто викобелюється...
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