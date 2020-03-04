 Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели низку реформ, запустили Вищий Антикорупційний Суд, перезавантажили НАЗК, повернули відповідальність за незаконне збагачення, зняли недоторканність, прийняли закон про викривачів корупції. Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах? Ми обіцяли громадянам перемогу над корупцією. Зараз - навіть не нічия", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні шість органів, які повинні забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя.

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"Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів'я про сімох няньок, у яких дитя без ока?" - поцікавився Зеленський.