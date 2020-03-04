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 Політика України
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Все про:Зеленський (4658) Пенсійний фонд (156) пенсія (580)

 Пенсійний фонд - неефективна машина, яка на своє утримання проїдає 5 млрд грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не задоволений роботою пенсійного фонду і назвав його "неефективною машиною".

Про це він заявив під час позачергового засідання у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 11 млн пенсіонерів. Реальний план про підняття їхніх пенсій, він на жаль, може є десь, але комунікаційно він відсутній, ми нічого не чули. Суспільство про це нічого не чуло. Велика частина пенсіонерів отримує менше 2 тис. грн, індексація пенсій зараз не проведена. Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що не реалізована", - повідомив Зеленський.

За його словами "Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 млрд грн".

"На тлі цього пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають тільки одне запитання: "а за що так із нами і що з нами буде далі?", - додав глава держави.

Читайте також: У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179418
 
 
 Топ коментарі
 
Перекласти це не можливо. Як і коментувати. Це може зробити хтось, хто знаходиться на одному рівні розумового і психо-соматичного розвитку з тим, хто це говорив.
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Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало.- кто может перевести с зебильного?
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Зеленский вообще сошел с ума. Пенсионный фонд у него много жрет. А вот коррупция в стране жрет в 100 раз больше, Зеля про это знает? На таможне коррупция даже увеличилась в разы при нем. Он об этом не знает?
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Нет не знает. Ему нечем знать. Поэтому и коррупция увеличилась.
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методички для него пишут в кремле . у кацапов буквально 3 -5 дней назад начали говорить о неэффективности пенсфонда и о его ликвидации .
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Нефиг тратить деньги на мосты в станице Луганской, ублажать пенсиями жителей ОРДЛО, которые, как известно, в пенсионный фонд ничего не перечисляют. Нефиг поддерживать финансами Сивохины идиотизмы и подобные начинания!!!
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Поднять минималку минимум вдвое надо уже сегодня !!!
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Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало.- кто может перевести с зебильного?
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Перекласти це не можливо. Як і коментувати. Це може зробити хтось, хто знаходиться на одному рівні розумового і психо-соматичного розвитку з тим, хто це говорив.
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Точняк. На кацапии есть Хирург, тот походу поймет
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До речі, багато вузькопрофільних спеціалістів дали б великі гроші, щоб послухати дискусію між цими унікумами.
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Зебилы, а вы зачем отменили индексацию которую сделал Порох? Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн, индексация пенсий сейчас не проведена
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клоун должен уйти в отставку, он не справляется.
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Він навіть клоунаді умудрился зробити сумною.
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из всех реплик нашего преза складывается впечатление, что вот, вот же он, Дартаньян, среди п.дорасов! или бубочка жило на другой планете все это время.
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хватит над нами издеваться, уходи в отставку и занимайся своими сватами.
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намек понял - Приват вернуть бабушке бене а деньги пенсионного загнать в Приват....
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Большая часть пенсионеров получают пенсию в Привате.
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Это ты ..оманский осел...понял только через 9 месяцев президентсва..?? Вроде осел...а доходит как до жирафа...
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А Порошенко что, не знал, что ПФ проедает 5 ярдов?
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Так что, сейчас тоже Порошенко виноват? Пенсійний фонд - неефективна машина, яка на своє утримання проїдає 5 млрд грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4407
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...у шимпанЗЕ других кандидатур просто нет... Пенсійний фонд - неефективна машина, яка на своє утримання проїдає 5 млрд грн, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4236
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Пепа по своим карманам клал. эстафета перешла к работникам фонда .теперь КАЛУ и Ахметке пойдут .
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Так что там насчет индексации пенсий? Ничего не понял...
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Как ни старались, а вакуум таки остался незаполненным....

Печально...
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Наладка дел от ЗЕ в пенсионном фонде .
+2 млрд в пенсионный фонд - уррааа победа
+3 млрд - КАЛУ и Гудку .
Це перемога Вова !
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