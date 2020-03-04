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Все про:євроінтеграція (198) Зеленський (4658) НАТО (2316)

 Зеленський - міжнародним партнерам: Наш курс на євроінтеграцію, в НАТО, припинення війни і реформи залишається незмінним

Президент України Володимир Зеленський запевнив міжнародних партнерів у незмінності курсу України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Ми цінуємо і вдячні за вашу підтримку. І наш курс залишається незмінним. Це і євроінтеграція, і вступ до НАТО. Це завершення війни на Донбасі і повернення всіх наших територій. Ми і далі будемо рухатися шляхом реформ у всіх сферах. Курс України - не є помилкою. І окремі помилки допущено під час руху цим курсом", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179417
 
   
 Топ коментарі
 
не лох не отвечает за свои слова,просто балабол.
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Это курс а движения увы НЕТ ... Зеленский - международным партнерам: Наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны и реформы остается неизменным - Цензор.НЕТ 2729
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не лох не отвечает за свои слова,просто балабол.
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Брехливе зелене лайно..Сабаков вже реформував МВС..
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"Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий." Это курс на победу? Не?
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Он в своей кокаиновой реальности войну закончил. А вы делайте, что хотите...
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І найголовніша помилка сама озвучила це з трибуни ВРУ!
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Можеш Зеля ти пижитись, можеш шукати винуватців, але прийде час:
И кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
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