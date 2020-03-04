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 Політика України
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Все про:ВР (7149) Зеленський (4658) Кабмін (3760) відставка (633) Зоряна Скалецька (102) COVID-19 (485)

 "У нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією", - Зеленський про відставку Скалецької

Президент Володимир Зеленський подякував міністерці охорони здоров'я Зоряні Скалецькій за те, що вона зважилася залишитися в Нових Санжарах з українцями, евакуйованими з Китаю. Але зауважив, що цього недостатньо.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент подякував керівниці відомства Зоряні Скалецькій за те, що залишалася з людьми в смт Нові Санжари Полтавської області.

"Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", - зазначив Зеленський.

Глава держави запевнив, що ситуація з коронавірусом в Україні під контролем.

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"Окрема тема - це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти. Так, у нас є перший підтверджений випадок. Але ситуація під контролем. Всі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений саме цій темі", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179416
 
 
 Топ коментарі
 
😂 Сьздила в санаторий)))) Скоро министров в ЖЭКах искать прийдётся
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Сегодня все министры могли бы прийти в Раду в одежде бренда POHUY.
А уж сам Вова мог бы это слово написать себе на лбу.
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😂 Сьздила в санаторий)))) Скоро министров в ЖЭКах искать прийдётся
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Она там пыталась отсидеться от возможной отставки.
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Надо сказать правду .в Украине НЕТ медицины !!!
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Не смелость, а слабоумие и отвага, я так бы охарактеризовал.
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Сегодня все министры могли бы прийти в Раду в одежде бренда POHUY.
А уж сам Вова мог бы это слово написать себе на лбу.
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я ось не доганяю нашо після негативних тестів людей далі тримали? я розумію, коли немає тест-систем і ніяк виявити хворобу, тому єдине - це час і карантин - єдиний вихід. але коли тест каже "не хворий", то їх можна відпускати було вже після результатів.
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Как бы там нибыло, как бы не обсуждалось, но кой-кому показала, что есть такое качество как смелость.
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Скво-радуцкого в Санжарах отставку пересидела - офигеть какая "смелость" - "дура, не дура, а тридцатку в день имею..."
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За что благодарит?! За беспредельный непрофесионализм
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Вот, что происходит в медицине и бизнесе. Особенно меня умиляет суровость наказания и финал. https://www.slidstvo.info/investigations/nesterylnyj-biznes-v-**********-likarni-postavlyayut-kustarni-dezinfikatory/?fbclid=IwAR0Dh-p4sjmjXcKFwkATZsn5IxBCBvIQxmucts8xxxK6VAIUl8oB-Z6vaR8
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А будет новым тот что маски продал?
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А я думал скажет, слава Богу меня лечит другой доктор
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