 "У нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією", - Зеленський про відставку Скалецької

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Президент подякував керівниці відомства Зоряні Скалецькій за те, що залишалася з людьми в смт Нові Санжари Полтавської області.
"Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", - зазначив Зеленський.
Глава держави запевнив, що ситуація з коронавірусом в Україні під контролем.
"Окрема тема - це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти. Так, у нас є перший підтверджений випадок. Але ситуація під контролем. Всі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений саме цій темі", - сказав Зеленський.
А уж сам Вова мог бы это слово написать себе на лбу.