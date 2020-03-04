 "У нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією", - Зеленський про відставку Скалецької

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент подякував керівниці відомства Зоряні Скалецькій за те, що залишалася з людьми в смт Нові Санжари Полтавської області.

"Але в нашій медицині сміливість не може бути одноразовою акцією. Потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", - зазначив Зеленський.

Глава держави запевнив, що ситуація з коронавірусом в Україні під контролем.

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"Окрема тема - це коронавірус. Я хочу всіх заспокоїти. Так, у нас є перший підтверджений випадок. Але ситуація під контролем. Всі необхідні заходи вжиті. І я думаю, що перший брифінг нового глави МОЗ буде присвячений саме цій темі", - сказав Зеленський.