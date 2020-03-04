 Уряд не зміг зробити так, щоб українці по всій країні відчули зменшення платіжок за тепло, - Зеленський

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уряд провалив інформаційну кампанію і роботу з місцевою владою і монополістами, яка дозволила б українцям по всій країні відчути зменшення платіжок за тепло.
"Фактично, я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу. Це найважливіше - роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло", - підкреслив Зеленський.
"Ми знизили ціну на газ. Сьогодні ціна на 35% нижче, ніж минулорічна, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками в січні і лютому. Десь вони стали менше, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу наперед, десь порахували тим, хто взагалі газом не користується", - додав він.
Но зебобики схавают
Це ти обіцяв казна що !!!
Навіть зарплати вчителям в 4000 євро !
А что Вы хотите??? У меня квартира в доме 46-го года. Дом двухэтажный. Фсего 18 квартир...
В подъезде-можно сауну устраивать........ В квартире- все окна на проветривании (чтобы было чем дышать). Счет (только за тепло пришел 5 200,0грн. на квартиру) Так что Вы предлагаете??? Людям "голодать", когда я живу, как в Африке??? Хрен с ним, что плачу половину месячного дохода за коммуналку))) Главное, чтобы Родина жила и богатела((((
Или это не Родина????
Или я что-то спутал????
Владимир Александрович??? А кто для меня Ринат Лионидович??? Родич???
Сейчас полно хороших обогревателей-автоматов, рассчитывают по кубометрам комнаты. выглядят элегантно, как обычный радиатор.
Прямо удивительно.
Есть конечно в Украине еще достаточно евреев-идиотов,но этот...........................
Он же ни бЭ,ни мЭ..........................................................................................................
Вообще ничего и ни в чем не разбирается.
Он и клован ничтожный.
Уродилось же такое???
а есть правящая элита, которая делит бабки))
Цены у нас по городу также, кто живет на обычном централизованном отоплении.
за отопление ноябрь 1092, декабрь 1419, январь 2013
при том, что 80% батарей выключено, т.к. тепло.
как я должен ощутить падение, если есть рост?
Это манипуляция. Хватит бороться с ветряными мельницами. Нужна экономика, в которой работающий сможет оплатить платёжку.
Все остальное дешёвый пиар и популизм.
Мама Римма, Вы расскажите об этом Вашему вУмному вОфочке
А ведь он президент!
Нужно добиваться не снижения платёжек, а стремиться повышать доходы граждан, включая пенсионеров, что бы эти сраные 100 баксов за коммуналку были копейками для пенсионеров.
Да не, бред какой-то...
дурака включает как в родном квартале
И почему я заплатил 2700?
че-то с математикой не так. Или у него или у меня.