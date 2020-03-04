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 Політика України
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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3825) опалення (160)

 Уряд не зміг зробити так, щоб українці по всій країні відчули зменшення платіжок за тепло, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звинуватив Кабінет міністрів у провалі роботи зі зниження платіжок за тепло для українців.

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд провалив інформаційну кампанію і роботу з місцевою владою і монополістами, яка дозволила б українцям по всій країні відчути зменшення платіжок за тепло.

"Фактично, я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу. Це найважливіше - роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло", - підкреслив Зеленський.

"Ми знизили ціну на газ. Сьогодні ціна на 35% нижче, ніж минулорічна, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками в січні і лютому. Десь вони стали менше, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу наперед, десь порахували тим, хто взагалі газом не користується", - додав він.

Також читайте: Пенсійний фонд - неефективна машина, яка на своє утримання проїдає 5 млрд грн, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179413
 
 
 Топ коментарі
 
Уважающий себя клоун после такого провала в -16млрд.грн просто должен застрелиться.
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Зеля, а чего ты только про платежки? А зарплаты почему копеечные в бюджете? А пенсия почему не проиндексирована в нарушение закона Украины? Это твое правительство так обделалось и опустило Украину, а не чье-то. Ты виноват в этом,зеленое ЧМО.
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Уважающий себя клоун после такого провала в -16млрд.грн просто должен застрелиться.
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Оно не застрелится, оно свалило вину на Кабмин, а само со своими зелеными идиотами вышло из воды сухим.
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хотелось бы услышать зелебобиков про это!
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У них кризис жанра и ступор. Без слов.

Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9771
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следующий претендент на пост президента будет зеле его же прошлые вопросы задавать.
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Ах как аж кончало от удовольствия 73%-ное быдло...
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Притом тем, чем он на пианине играет
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Да ладно, мы не в обиде, природа вон как постаралась, зимы то не было...
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Как можно снизить платежки? ********, снизить можно тариф на отопление, это ты лично провалил, вова.
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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БО Є РЕАЛЬНА ЦІНА НА ГАЗ !!!!
Це ти обіцяв казна що !!!
Навіть зарплати вчителям в 4000 євро !
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Теплая была зима и мировая цена на газ упала и что? А в платежках все выросло.Почему? Потому что власть высосала себе на зарплаты, на премии, а экономика -то упала, денег нет в бюджете дыра. Что власть делает? Высасывает с народа нищего, сокращая социалку, пенсии,зарплаты, но себе доходы повышают, сокращений нет, наоборот, силовикам повышают, чтобы быдло в стаде не брыкалось. Вот такие они слуги сатаны.
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А это оччень важно для рейтинга среди идиотов. Как колбаса по 2.10 где-то.
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Малоросы, может вам уже хотя бы стыдно за то что проголосовали за зеленую соплю? Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 382
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Да-а... Аргумент для отправки в отставку Премьера - ниже плинтуса... Так и нового назначать надо и сразу увольнять!
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Зеля, а чего ты только про платежки? А зарплаты почему копеечные в бюджете? А пенсия почему не проиндексирована в нарушение закона Украины? Это твое правительство так обделалось и опустило Украину, а не чье-то. Ты виноват в этом,зеленое ЧМО.
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а где те зелебобики которые триндели, что за газ и тепло стали платить меньше? ау... Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3874
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конечно меньше по сравнению с петей было 8,60 стало 6 за март вообще 5 грн за куб
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Значит, твой Зеля брешет? Нехорошо с твоей стороны...
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Я понял, что ты идиот номерной. Зеля говорит, что платежки не уменьшились, а ты возражаешь. Может, это ты президент, а не он?
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Они Вам и подтвердят, что платить стали МЕНЬШЕ))) Просто объемы очень выросли...........
А что Вы хотите??? У меня квартира в доме 46-го года. Дом двухэтажный. Фсего 18 квартир...
В подъезде-можно сауну устраивать........ В квартире- все окна на проветривании (чтобы было чем дышать). Счет (только за тепло пришел 5 200,0грн. на квартиру) Так что Вы предлагаете??? Людям "голодать", когда я живу, как в Африке??? Хрен с ним, что плачу половину месячного дохода за коммуналку))) Главное, чтобы Родина жила и богатела((((
Или это не Родина????
Или я что-то спутал????
Владимир Александрович??? А кто для меня Ринат Лионидович??? Родич???
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переходите на электрику. Мать поставила банальный конвектор, правда отапливает только 1 комнату - платит 700 грн за всю комуналку. 500 - за электрику.
Сейчас полно хороших обогревателей-автоматов, рассчитывают по кубометрам комнаты. выглядят элегантно, как обычный радиатор.
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клован наверное не знает, что теперь две платёжки, и в сумме газ стал на 30% дороже ..
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А это ощущение и нахер никому не нужно, нужно ощущение платежеспособности за любое тепло, бесплатный сыр только в... газпроме
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Ох ты ж емое. Не отпустило до сих пор? Это как же информационная компания могла помочь ощутить уменьшение платёжек за тепло, да еще и при аномально теплой зиме? 😂
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Барыгу на нары ,платёжки снизить минимум вдвое ,кума ***** на нары ,зарплаты и пенсии минимальные поднять вдвое ,тогда Зеленскому начнут ставить памятники там где раньше Ленин стоял .
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Зебил, ты хоть понимаешь разницу между тарифом и платежкой или объяснить?
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Ну завтра ни обходе доктору всё и объяснишь .. Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6100
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Иметь вас еще и иметь зебуины. Пока не поумнеете
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Куда подевались "свидетели уменьшения оплаты за отопление"? Где эти свидетели иеговы, четыре месяца подряд доказывающие, что платежки уменьшились в ДВА раза. Где этот поц "Хара", доказывавший с пеной у рта, что у него платежка за отопление уменьшилась в два раза?
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В мене зменшилася, але тільки за рахунок того, що аномально тепла зима і персональний лічильник за тепло, я з грудня жодного разу тепло не вмикав. За весь цей опалювальний сезон я спожив лише 270 кВт*год, тоді як минулого - 2200 кВт*год, а ось за місця загального користування ціна зросла з 5,6 грн/м2 минулого року до 6,6 грн/м2 (чомусь у нас вважають, що чим більше хата, тим більше ти використовуєш тепла у під'їзді). Тому я за січень платив тільки за місця загального користування - 480 грн, а сусід наді мною з такою самою за площею хатою лічильника не має, йому прилетіло 3400 грн, а минулого року за той же більш холодний січень в нього було 2900 грн, а я тоді тільки за січень напалив 450 кВт*год.
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Соррі, за минулий січень було не 450, а 580 кВт*год.
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Б-же,какой же он тупой.
Прямо удивительно.
Есть конечно в Украине еще достаточно евреев-идиотов,но этот...........................
Он же ни бЭ,ни мЭ..........................................................................................................
Вообще ничего и ни в чем не разбирается.
Он и клован ничтожный.
Уродилось же такое???
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да, уж, даже в еврейской семье не без урода...
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Хм, ну почему же, газ сейчас по 5 грн, я лично ощутил, вместо 8 или 12 как предыдущие планировали, а что касается монополистов, так там целая мафия, это вопросы больше к прокуратуре, всяким там борцунам с коррупцией, которые висят на шее бюджета, а не к бедному мальчику уже бывшему премьеру
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На трибуне Зеля. Или ты и Зеле не веришь?? Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8701
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сегодня я янелоху верю!!!! так обосраться и признаться в этом может только клоун-неудачник!
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ну как те объяснить, верят царю, а в Украине нет царя))
а есть правящая элита, которая делит бабки))
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у нас нет царя....! у нас есть клоун президент!
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Этот мальчик и словом не обмолвился о безобразиях на газовом "рынке".
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А транспортировку платишь? А с мая обязательную абонплату будешь платить даже если не будешь использовать газ, воду и за мусор.Если конечно новый Кабмин этот беспредел не отменит.
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Плачу 13 гривень, но я не в доме, а в квартире, с отоплением, а у кого нет то копейки, в частных домах чего-то суммы по 240 насчитали, как у моих родителей, но это пока только газ, а мусор давно платится, кстати. Европа так. Идея вообще неплохая, но украинская реализация во многом спорная, где нет рынка и конкуренции
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Не знаю где вы живете. Я заплатила за январь намного больше, чем за декабрь. И все мои знакомые и родственники так же заплатили больше.
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да у меня свое отопление, поэтому я такой умный, а у кого нет, то это как раз вопрос к местной мафии на местах, у нас по городу ни на копейку даже горячая вода не снизилась, хотя газ дешевле, а этот Зеля говорит, что с ними нужно договариваться, ну бред, судить их нужно и аудит проводить по их расчетам, откуда цены, а не выпрашивать.
Цены у нас по городу также, кто живет на обычном централизованном отоплении.
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ты где живешь лариска? за транспортировку уже платим с 1 января! бухать меньше надо! а отменить может только янелох, а оно ему надо!
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Ты что несешь? Я и говорю, что сейчас придумали оплату за транспортировку газа и цена осталась высокой. А с мая запланировали абонплату на газ, воду и мусор, и ее надо платить даже если ты не будешь жить в своем доме.
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Даже Природа помогала. Аномально тёплой зимой, а они обкакались. 😁
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Меньше? А что такое "меньше" в понимании зебилов? В понимании обычных людей стало не меньше, стало больше. И при чем здесь информационная компания? Платежки стали больше. И сколько голову не морочь, больше - это больше. И уж никак не меньше. Зебилье, чертово...
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при чем тут информационная компания?
за отопление ноябрь 1092, декабрь 1419, январь 2013

при том, что 80% батарей выключено, т.к. тепло.
как я должен ощутить падение, если есть рост?
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"Уменьшение платёжек" ровным счётом ничего не решает для обычного гражданина. Сэкономленных средств будет мизер.
Это манипуляция. Хватит бороться с ветряными мельницами. Нужна экономика, в которой работающий сможет оплатить платёжку.
Все остальное дешёвый пиар и популизм.
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Зачем ты это здесь нашкрябал? Объясни это Зеле.
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Зеля, не переживай, к лету платёжки за тепло точно уменьшат.
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зато транспортировка возрастет! они в убытке не будут!
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зЄбЄня - ты в каком "омане" - ЗИМЫ !!!! в Украине НЕБЫЛО Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1557
Мама Римма, Вы расскажите об этом Вашему вУмному вОфочке
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Кто ответственный за "успехи" во внешней политике и кто те "новые лица"
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так все время же говорили что все снизилось неимоверно
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А что смог сделать Зеленский?

А ведь он президент!


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Неправильно сказав...Правильно - я не зміг поставити такий уряд,який би зміг...і далі по тексту...
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Дебил зелёный.
Нужно добиваться не снижения платёжек, а стремиться повышать доходы граждан, включая пенсионеров, что бы эти сраные 100 баксов за коммуналку были копейками для пенсионеров.
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Царь добрый, это бояре плохие. Ох и мразота.
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ааа, так он воно в чому проблема, погано роз'яснили що подешевшали комунальні послуги(другими словами не змогли народ красиво обдурити)а я то думаю чому суми в платіжках збільшуються в той час як презедент та його зекоманда постійно стверджують про якесь здешевлення.. а це тому що я незрозумів їх.. алеж чому тоді у мене в гаманці з кожним місяцем все менше і менше залишається коштів після сплати комунальних послуг, хоч якби ви не кричали про здешевлення.((
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Черкассы. Счета за отопление больше, чем в прошлом году. За тепло в январе штук 4 платежок. Морозов практически не было. Отака фигня, малята.
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Да вы что? Ну кто бы мог подумать! Это чтож получается, "п...ть, оказывается - не мешки ворочать"?
Да не, бред какой-то...
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можно подумать зеленский не получает свою долю с лохов
дурака включает как в родном квартале
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Таких полномочий не имел ни один президент в Украине. Полная власть. Полный обсер по всем пунктам. Полный
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то есть я платил за отопление 2500 грн а сейчас за февраль должен был платить примерно 1700 максимум?
И почему я заплатил 2700?
че-то с математикой не так. Или у него или у меня.
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какое в жопу уменьшение ?? последние даже выросли на 40 процентов.
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