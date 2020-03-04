 В Україні падіння промисловості на 5%, воно триває 4 місяць поспіль у всіх секторах, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

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