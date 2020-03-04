 В Україні падіння промисловості на 5%, воно триває 4 місяць поспіль у всіх секторах, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
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+10
И в этом виноваты Гончарук и Порох. Зеля с Беней и Ринатом как всегда- белые и пушистые.
+9
Конец эпохи бедности! Зебилы победили клятого барыгу...
+8
У вас зебилов и через пять лет во всем Порох будет виноват.
Что, туман развеевается? 😁
Или таки удобно для отмазок?
Так говорит, как будто и не президент этой страны...
Чем занимался Зеленский все это время?