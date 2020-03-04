 Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука. ВIДЕО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ
"Я впевнений, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі - пам'ять, слух і зір. Коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей, не бачить необхідності в змінах. Це не про нас", - заявив Зеленський .
"Будьмо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема, гральний бізнес і нелегальні АЗС. Це початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися всі ці роки. Це кредити малому і середньому бізнесу . Зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього мало. Це перший уряд, де немає топкорупції. Але не красти - це занадто мало. Це уряд нових облич. Але обличчя - це занадто мало. Потрібні нові мізки і нові серця", - констатував Зеленський.
какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Вовчик, как насчет отчета за Оман? Сколько потратил, куда, как? Это уже преступление, вовчик. И это говно будет учить разуму... вот честно, даже предположить не мог, что Украина падет настолько низко...
интересно, а новый уряд тоже будет иметь иммунитет от отставки на год или продолжит иммунитет предыдущего уряду?
Мы добрых граждан позабавим. И у позорного столпа. Кишкой последнего попа. Последнего царя удавим. (с)
1817-1819
1. Мордолисты
2. Жополисты
3. Глисты.
Послухав ЗЕ.
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ.............!!!!!!!!!!!!!!!
Згадався дитячий вершик:
" Однажди лебедь, рак і щука
задумалі сіграть квартєт
поставілі варону раком
і так і сяк а сира нєт".
27,02,20
Маємо те, що маємо.Час минає швидко і вже треба думати,
щоб люди випадкові,по приколу,не попадали до влади.Ваші пропозиції,товариство?
Мої пропозиції:1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 1-й і 2-й рівень, тільки в складі партій.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
Ще,мене тривожить
Закон України «Про вибори Президента України».[16]
Стаття 103. Президент України обирається ........ Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.Якто ДВА СТРОКИ ПІДРЯД??????
Час минає швидко............. .
І хто його тепер на роботу візьме, якщо він красти не тямить?
И желательно без вакуума!