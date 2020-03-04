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Все про:Зеленський (4658) Кабмін (3760)

 Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука. ВIДЕО

Кабмін має досягнення, але їх мало.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ

"Я впевнений, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі - пам'ять, слух і зір. Коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей, не бачить необхідності в змінах. Це не про нас", - заявив Зеленський .

"Будьмо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема, гральний бізнес і нелегальні АЗС. Це початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися всі ці роки. Це кредити малому і середньому бізнесу . Зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього мало. Це перший уряд, де немає топкорупції. Але не красти - це занадто мало. Це уряд нових облич. Але обличчя - це занадто мало. Потрібні нові мізки і нові серця", - констатував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав у Раду на позачергове засідання, - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179409
 
 
 Топ коментарі
 
Поганому танцору ЗЕльонки в трико мешают?))))
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Нужны новые мозги (с)

какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
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Наверно Маруся все таки выела ЗЕленому мозг, несите новый!
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Дикари думают, что станут умнее, но ей не помогло
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мало не украл? Не красть - это слишком мало, - Зеленский о Кабмине Гончарука - Цензор.НЕТ 9209 беня не украдёт сколько надо Не красть - это слишком мало, - Зеленский о Кабмине Гончарука - Цензор.НЕТ 4027
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А сколько нужно украсть, чтобы не было слишком мало?
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Нужны новые мозги (с)

какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
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Правильно сказано:"зменшення ролі держави у економіці країни". Слова не лоха якогось.
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Особисто може і не крадуть. Дають красти подєльнікам типу Каломойського.
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А вот продажа земли - это то, что нужно украинцам.
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Зелене лайно почало розлагатися і смердіти)))) Що потрібно було чекати, далі буде..
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То че он еще колективчик Потапа собирается в Кабмин притащить? Мало квартала?
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Поганому танцору ЗЕльонки в трико мешают?))))
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Правительство зомбаков. Мозги им надо... Хотя кому чего не хватает.
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А один из величайших лидеров современности не задавался вопросом,почему попередники крали-крали и казна была наполнена,а эти не крадут и деньги куда-то исчезают?Или может всё-таки крадут?
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Вот тебе ссылка на казначейский счет 2019 года. Посмотри на первое полугодие при гроси и не трынди.

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
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при чем тут казначейский счет и выполнение бюджета?
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для зебила все счета на одно лицо) ум и образование, фуле))
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Тобі, зеленський, хоча б якийсь мозок...
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... когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение - это Вова свой вечер описал?
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всем зебилам нужны новые мозги. жаль только их купить нельзя!
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шут... во всем паяц... скоморох, клоун, да и просто негодяй.
Вовчик, как насчет отчета за Оман? Сколько потратил, куда, как? Это уже преступление, вовчик. И это говно будет учить разуму... вот честно, даже предположить не мог, что Украина падет настолько низко...
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Мозги??? Потапа минкульт возглавить пригласи))))
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"У Кабмина есть достижения, но их мало" - так то ж на наше щастя, що мало. ми б не вижили
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всего лишь полгода понадобилось президенту, что в правительстве дебилы.
интересно, а новый уряд тоже будет иметь иммунитет от отставки на год или продолжит иммунитет предыдущего уряду?
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заберите у этого клоуна микрофон - уже тошнит от его тупых заявлений. лучше рассказал бы как так получилось, что в бюджете дыра в 50 лярдов.
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Да шо он там расскажет? Он и сам не знает. Он может только лить воду на своём отвратительном говоре.
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Зеля, авторы твоих опусов не смотрели классику:
Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука - Цензор.НЕТ 8009
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"коолективный" зЭ - а вернее ОЛИГАРХАТ , в очередной раз красиво делает нас всех ( ну , ви памятаете - ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ...) ..- а от те "недорозуміння,", що все це озвучуе- то просто тимчасове недорозуміння - інтереси ОЛІГАРХАТУ вічні..., а яким це чином - це вже просто технічні "деталі"
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"Не красть" - это уже немало! Вот только нельзя "не красть" и "не трогать тех, КТО крал, крадет и будет красть!
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Ці достіжєнія схоже виключно в голові напівшостого, і його дебільних фанів
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Там Каломойський гарно справляється за всіх.
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"Я уверен, что любой народ делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение. Когда забывает что ему обещала власть, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это о нас", - "заявил" Зеленский
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Я впевнений, що народ робить крок в прірву, коли під час відкритої агресії ворога вибирає в президенти 4жди уклоніста від призову.
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-- уже выбрали -- уже в полёте и в пролёте...
Мы добрых граждан позабавим. И у позорного столпа. Кишкой последнего попа. Последнего царя удавим. (с)

1817-1819
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Какое отношение имеет правительство к понижению инфляции??? Это все работа НБУ...
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Все популисты делятся на три категории:
1. Мордолисты
2. Жополисты
3. Глисты.
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"Нужны новые мозги" - где эти мозги брать? Если в СН, то зелёное руление закончится катастрофой.

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Можно конечно включить новые мозги, но зараза, у старых рук сохранилась мышечная память и они будут загребать по старому.
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Шануймося українці!
Послухав ЗЕ.
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ.............!!!!!!!!!!!!!!!
Згадався дитячий вершик:
" Однажди лебедь, рак і щука
задумалі сіграть квартєт
поставілі варону раком
і так і сяк а сира нєт".

27,02,20
Маємо те, що маємо.Час минає швидко і вже треба думати,
щоб люди випадкові,по приколу,не попадали до влади.Ваші пропозиції,товариство?
Мої пропозиції:1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 1-й і 2-й рівень, тільки в складі партій.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
Ще,мене тривожить
Закон України «Про вибори Президента України».[16]
Стаття 103. Президент України обирається ........ Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.Якто ДВА СТРОКИ ПІДРЯД??????
Час минає швидко............. .
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Мене більше тривохать наші виборці з м"якими мізками і дитячим відношенням до дійсності. Зелю ж вибрали демократично і всенародно. наступний през - буде ще гіршим, бо наобіцяє ще більше.
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Схоже, в потужності обіцянок-цяцянок буде змагатись скинутий з небес в "опозицію" соєвий Миздобул
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Щось мені здається, що це не Зеля знімає уряд, а Каломойський. Остання крапля, що розгнівала Бєню - відсторонення бєніного менеджменту від корита в державній компанії Центренерго. У Владімір Ссанича немає ні яєць, ні мізків проаналізувати діяльність і зробити висновки.
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Как два наркомана общаются: У тебя есть что-нибудь? - Есть, но мало))
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откуда ж в зе-каманде вообще мозги?)) И почему они об этом говорят? Им же они не нужны)
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Ідійот! Ліпше б повідомив яку ми суму заощадили на відкатах прем'єр-міністру, поки Гончарук накатався донесхочу на презентованому пів-року тому самокаті?)))
І хто його тепер на роботу візьме, якщо він красти не тямить?
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Новые мозги нужны в первую очередь зебильскому электорату.
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А что делать с безмозгими депутатами?
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ага, выбрали типа самых лучших и перспективных новых лицц, а оказались без мозгов... но щас то точно с мозгами найдут! без мозгов тот кто в это поверит...
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Ошибаешься, Вова. Нам нужен НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!
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Тут в самую точку!

И желательно без вакуума!


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