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Все про:ВР (7149) держбюджет (326) Зеленський (4658) контрабанда (1104)

 За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Держбюджет не виконано майже на 16 млрд грн.

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці невиконання бюджету майже 16 млрд грн. Ми маємо говорити правду. 13 із них - провал надходжень від митниці", - заявив Зеленський.

За його словами, це означає, що контрабанда повністю не зникла.

"Нам розповідали про рішучу і безкомпромісну боротьбу з контрабандою. Але зараз це має такий вигляд, що в цій боротьбі контрабанда відправила митницю в нокаут. Це потрібно змінити. Митниця має збирати не лайки в Фейсбуці, а кошти в державну казну", - підкреслив він.

Читайте також: Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179408
 
 
 Топ коментарі
 
Погодите, Порох не ворует где бабки? Это чтож он раньше в бюджет воровал?
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так вы еще больше налоги введите чтобы вообще через Украину никто не ехал..
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так тусовщик твой же персонаж) спроси с него
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так вы еще больше налоги введите чтобы вообще через Украину никто не ехал..
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А вариант вернуть людей при которых год назад бюджет выполнялся не вариант для зебобика?
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свыночолых альпериных За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5546
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Да уж получше кошерных обрезаных За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6950
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Зеля, на таможне нещадная коррупция, хуже чем была, которая поощряется твоей властью. Поэтому не строй из себя обличителя, у самого рыло в пуху.
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так тусовщик твой же персонаж) спроси с него
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Погодите, Порох не ворует где бабки? Это чтож он раньше в бюджет воровал?
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На митницях? Так вони і до Пороха були і Зелю переживуть, коли щось ламаєш, треба думати чим замінити, а люди на митниці з Канади не приїдуть.
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зелень думала открытием рынка земли, заткнуть дыры в бюджете, но, что-то пошло не так.
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значит дерибанят на отрезке от таможни до бюджета.
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Я не отношусь к гомофобам, но вижу, что когда будущий глава таможни участвует в "киевпрайде", то в его подчинении получаются потом тоже одни пид*расы.
За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9115
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Чекайте! Тобто до діри в бюджеті на кінець 2019 року в 70млрд (офіційно) додалось ще 16? Ото нацярювали! За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6796
Доречі! Це ж ти, Вова, зара розписуєшься в повній своїй некомпетентності! Адже цей кабмін, який ви там звільняєте, був запропонований з Банкової, а Рада проголосувала за нього пакетно (тобто за всіх разом). Зара наступаєте на ті ж граблі. Сподобалось?
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це називається Ка́мінг-а́ут (англ. coming out - «розкривання», «вихід»; скор. від coming out of the closet - «вийти з комірчини», у значенні «вийти із темряви, відкритися») - процес добровільного й усвідомленого визнання людиною своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації.
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Так ты ж нефедова своего туда влепил. Где его отставка
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Пля... яке воно тупе. (або лицемірне, якщо не тупе)...
Взагалі враження за підсумком його заяв, що це не Зеленський розповідає, а Порошенко про Зеленського.
Можливо в ********* світі цей "камінг-аут" і є чимось модним, але 73%, уся ця влада - чмирила і змішувала із лайном усіх, хто намагався говорити в голос, те, що Зеля сьогодні публічно визнав!
Ну то може у "гаранта" вистачить сміливості не тільки на переведення стрілок, а й на вибачення, перед Поярковим, для прикладу?
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Проблема в тому, що наведення ладу на митниці, ніяк не сприятиме збільшенню надходжень до бюджету. Усе, що йде нелегально, просто перестане йти ВЗАГАЛІ!
Це звісно ударить по тіньовим прибуткам певної групи осіб, але заробити на цьому держава не зможе, а саме це є наслідком наведення ладу в розумінні Зеленського. Ну не розуміє ця людина, що величезні тютюнові фабрики у нас збудовані саме для контрабанди!!! Ринок України їм не цікавий. Вони тут для ринку ЄС. Якщо ми закриємо для них контрабанду, вони завтра будуть в іншій країні, там де буде можливість контрабанди, а ми просто втратимо робочі місця.
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может не надо было ниче перезагружать кривыми руками
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Курс доллара видел?

Или вакуум не позволяет этого понять?
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