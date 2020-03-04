 За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.
"За два місяці невиконання бюджету майже 16 млрд грн. Ми маємо говорити правду. 13 із них - провал надходжень від митниці", - заявив Зеленський.
За його словами, це означає, що контрабанда повністю не зникла.
"Нам розповідали про рішучу і безкомпромісну боротьбу з контрабандою. Але зараз це має такий вигляд, що в цій боротьбі контрабанда відправила митницю в нокаут. Це потрібно змінити. Митниця має збирати не лайки в Фейсбуці, а кошти в державну казну", - підкреслив він.
таможиня даёт добро )))
В феврале таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности и соответствующий рост поступлений в госбюджет.
Доречі! Це ж ти, Вова, зара розписуєшься в повній своїй некомпетентності! Адже цей кабмін, який ви там звільняєте, був запропонований з Банкової, а Рада проголосувала за нього пакетно (тобто за всіх разом). Зара наступаєте на ті ж граблі. Сподобалось?
Взагалі враження за підсумком його заяв, що це не Зеленський розповідає, а Порошенко про Зеленського.
Можливо в ********* світі цей "камінг-аут" і є чимось модним, але 73%, уся ця влада - чмирила і змішувала із лайном усіх, хто намагався говорити в голос, те, що Зеля сьогодні публічно визнав!
Ну то може у "гаранта" вистачить сміливості не тільки на переведення стрілок, а й на вибачення, перед Поярковим, для прикладу?
Це звісно ударить по тіньовим прибуткам певної групи осіб, але заробити на цьому держава не зможе, а саме це є наслідком наведення ладу в розумінні Зеленського. Ну не розуміє ця людина, що величезні тютюнові фабрики у нас збудовані саме для контрабанди!!! Ринок України їм не цікавий. Вони тут для ринку ЄС. Якщо ми закриємо для них контрабанду, вони завтра будуть в іншій країні, там де буде можливість контрабанди, а ми просто втратимо робочі місця.
Или вакуум не позволяет этого понять?