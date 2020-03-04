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 Політика України
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Все про:ВР (7149) відставка (633) Рябошапка Руслан (303) Корнієнко (141)

 Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада в середу заслухає звіт Генерального прокурора Руслана Рябошапки, а рішення про його відставку прийме на позачерговому засіданні, яке можливо відбудеться в четвер о 18:30.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Після звіту (Рябошапки. - Ред.) немає в порядку денному питання про ухвалення рішення (про відставку - ред), тому скликається позачергове засідання щодо Рябошапки на завтра", - повідомив він.

Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що на даний момент йде збір підписів депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Щоб воно відбулося, необхідна письмова згода 150 народних депутатів.

"Йде збір підписів депутатів про позачергове засідання Верховної Ради. Наскільки я попередньо поговорив зі спікером, єдина можливість завтра це провести - це 18:30", - додав Корнієнко.

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Корнієнко повідомив, що станом на 13:30 середи, вже близько 70 парламентаріїв підписали постанову про необхідність проведення позачергового засідання Верховної Ради і що шанси зібрати необхідні 150 підписів за це досить великі. Він також додав, що постанову за висловлення недовіри Генеральному прокурору підтримало вже 227 народних депутатів.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179406
 
 
 Топ коментарі
 
Бене надо Приват. Зебилушки что там про коалицию ЕС и ОПЗЖ? Опять обосрались?)))
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подгорело у бабы бени конкретно раз так торопится оставить семью рябой шапки без плательщика *ипотеки* за страссбургский дом
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Рябая Шапка - это убожество, просидел год и ноль работы. Это даже хуже Шокина и Луценка. Коррупция зашкаливает, а у него работы нет.
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подгорело у бабы бени конкретно раз так торопится оставить семью рябой шапки без плательщика *ипотеки* за страссбургский дом
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Бене надо Приват. Зебилушки что там про коалицию ЕС и ОПЗЖ? Опять обосрались?)))
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Был Рябошапка...станет ПОРТНОВ
ведь КАКАЯ РАЗНИЦА?)))))
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а потужный ****** только коррупционеров тасовал Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2296

Консультативная миссия ЕС в Украине активно поддерживает реформирование Офиса Генерального прокурора и считает, что реформа под руководством действующего Генерального прокурора, которая сейчас проходит, является одним из самых всесторонних и содержательных усилий по реформированию в секторе гражданской безопасности за последние годы. В частности это включает текущий процесс аттестации.
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дебил все Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7690 таки...! а я надеялся что зебил! Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7690
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номерной! Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6961 ты самый главный дебил? Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6961 или зелененький соплячок? жаль тебя
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в мене аргументи є Консультативная миссия ЕС в Украине он нагорі читай якщо вмієш,петя тасував коррупціонерів шокіна,ярему,луценка,куліка,матіоса....
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не прошло и года! зелебобики, а что ваш янелох так бушует? неужели есть причины? Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1484
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