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 Київські новини
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Все про:приватизація (199) ФДМ (98)

 Усі автовокзали Києва та області продали з аукціону за 230 млн гривень

Фонд держмайна продав з аукціону державні акції "Київпассервісу", якому належать столичні автовокзали. Акції пішли з молотка за більш ніж 230 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ФДМ.

"Об’єкт буде передано новому власнику за 230 897 987 грн. Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%", - сказано в повідомленні.

В системі розкриття даних Prozorro.Продажі зазначено, що в аукціоні взяли участь ТОВ "Октан Про" (запропонувала 195 944 640 грн), ТОВ "Барвінок - Інвест" (201 400 000 грн), і ТОВ "Бастіон-Груп" (230 897 987 грн).

У повідомленні про намір укласти договір вказана компанія Бастіон-Груп.

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Продати "Київпассервіс" вдалося з другого разу: на попередній аукціон не заявився жоден учасник. Після цього Фонд держмайна розкрив інформацію про підприємство та опублікував сотні його документів, що дозволило залучити бажаючих.

"Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, дати їм "нове життя", - зазначив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

У власності Київпассервісу шість автостанцій у столиці - АС "Центр", АС "Дарниця", АС "Полісся", Центральний автовокзал, АС "Південна", АС "Дачна" - і вісімнадцять у Київській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179404
 
 
 Топ коментарі
 
пока надумаем подсрачниками выпереть ,успеют всё продать )))
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теперь там вырастут человейники,а зебилы будут ездить в Одессу из Боярки,а в Харьков - из Яготина..
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"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", - отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ага, инвестор вкинет кучу денег и потом понизит плату за проезд? Или таки повысит?
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теперь там вырастут человейники,а зебилы будут ездить в Одессу из Боярки,а в Харьков - из Яготина..
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при чем тут зебилы - это дембельский аккорд педалика и Co
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Фонд госимущества в подчинении у киевской мэрии?
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это все коммунальное имущество и без одобрения мера такое не решается единолично фондом
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Супер! Заколебала эта "автостанция" на Житомирской. Даешь Дачную!
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дадут тебе высотку в 24 этажа и будешь в окна соседу смотреть)
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я то как раз киевлянин в энном поколении и еще помню времена без гетто дачных, академгородков и поздняков
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А тебе в детстве не говорили что видели Киев с границей на Гарматной?
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пока надумаем подсрачниками выпереть ,успеют всё продать )))
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Гм.... Шесть автостанций в Киеве и восемнадцать в киевской области - за 200 млн. грн?
Во застройщикам лафа! Через год-другой втихую изменят целевое назначение - и выше стропила, плотники!
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"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", - отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ага, инвестор вкинет кучу денег и потом понизит плату за проезд? Или таки повысит?
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Та, не очень то и хотелось в автобусах трястись, можно поездом куда надо поехать. Пока жд. вокзалы не продали...
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Мутна компанія це ООО Бастіон груп. Ніби займається хлібо-булочними виробами з уставним капіталом в 15тис. грн.
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осталось еще Житний рынок и Бессарабку продать однодневке с уставняком 1000 грвн и порядок- можно в Майами валить педалику.
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"Мы очень надеемся..." То есть нужно понимать что "эфективные" частные хапуги собственники, могут на свое усмотрение вместо автостанций караван-сараев настроить...
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У нас полная кхмуйня с выборной системой.
Выбирают одного бидараса, он тянет за собой список уже конченных биддаров,
которых ко власти близко подпускать нельзя. Что это за ****** ?
А потом страну открыто сдают Московии, задирают тарифы, такие объекты
продают своим людям для наживы, а не чтобы пассажирам стало удобнее добираться.
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в каждом райцентре и маленьком городе области не говоря зза Киев под вокзалами по 1 га земли.+ 1500 кв м помещений. прикинте чтоб это продать по отдельности. это от 50 до 100 млн баксов. хорошо торгуют
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...вот козлы...не будет теперь а\станций никаких, ТРЦ вырастут или высотки в лучшем случае.. Усі автовокзали Києва та області продали з аукціону за 230 млн гривень - Цензор.НЕТ 6867..
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Цензор, а можна назвати кінечних власників всіх трьох учвсників торгів на цьому аукціоні? Не виявиться, що всі три цих компаній належвть одному Ахметову?
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Для таких объектов $9.2 млн - просто нафинг.

Ремонт мерии в пригороде Торонто $25 млн
https://www.brantfordexpositor.ca/news/local-news/costs-increase-for-new-city-hall/amp
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фсе на продажу. "налетай, торопись, покупай живопись"
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