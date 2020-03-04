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 Підтримуємо реформування органів прокуратури під керівництвом генпрокурора Рябошапки, - Консультативна місія ЄС

Консультативна місія Європейського Союзу чітко демонструє свою підтримку реформуванню органів прокуратури під управлінням генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці місії у фейсбуці.

"Консультативна місія ЄС в Україні активно підтримує реформування Офісу Генерального прокурора і вважає, що реформа під керівництвом чинного Генерального прокурора, яка наразі триває, є одним із найбільш всебічних і змістовних зусиль щодо реформування у секторі цивільної безпеки за останні роки. Зокрема, це включає поточний процес атестації. З огляду на те, що Офіс Генерального прокурора є ключовою інституцією в системі кримінального правосуддя, Місія підтримує значущі кроки із реформування задля перезавантаження прокуратури в Україні, щоби зробити її відкритою, незалежною та прозорою", - йдеться в заяві, опублікованій у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Підтримуємо реформування органів прокуратури під керівництвом генпрокурора Рябошапки, - Консультативна місія ЄС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179399
 
 
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не дают бабломойскому усугублять ситуацию Поддерживаем реформирование органов прокуратуры под руководством генпрокурора Рябошапки, - Консультативная миссия ЕC - Цензор.НЕТ 4280
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