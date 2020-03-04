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 Росіяни чинять у Сирії військові злочини, - комісія ООН

Повітряні сили РФ щонайменше двічі завдавали ударів по цивільних районах Сирії, що можна розцінити як військовий злочин.

Про це йдеться у звіті комісії ООН з розслідування подій у Сирії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними комісії, авіація РФ щонайменше двічі завдавала невибіркових ударів по цивільних районах, що можна розцінювати як військовий злочин.

Йдеться про удар по ринку міста Мааррет-ен-Нууман (провінція Ідліб) 22 липня 2019 року, унаслідок якого загинули 43 людини, включно із чотирма дітьми, як мінімум 109 (зокрема 18 дітей і 15 жінок) зазнали поранень. Другий описаний удар був завданий по табору біженців у районі міста Хасс (Ідліб) 16 серпня того ж року. Тоді загинуло 20 осіб, зокрема вісім жінок, одна з яких була вагітною, і шестеро дітей; понад 40 осіб були поранені.

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"З огляду на наявні докази, включно зі свідченнями, відеоматеріалами, зображеннями, перехопленням переговорів пілотів, комісія дійшла висновку, що російські літаки брали участь в обох інцидентах і що в кожному з цих випадків атаки російських ВПС не були спрямовані на конкретну військову ціль, що рівнозначно військовому злочину - здійснення невибіркових атак у цивільних районах", - йдеться в документі.

Звіт охоплює період з липня 2019 року по лютий 2020 року.

У Кремлі відкинули звинувачення комісії ООН, повідомляє російський "Интерфакс".

"Ми рішуче відкидаємо подібні звинувачення", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, у звіті не згадується наступ антиасадівських сил на цій території, що робить висновки комісії однобокими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179397
 
   
 Топ коментарі
 
Не прошло и 49 лет) Умы в ООН наконец то таки проснулись) Я вас удивлю, они этим занимаются по всему миру... Ну, с Сирией дошло, начало есть.
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это очевидно. эта банда способна воевать только в озверевшем состоянии! Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 6169
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Преступления зафиксированы,преступник известен,может пора уже наказывть,а не приглашать и ручки жать?
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Не прошло и 49 лет) Умы в ООН наконец то таки проснулись) Я вас удивлю, они этим занимаются по всему миру... Ну, с Сирией дошло, начало есть.
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Действительно просто офигеть. Страна разрушена 96+% разрушений на совести асада и его союзников. Половина населения сбежали к соседям. Еще четверть на очереди. На головы сирийцев сброшены миллионы тонн! боеприпасов а они только заметили.
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Эрдоган простимулировал...

Сти́мул (лат. stimulus) - острая палка, которую ослу загоняют в жопу для побуждения к движению... ©моё...
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это очевидно. эта банда способна воевать только в озверевшем состоянии! Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 6169
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дидываивалы тоже без спирта не ваивале
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Преступления зафиксированы,преступник известен,может пора уже наказывть,а не приглашать и ручки жать?
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Россияне везде совершают,не вздумайте их пускать на Марс или Луну,..на Солнце пусть летят Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 8993
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Мировые организации, созданные и призванные равнодушно- озабоченно созерцать за совершением РФ военных преступлений стоят в одном ряду с военными преступниками! тчк.
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кацапы-убийцы. Даже само слов-кацап-означает каратель, убийца...
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Нет. Это тюркское слово kassab. Означает мясник, живодёр
Кацы его получили от татар, когда после мирного договора те вырезали Казань.
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чушь!
Этимология слова "кацап", происходит от словосочетания "как цап" и прекрасно описывает московитов, любивших носить козлинные бороды!
Если вы исследуете, как называют росиян все близлежащие народы, то откроете для себя много дивных слов и все они насмешливые! было бы странно, что все окружающие народы называют росиян намешливо, и только украинцы - "карателями".
ваши неоднократные посты с этой чушью наталкивают на мысль, что вам нравится считать кацапов - "карателями", в то время, как все адекватные люди считают их "как цапами".
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Признание военного преступления - это уже нечто более грозное, чем обеспокоенность...
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это и есть просто очередная озабоченность ..
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это такое же ничто. признали и признали. паРаша все отвергла и все продолжиться так же, как было.
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сегодня Гарри Табах рассказывал, зачем нужен ООН - чтобы разного рода паразиты жили в Нью Йорке и зарплату получали.... ну вот, в общем-то и все, что нужно знать про ООН....
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На Арабохайский Кремль( с 1927г.сталиняно-микояны) надо подать в Гаагский суд."Путин говорит кто такие туркаманы?" 2.5млн.ИндоПэриджанцев,основавших ШАМ(Свеча) и оставшихся там("9 легион Империи")полковник КГБ не знает? А еще 3.5 млн в Ираке. Журналист Орхан Джемал тоже начал говорить о них и сразу "убрали" его.А отцу его Гейдару Джамалю "сделали" рак ,после передачи на ОРТ.Он рассказал как Грибоедов(они его убили за письмо императору о ненадобности их переселять) и ген.Пацкевич переселяли арабохаев( эр мэн?-ворованное слово) на Кавказ.Мишустяны и др.захватили власть в России и ставят подставных Путинов,которых и жены не узнают.
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чтобы там не пояснял Писькофф,факт остаётся фактом-ОЧЕРЕДНОЕ ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РОССИИ...Но вотвопрос в другом-ООН снова поведёт себя как отдел полиции в каком-нибудь украинском или российском районном захолустье-"Закроет окна от хулиганов и отсидится .закрывшись от реальности " как делала это с Приднестровьем.Грузией.Украиной...или вспомнит ООН для чего вообще изначально была создана и что написано в её уставе и примет конкретные меры к России?
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и это только за период с июля 2019-го по февраль 2020-го годов. меньше, чем за год даже слепая и беззубая ООН каким-то чудом увидела 2 военных преступления, подобных тем, за которое судили в свое время нацистов. а сколько там на самом деле паРаша натворила? никто не знает и не узнает. но это никак не мешает всем озабоченным продолжать крутить любовь с паРашей. как так? на голову не налазит подобное.
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И ЧТО СДЕЛАЕТ ООН? ПРИМЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ ОСУЖДАЮЩУЮ РАШИСТОВ? А В СБ ООН У НИХ ВЕТО! ОЧЕРЕДНОЙ ПУК В ЛУЖУ! ПОРА УЖЕ ТУРКАМ СИЛЬНЕЕ ПОМОГАТЬ ОТПРАВЛЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПУ ИНАЧЕ ОНИ НЕ ОЧУХАЮТСЯ!
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У Путлера цель наводнить Европу исламистскими беженцами.
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В скотокацапии снова подорожал вазелин:

Росіяни чинять у Сирії військові злочини, - комісія ООН - Цензор.НЕТ 5569



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В том же отчете в совершении военных преступлений обвинили также союзников Турции - за истребление курдов и внесудебные казни. Вот они и не знают, как наказать, ведь если наказывать, придется всех сразу - и асада, и россиян, и тех кто там против них воюет.
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