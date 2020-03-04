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Все про:Крим (8844) кримські татари (1520) Машаріпов (1)

 Окупаційний "суд" визнав кримськотатарського правозахисника Машаріпова "терористом" і відправив його в психіатричну лікарню

В окупованому Криму підконтрольний Росії Ялтинський міський "суд" визнав винним Юнуса Машаріпова у виготовленні вибухових речовин і відправив його на примусове лікування в психіатричну лікарню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Ялтинським міським судом винесено постанову про застосування щодо Юнуса Машаріпова примусових заходів медичного характеру в стаціонарі з інтенсивним спостереженням. Захист має намір оскаржити це рішення в апеляції", - повідомив адвокат Машаріпова Олексій Ладин.

Нагадаємо, 27 вересня 2017 року невідомі напали на ялтинця Юнуса Машаріпова. Побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в окупованій Ялті, де його допитували про часті поїздки на материкову Україну.

Проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні вибухових пристроїв, які, як стверджується в матеріалах справи, Юнус Машаріпов виготовив сам і перевіз їх на ділянку місцевості на Севастопольському шосе в 50 м від храму Святого Архистратига Михаїла Російської православної церкви, розташованого в селищі Ореанда в Ялті. З їхньою допомогою він нібито планував підпалити ліс на території окупованої Ялти, щоб "дестабілізувати соціально-політичну обстановку в регіоні".

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27 вересня 2017 року Ялтинський "суд" заарештував Машаріпова. Під час засідання обвинувачений заявив про тортури, однак реакції суду не було. Від дачі показань Машаріпов відмовився за 51-ю статтею Конституції.

Лікарі Кримської республіканської психіатричної лікарні визнали Машаріпова "неосудним".

У заяві, яку він передав із СІЗО окупованого Криму в 2017 році, він розповів, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, "повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів". Після цього Машаріпова почали бити і катувати електричним струмом. Активіст детально описав в листі, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував їх завдання". Його змусили повторити показання під камеру, знявши при цьому кілька дублів". Текст заяви він направив чинному тоді президенту України - Петру Порошенку та екскерівнику управління ФСБ по Криму і Севастополю Віктору Палагіну. 1 грудня 2017 року цю інформацію було опубліковано низкою українських і російських видань.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Юнуса Машаріпова політв'язнем.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179391
 
 
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У СРСР була каральна психіатрія. Тепер ******* росія продовжує це паскудство.
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Заколят пацаки человека,будет капустой теперь
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Крым сегодня, это ГУЛАГ Джугашвили вчера.У Крыс кремля одна извилина с 1917 года.Увы увы,прошло больше века,а краснопузая нечисть не изменилась
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Где Россия ,там везде ДУРДОМ.,они всех кого хотят переделывают на себе подобных Окупаційний "суд" визнав кримськотатарського правозахисника Машаріпова "терористом" і відправив його в психіатричну лікарню - Цензор.НЕТ 1203
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Что бы понять что будет с местными в Крыму-нужно вспомнить историю 100 летней давности-,,Крымскую Калифорнию,, . Депортация татар в 1944 году-все те же причины. Если найден источник заразы-нужно его ликвидировать, иначе эта чума и через 100 лет будет уничтожать людей.
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"Оккупационный "суд" признал крымскотатарского правозащитника Машарипова "террористом" и отправил его в психбольницу" - всю быдлоту крымскую, кто кричал: "путин помоги", надо сначала закидать в путинские автозаки, и прямиком этих недоумков отправить в совковую психбольницу, а лучше подключить международные общественные организации, чтобы всю ордынскую территорию объявить резервацией для недочеловеков, чтобы изолировать их от демократического мира, тогда весь мир свободно вздохнёт.
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