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Все про:Мінздоров'я (1197) ГРВІ (103) Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 Дезінфекція транспорту триватиме незалежно від поширення коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Посилений режим дезінфекції транспортних об'єктів триватиме незалежно від того, чи пошириться нова коронавірусна інфекція в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Стосовно дезінфекції транспорту ще 3 лютого було ухвалено розпорядження Кабміну, яким затверджено національний план. Там чітко прописано, що органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади разом із суб’єктами господарювання мають забезпечити посилений режим дезінфекції на транспортних об’єктах, масового перебування людей, оскільки це є одним із профілактичних елементів запобігання поширенню ГРВІ, в тому числі і коронавірусу", - повідомив він.

За словами Ляшка, ці заходи є обґрунтованими в сезон підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ і незалежно від того, чи буде у нас поширення коронавірусної інфекції чи не буде – такі заходи будуть позитивно впливати і зменшувати кількість інших ГРВІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179389
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз епідемія зебілізму, яка гірше чуми та короновірусу.
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Брали с коммунистов пример! -- они первыми начали и последними -- ещё не закончили...
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снега не было..так хоть на вирусе попилят.. Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 631
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Зараз епідемія зебілізму, яка гірше чуми та короновірусу.
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ну и нормально...евробляхи(для избирателей) с лексусами(для слуг) тоже дезинфицировать Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4
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Правильно,даже если вирус пройдет распиливать бабло на покупку дезенфекции надо,и никакой вирус не остановит
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В Черкасах "был" и за уборку снеговых завалов мер перечисли своему приятелю еврейского разлива 1,5 миллиона за прошлый месяц.
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Вырячкуватый дурачек распорядился стрелять по танку с "мелкашки"....

б*же, я лучше помолюсть Святому Уху и Корню(падает, прикладывается к св. мощам)

смешно было бы если Попа Римский подохнет... не, я бы скорбил(выплясывая пляски видоплясова)
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Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
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У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре
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Брали с коммунистов пример! -- они первыми начали и последними -- ещё не закончили...
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Дійсно, що брали з комуністів, але першими концтабір створили в Австрії Талергоф - Вікіпедія
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Сюди депортували громадян Австро-Угорської імперії, переважно українців-москвофілів, які були жителями Галичини та Буковини і симпатизували Російській імперії.
-- начали за здравие, продолжили за упокой...
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Так, але категорія в'язнів не змінює факту першості у створенні концтабору.
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Я про Германию сказал -- ты про Германию ответил... -- про немецкие концлагеря, по типу советских.

...а Австрия, случайно помянулась? *)
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Ці дебіли-комуністи вже були, але я про те, що про комуністів ти говорив Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7120
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Дезінфекція транспорту триватиме незалежно від поширення коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2350 Bandera Rosa

Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
04.03.2020 15:34
Ali Hasan
У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре

................

-- наверное модер чегой-то вырезал? *)

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Австрия не Германия -- Украина не Россия... -- я надеюсь...*)
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Але Німеччина теж історично складається із різних земель. У свій час і Австрія могла бути у Німеччині.
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Любой лагерь -- место концентрации и отделения граждан от общества! -- с обеих сторон забора...
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От я і кажу, що ви хворим професійно створите умови, бо є досвід.
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Так сказали ж, что без карантинных мероприятий и зон обойдёмся... -- немецким по-белому... -- я ж тебе чётко доложил! ...а ты сразу нацисткие концлагеря приплёл.

...-- низачёт тебе! *)
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От, как ты думаешь -- если украинцы, в итоге, распихают всех нынешних парашных сепаров по концентрационным лагерям -- тюрьмам и зонам... -- так кто кого будет фашистами и нацистами обзывать?

...так ото ж...*)
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Ось так ЗЕ-влада «готова» до коронавірусу - нема ні тест-систем, ні лікування

Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 692

В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом, перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях. У владі запевняють, що країна готова зустріти загрозу.
Та насправді - все зовсім інакше.
Річ у тім, що у деяких українських лікарнях хворого навіть не пустять на поріг.
«Гроші» зважилися на експеримент: агент програми в образі пацієнта, який підозрює у себе страшний вірус, перевірив, що роблять лікарі в екстреній ситуації, чи є в країні тести та ліки, а також, чи варто взагалі сподіватися на допомогу.

Журналістці навіть не довелося «вживатися» в образ, адже вона справді мала нежить, кашель, температуру та біль у горлі. Все це - симптоми звичайної простуди. Однак саме так може проявлятися і коронавірус.
«Я ще більше ускладнюю завдання для лікарів, яких будемо перевіряти. Легенда така: начебто я повернулася з Італії два тижні тому і зараз погано себе почуваю», - розповідає журналіст Олена Кононенко.
Аби не «заразити» оточуючих, передусім пробуємо придбати маску в аптеці.
«А де можна купити маску?» - «Не знаю, де можна. Люди бігають по всьому місту, немає масок».
Так безрезультатно обходимо п'ять аптек.
Масок немає.
Відтак, аптекарі радять «оригінальне рішення»: пошити маски самим. І агенту «Грошей» нічого не лишається, як зробити це і вирушити до лікарні.
Тут слід нагадати, що Міністерство охорони здоров'я заявило: до «вторгнення» коронавірусу готове.
«Гроші» направляються до приймального відділення звичайної столичної лікарні й журналістка розповідає «легенду»: «Я прилетіла з Італії два з половиною ижні тому…».
У відповідь чуємо: «Ого! Це не до нас. Вам треба інфекціоніст, а не терапевт. Терапевт при чому? Температура у вас є якась, чи що?».
«Так, температура є», - гнемо свою лінію.
«З температурою ми не приймаємо. Це не до нас»...
Ба більше, як тільки у лікарні почули легенду про візит до «зараженої» Італії, злякалися не на жарт:
«Наш терапевт не буде вас дивитися» - «Чому?» - «Тому що» - «В Італії ж коронавірус» - «Ну, так» - «Хворих з Італії ми не дивимось».
Тобто людині, яка підозрює у себе страшну хворобу, не те, що не призначили аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати підозру, а навіть не стали оглядати!
Хоча за інструкцією тест - обов'язковий.
«Мене - потенційно заражену - просто відправили далі ходити по місту, шукати іншу лікарню», - розповідає Олена Кононенко. Може, людину відмовилися перевіряти, бо спеціальних тест-систем просто… немає? Це дивно, адже у міністерстві переконують: ще минулого тижня отримали з-за кордону реактиви для перевірки дев'яти сотень хворих.
Пізніше, на розповідь агента «Грошей», що, мовляв, прилетіла з Італії, чуємо відповідь: «Тут ніхто нічого вам не допоможе. У нас немає нічого».
Як це, «не допоможуть»? Як - «немає нічого»?..
У Міністерстві ж переконували, що лікарні всім забезпечені!
У пошуках допомоги хоча б десь, зустрічаємо групу лікарів на вулиці. Спочатку вони запевняють, що у них немає, чим перевірити підозру на хворобу, потім пропонують звернулися у поліклініку, а потім просто зауважують: «Біжіть звідси!». Страх лікарів можна зрозуміти, адже вони і самі не захищені. За кордоном вони працюють у спецкостюмах, які у нас теж нібито є. Але, схоже, тільки на словах
Можливо, такого пацієнта врятує приватна медицина?
Прямуємо до такої лікарні. «Я себе погано почуваю, у мене головний біль, кашель, нежить… Я прилетіла з Італії…», - розповідає агент «Грошей» нашу легенду.
«Чудово! Ви були в епіцентрі», - сміється лікар.
Але тест все одно не робить, мовляв, від коронавірусу тестів немає.
Вони існують тільки в Америці та в Китаї.
В Україні ж - ні в приватних, ні в державних лікарнях, ними й не пахне.
«Нам сказали боротися звичайними методами, нашими противірусними», - розповідає лікар.
«Хто сказав?», - питаємо.
«Міністерство охорони здоров'я наше чудове», - чуємо у відповідь.
Наш експеримент показав: до епідемії навіть столичні лікарні насправді не готові.
Спеціальні аналізи не беруть, тест-систем немає, про готовність ізолювати потенційно небезпечного пацієнта взагалі не йдеться.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2997159.html
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Під'їжджає водій на кінцеву зупинку, випускає пасажирів, натискає кнопочку, вмикається бактерицидна озонова лампа.Водій виходить і закриває двері, іде пити каву, потім приходить, вимикає лампу, відкриває двері для провітрювання і все, їде продизинфікований транспорт.
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