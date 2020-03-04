 Дезінфекція транспорту триватиме незалежно від поширення коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Стосовно дезінфекції транспорту ще 3 лютого було ухвалено розпорядження Кабміну, яким затверджено національний план. Там чітко прописано, що органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади разом із суб’єктами господарювання мають забезпечити посилений режим дезінфекції на транспортних об’єктах, масового перебування людей, оскільки це є одним із профілактичних елементів запобігання поширенню ГРВІ, в тому числі і коронавірусу", - повідомив він.
За словами Ляшка, ці заходи є обґрунтованими в сезон підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ і незалежно від того, чи буде у нас поширення коронавірусної інфекції чи не буде – такі заходи будуть позитивно впливати і зменшувати кількість інших ГРВІ.
давайте цього розстріляєм!
б*же, я лучше помолюсть Святому Уху и Корню(падает, прикладывается к св. мощам)
смешно было бы если Попа Римский подохнет... не, я бы скорбил(выплясывая пляски видоплясова)
-- начали за здравие, продолжили за упокой...
...а Австрия, случайно помянулась? *)
Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
04.03.2020 15:34
Ali Hasan
У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре
................
-- наверное модер чегой-то вырезал? *)
...-- низачёт тебе! *)
...так ото ж...*)
В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом, перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях. У владі запевняють, що країна готова зустріти загрозу.
Та насправді - все зовсім інакше.
Річ у тім, що у деяких українських лікарнях хворого навіть не пустять на поріг.
«Гроші» зважилися на експеримент: агент програми в образі пацієнта, який підозрює у себе страшний вірус, перевірив, що роблять лікарі в екстреній ситуації, чи є в країні тести та ліки, а також, чи варто взагалі сподіватися на допомогу.
Журналістці навіть не довелося «вживатися» в образ, адже вона справді мала нежить, кашель, температуру та біль у горлі. Все це - симптоми звичайної простуди. Однак саме так може проявлятися і коронавірус.
«Я ще більше ускладнюю завдання для лікарів, яких будемо перевіряти. Легенда така: начебто я повернулася з Італії два тижні тому і зараз погано себе почуваю», - розповідає журналіст Олена Кононенко.
Аби не «заразити» оточуючих, передусім пробуємо придбати маску в аптеці.
«А де можна купити маску?» - «Не знаю, де можна. Люди бігають по всьому місту, немає масок».
Так безрезультатно обходимо п'ять аптек.
Масок немає.
Відтак, аптекарі радять «оригінальне рішення»: пошити маски самим. І агенту «Грошей» нічого не лишається, як зробити це і вирушити до лікарні.
Тут слід нагадати, що Міністерство охорони здоров'я заявило: до «вторгнення» коронавірусу готове.
«Гроші» направляються до приймального відділення звичайної столичної лікарні й журналістка розповідає «легенду»: «Я прилетіла з Італії два з половиною ижні тому…».
У відповідь чуємо: «Ого! Це не до нас. Вам треба інфекціоніст, а не терапевт. Терапевт при чому? Температура у вас є якась, чи що?».
«Так, температура є», - гнемо свою лінію.
«З температурою ми не приймаємо. Це не до нас»...
Ба більше, як тільки у лікарні почули легенду про візит до «зараженої» Італії, злякалися не на жарт:
«Наш терапевт не буде вас дивитися» - «Чому?» - «Тому що» - «В Італії ж коронавірус» - «Ну, так» - «Хворих з Італії ми не дивимось».
Тобто людині, яка підозрює у себе страшну хворобу, не те, що не призначили аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати підозру, а навіть не стали оглядати!
Хоча за інструкцією тест - обов'язковий.
«Мене - потенційно заражену - просто відправили далі ходити по місту, шукати іншу лікарню», - розповідає Олена Кононенко. Може, людину відмовилися перевіряти, бо спеціальних тест-систем просто… немає? Це дивно, адже у міністерстві переконують: ще минулого тижня отримали з-за кордону реактиви для перевірки дев'яти сотень хворих.
Пізніше, на розповідь агента «Грошей», що, мовляв, прилетіла з Італії, чуємо відповідь: «Тут ніхто нічого вам не допоможе. У нас немає нічого».
Як це, «не допоможуть»? Як - «немає нічого»?..
У Міністерстві ж переконували, що лікарні всім забезпечені!
У пошуках допомоги хоча б десь, зустрічаємо групу лікарів на вулиці. Спочатку вони запевняють, що у них немає, чим перевірити підозру на хворобу, потім пропонують звернулися у поліклініку, а потім просто зауважують: «Біжіть звідси!». Страх лікарів можна зрозуміти, адже вони і самі не захищені. За кордоном вони працюють у спецкостюмах, які у нас теж нібито є. Але, схоже, тільки на словах
Можливо, такого пацієнта врятує приватна медицина?
Прямуємо до такої лікарні. «Я себе погано почуваю, у мене головний біль, кашель, нежить… Я прилетіла з Італії…», - розповідає агент «Грошей» нашу легенду.
«Чудово! Ви були в епіцентрі», - сміється лікар.
Але тест все одно не робить, мовляв, від коронавірусу тестів немає.
Вони існують тільки в Америці та в Китаї.
В Україні ж - ні в приватних, ні в державних лікарнях, ними й не пахне.
«Нам сказали боротися звичайними методами, нашими противірусними», - розповідає лікар.
«Хто сказав?», - питаємо.
«Міністерство охорони здоров'я наше чудове», - чуємо у відповідь.
Наш експеримент показав: до епідемії навіть столичні лікарні насправді не готові.
Спеціальні аналізи не беруть, тест-систем немає, про готовність ізолювати потенційно небезпечного пацієнта взагалі не йдеться.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2997159.html