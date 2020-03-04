 Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
"#чорт і його клоуни привітали мене з вчорашнім днем народження. Всіх вітаю. Я вже на роботі і завдяки команді моїх улюблених клієнтів Техно Ёж тепер знов з телефоном і в строю. Я - професіонал, дружина і діти - сім'я військового розвідника, отже ніякої моральної шкоди не завдано, лише матеріальна. Я не сакральна жертва, не терпіла, а живе віддзеркалення тупості сраних пінкертонів", - розповів він.
"Коротко. Що відбулося? У мене проведено обшук на тій підставі, що я володію телефоном і акаунтами Андрія Антоненка (зі статусом спеціаліста від захисту). Все це зберігається на робочому місці адвокатів Дмитро Круговий та Vitali Galenchenko, їх обшукувати не можна, а у мене вдома нічого такого, звісно, нема. Поводилися коректно. Вилучили мій телефон і усі набої, що були в сейфі - як з гумовими кулями так і 7,62х39, один (варений) патрон від ПМ та кулю КПВТ. Старий терабайтник. Все", - додав Маслов.
"Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту щоб нібито вилучити у нього речові докази захисту. Насправді, щоб сказати гучно всім: МИ - ТУПЕ НЕВІГЛАСНЕ БИДЛО, А НІЯКЕ НЕ СЛІДСТВО, ЗАМІСТЬ ПОШУКУ ДОКАЗІВ МИ ДЕМОНСТРУЄМО СВОЄ БИДЛЯЧЕСТВО. Цю мету досягнуто, вітаю, Ірсін Бірісіч", - акцентував юрист.
"Кумедні моменти. Обшук проводив слідчий Катинський, якого ми обґрунтовано підозрюємо у злочині (ч.1 ст. 374 ККУ), про що є ухвала суду. Підозрюваний проводив обшук у свідка. Згідно з ухвалою, клоуни прийшли шукати у мене зокрема МАГНІТИ (!), а у мене холодильник вбудований і магнітів на ньому нема. Дякую усім друзям, хто примчав. Це було приємно", - додав Маслов.
Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку в Маслова: "У Леоніда Маслова зараз відбувається обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію".
Почему ?
ты-кал гуманоидный.
"У меня проведен обыск на том основании, что я владею телефоном и аккаунтами Андрея Антоненко (со статусом специалиста от защиты). Все это хранится на рабочем месте адвокатов Дмитрия Кругового и Виталия Галенченко, их обыскивать нельзя, а у меня дома ничего такого, конечно, нет." Источник: https://censor.net.ua/n3179388
То шо там вилучіли? Особисті речі, а не "телефон Андрія Антоненка". Безпідставно, доречі
Пусть Вам ночью приснится В.А.Зеленский)))
Так і тебе Петро найняв, шоб ти зараз показав всім технологію, як його оббрехали )))
какое-же скотство мусарья...
вред от зеленых мусоров равен/больше вреда зеленых человечков.
PS: доречі я так і не знайшов патрон 7,62х39 зі свинцевим "сердечником" ...тільки 7,62х41
7,62/39 бери чешские охотничьи)) Не дорогие и очень неплохие....
Много денег- можете Американские заказать))))
Хорошего дня))
євроінтеграція накривається мідним тазом
за таку херню нас позбавлять безвізу
що, мабуть, і треба бєні
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
Единый казначейский счет в 2019 г
.Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2019 9 861,0
на 1.02.2019 11 928,3
на 1.03.2019 8 196,5
на 1.04.2019 14 862,8
на 1.05.2019 36 850,3
на 1.06.2019 29 538,9
на 1.07.2019 12 958,2
на 1.08.2019 48 967,5
на 1.09.2019 61 829,5
на 1.10.2019 61 617,9
на 1.11.2019 53 085,8
на 1.12.2019 55 006,2
Но Маслов "не быдло" и про это "интеллигентно" умолчал.
Более того - как "профессионал военной разведки" пытается запутать гражданское общество упоминанием сейфа.
Либо с оболоченной пулей, что повлечет за собой расследование - где украл.
Познакомьтесь для начала с биографией Маслова, которьій бьіл разведчиком в АТО.
Пули могут бьіть просто сувениром-памятью о войне.
У нас только по гладкому.
а что это у вас за дописки в именах? шестнадцатиричные
номера кошельков чтобы вас учитывать правильно ботики?
типа
4*******
cb913b8d
поржал как палиться..
"... Зеленського ми проконтролюємо.
І підтримуємо всі його його гарні ініціативи. Не ЗЕллємось!'
Чи вийде в Леоніда контролювати обраного ним, як я розумію, преЗедента та його оточення, яке порушує закони?
(с) Артур Шопенгауер
(с) Фрідріх Ніцше