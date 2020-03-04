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Все про:обшук (875) Маслов Леонід (24) Антоненко Андрій (96)

 Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази

Під час обшуку в юриста Леоніда Маслова, який виступає на боці захисту підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, вилучили телефон і всі набої, які були в сейфі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"#чорт і його клоуни привітали мене з вчорашнім днем народження. Всіх вітаю. Я вже на роботі і завдяки команді моїх улюблених клієнтів Техно Ёж тепер знов з телефоном і в строю. Я - професіонал, дружина і діти - сім'я військового розвідника, отже ніякої моральної шкоди не завдано, лише матеріальна. Я не сакральна жертва, не терпіла, а живе віддзеркалення тупості сраних пінкертонів", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

"Коротко. Що відбулося? У мене проведено обшук на тій підставі, що я володію телефоном і акаунтами Андрія Антоненка (зі статусом спеціаліста від захисту). Все це зберігається на робочому місці адвокатів Дмитро Круговий та Vitali Galenchenko, їх обшукувати не можна, а у мене вдома нічого такого, звісно, нема. Поводилися коректно. Вилучили мій телефон і усі набої, що були в сейфі - як з гумовими кулями так і 7,62х39, один (варений) патрон від ПМ та кулю КПВТ. Старий терабайтник. Все", - додав Маслов.

"Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту щоб нібито вилучити у нього речові докази захисту. Насправді, щоб сказати гучно всім: МИ - ТУПЕ НЕВІГЛАСНЕ БИДЛО, А НІЯКЕ НЕ СЛІДСТВО, ЗАМІСТЬ ПОШУКУ ДОКАЗІВ МИ ДЕМОНСТРУЄМО СВОЄ БИДЛЯЧЕСТВО. Цю мету досягнуто, вітаю, Ірсін Бірісіч", - акцентував юрист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм

"Кумедні моменти. Обшук проводив слідчий Катинський, якого ми обґрунтовано підозрюємо у злочині (ч.1 ст. 374 ККУ), про що є ухвала суду. Підозрюваний проводив обшук у свідка. Згідно з ухвалою, клоуни прийшли шукати у мене зокрема МАГНІТИ (!), а у мене холодильник вбудований і магнітів на ньому нема. Дякую усім друзям, хто примчав. Це було приємно", - додав Маслов.

Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку в Маслова: "У Леоніда Маслова зараз відбувається обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179388
 
   
 Топ коментарі
 
Как хорошо, что Зе сразу же поставил новое лицо руководить полицией!
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Реформована Петром Ляксєїчем поліція))
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100% зю зебил, что петя еще на свободе. Да ахметка с коломойшей тоже.
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А ти шо! Як можна!?? Заметка Зєлєнского укріпляє своїми кадрами - Шмигалем, наприклад, а ви його підозрюєте в чомусь.
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Как хорошо, что Зе сразу же поставил новое лицо руководить полицией!
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Цікаво тільки, чого Ірсіна Бірісівіча зебіли продлєвают
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Бо Злий Крот всі промахи поліції списав на Порошенка. А Бірісовіч - душка.
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Маслов сам жлоб и неадекват, есть подозрение что он залез в аккаунт пользуясь своим допуском, а как это проверить без материальных носителей которые и изьяли на экспертизу.
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как ты для этого патронами воспользуешься, о почитатель зелёной фекалии? Маслов об обысках: Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещдоки - Цензор.НЕТ 1603
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Тупой сои неясно что патроны не были основной целью обыска, хотя куда там адепту секты Святого Петра.
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не удивил. все аргументы зелёных копрофилов - это хамство. отвечать в тему они не способны. зебилы одним словом. Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази - Цензор.НЕТ 9650
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А как, вы неадекват, проверите что он залазил в аккаунт и что либо удалял из него? А ни как, поэтому смысла в этих так называемых следственных действиях нет никакого. Ах да наверное он данные в патронах хранил.
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Еще один дятел, специалисты запросто установят все действия на его компе или телефоне.
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А специалисты не догадались заскритить аккаунт на момент ареста Антоненко ?

Почему ?
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Такие как ты спецы еще и данные гигабайтов 20 на патронах найдут в формате .csv
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CSV для них сильно сложно они не откроют файл с таким расширением и такой емкости.
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Кацапский петушок, ни какой специалист этого не определит.
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Пане, ви уважно читали? Пристрої, з яких можна те зробити зберігаються на робочих місцях інших людей:
"У меня проведен обыск на том основании, что я владею телефоном и аккаунтами Андрея Антоненко (со статусом специалиста от защиты). Все это хранится на рабочем месте адвокатов Дмитрия Кругового и Виталия Галенченко, их обыскивать нельзя, а у меня дома ничего такого, конечно, нет." Источник: https://censor.net.ua/n3179388
То шо там вилучіли? Особисті речі, а не "телефон Андрія Антоненка". Безпідставно, доречі
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то ви вважаєте, що тільки Зеленський покінчить з борошнами України?
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Все кто ведет это дело надо лешить звания и 1,5 года в сизо подержать пока суд о халатности будет идти протянуть чтоб прочувствовали что это такое
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Леонид так топил зп бЗдуна ,что меня с друзей в фб отписал , вот выхватил по полной от шеленых
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А чому поросята не пишаються реформами Петра?Поліцію він реформував.
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нет. этим занимался резко позеленевший... угадаешь, кто?
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Можно подробнее? Бо я не в курсах, как зеля палицию реформував(((
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Так он вроде-бы по наследству перешел)) Бо лютый профи і дуже грамотна і досвідчена людина))) Не??
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Так-то он у Шоколада Рюкзаковым был. А в Зеко-манде он теперь новое лицо и уважаемый Аваков Арсен Борисович. Вон даже Беня говорит, что победа Зебила - общая победа Бени и Арсена. Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази - Цензор.НЕТ 6138
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И Вам хорошего дня)))
Пусть Вам ночью приснится В.А.Зеленский)))
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А як же #Чорт, якого хвалить зелена жопа, що зараз займає посаду президента?
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А зачем ты это пишешь? Тут рядовых зедебилов почти нет. Они в Инстаграммах бубочку рассматривают в разных ракурсах. А нормальным людям-твоя писанина побоку. Или,так,за пост от фермы копеечка падает?
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Запомни педебил, петя за 5-летние своего правления прокуратуру, полицию, сбу, суды нормальными не сделал. А за 7 месяцев при всем желании (если только оно есть) их не отформатируешь.
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А вот, отдохнуть за 7 месяцев в 7 раз больше, чем Петя за 5 лет у Бубочки почему-то легко получилось...
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А чому поросята не пишаються реформами Петра?Поліцію він реформував.

Так і тебе Петро найняв, шоб ти зараз показав всім технологію, як його оббрехали )))
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Все как завещал вЯликий *****- народ в стойло, кто не доволен- в тюрьму, в психушку или организовываем несчастный случай. Если вы, конченный зеленодрочеры, думаете, что вас обойдет чаща сия, то вы не придете в чувство даже в вагонах, везущих вас в сибирь на стройки вашей новой родины -уродины. Будете как терпилы в 37 году кричать- товарисч сралин- ой, зеленский, случилась чудовищная ошибка!
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Бойцу надо быть осторожным-если 7,62х39 должны быть гражданскими,иначе #черт припаяет незаконное хранение боеприпасов.

какое-же скотство мусарья...
вред от зеленых мусоров равен/больше вреда зеленых человечков.
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...а чим 7,62*39 "гражданские" відрізняється від "негражданских" ...вибачте за мою необізнаність ...
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У боевых в пуле стальной сердечник, у охотничьих просто свинец.
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ух ти ...не знав , спеціально сидів тільки що у вікі і читав про ці набої ...і нажаль не знайшов ніякої інформації про "охотничьи" майбуть тому що "охотничьей" не можна вбити людину ...тільки звіра...це майбуть як колись була ковбаса ...але "мисливська"
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Сходи в любой охот магазин, тебе расскажут и покажут.
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Если б ты в армии служл, то таких глупых вопросов не задавал бы, так что пару серий "сватов" и в люлю...
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Наличием твердосплавного сердечника((( Это так, к слову((
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ну нікуясебе ...свинцевою значить людину вбити не вийде ...це як теперішнье ТРАТАТО ...вбивати калібром більше 80мм ЗАБОРОНЕНО ...
PS: доречі я так і не знайшов патрон 7,62х39 зі свинцевим "сердечником" ...тільки 7,62х41
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на 41 нету, есть на 51))) Но это детали)
7,62/39 бери чешские охотничьи)) Не дорогие и очень неплохие....
Много денег- можете Американские заказать))))
Хорошего дня))
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бєня з найефективнішим перейшли до відвертого бєспрєдєлу
євроінтеграція накривається мідним тазом
за таку херню нас позбавлять безвізу
що, мабуть, і треба бєні
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Барыга своим 5-ти летним правлением привел Украину к тому, что есть.
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Вот почему Гончарука прогнали, агаа...
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Хитросделанный, вот тебе данные казны за прошлый год. Обрати внимание на первые месяцы при гроси
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/

Единый казначейский счет в 2019 г
.Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2019 9 861,0
на 1.02.2019 11 928,3
на 1.03.2019 8 196,5
на 1.04.2019 14 862,8
на 1.05.2019 36 850,3
на 1.06.2019 29 538,9
на 1.07.2019 12 958,2
на 1.08.2019 48 967,5
на 1.09.2019 61 829,5
на 1.10.2019 61 617,9
на 1.11.2019 53 085,8
на 1.12.2019 55 006,2
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наперсточник сраный, посмотри на динамику бюджета каждый год. Максимальные поступления в конце года - это правило, конечно за исключением Бандюковича.
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Патроны видимо хранились в нарушении правил - совместно с оружием.
Но Маслов "не быдло" и про это "интеллигентно" умолчал.
Более того - как "профессионал военной разведки" пытается запутать гражданское общество упоминанием сейфа.
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Я заметил, что напрочь @банутые и просто по пьяни деланые - всегда отправляют "бульбу сажать" вне зависимости от времени года.
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Наблюдатєль перверсій, і алкоголю, вилізь з бункера, і глянь скільки градусів повітря....
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Нарушение правил хранения (транспортировки и т.п., если есть дозвіл) єто простая админка....
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Значит 7,62\39 не соответствовали легально приобретенному стволу.
Либо с оболоченной пулей, что повлечет за собой расследование - где украл.
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О, "друзья Украиньі" уже шьют кражу Маслову.
Познакомьтесь для начала с биографией Маслова, которьій бьіл разведчиком в АТО.
Пули могут бьіть просто сувениром-памятью о войне.
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Кстати, Михаил - в Украине и по нарезному административка?
У нас только по гладкому.
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Если перемещение и хранение-вроде да. Использование неразрешенных типов б/п уголовка(((
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Бобики?
а что это у вас за дописки в именах? шестнадцатиричные
номера кошельков чтобы вас учитывать правильно ботики?

типа

4*******
cb913b8d
поржал как палиться..
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Это Вы у тов.Ю.Бутусова спросите.... Может он и пояснить, как в условиях тырнета, отличить "своих" от "чужих"......
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ни хера ж себе, сколько тут Игорей Будников на форуме))) А вот мне чето не приписывало
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Цензор, зовсім опустився. Сам жлоб і бик, а верещить
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21 квітня 2019 року Леонід Маслов написав пост у фейсбуку:

"... Зеленського ми проконтролюємо.
І підтримуємо всі його його гарні ініціативи. Не ЗЕллємось!'

Чи вийде в Леоніда контролювати обраного ним, як я розумію, преЗедента та його оточення, яке порушує закони?
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Какой высокий стиль общения у юриста и адвоката!
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Зеленые клованы по другому не воспринимают
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"Та хмуйня, що зараз відбувається - це тотальний, об'єктивний хмиздець. Ідеальний хмиздець у собі, поза людським сприйняттям та будь-якою етикою"
(с) Артур Шопенгауер
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Артур в оригіналі писав: im Arsch, Dreckscheiße.
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"Шопенгауер шайзе нихт шрайбе" (Шопенгауер зуйні не напише)
(с) Фрідріх Ніцше
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пан Маслов, чого ти не підтримав мене не конкурс до ВС?
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Права простых граждан попрани давно.Защититься в суде без денег? смешно!И первые хапуги -адвокаты.Если беден-им не интересен.Маслов -дояр выщого гатунку,или бессеребряник?.
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