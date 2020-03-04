 У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.
"Якщо зафіксований навіть один випадок передачі всередині країни - випадок, який не буде пов’язаний з подорожжю з країни, де зафіксований випадок коронавірусної інфекції – ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", - заявив він.
Також він відзначив, що МОЗ вводитиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи у разі виявлення завезеного випадку, але "за наявності великого випадку контактів".
Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
А кто министр? та шо вна карантине?
б*же, да закупите наконец мощей и вытяните трясущихся попов, "освятите" детсады и все. Это же так просто то! кхи-кхи(бежит к ыконке, молится, лижет "распятие" и выздоравливает)
Мне просто противно лицемерие. Наиболее крепко это - у совков и у верунов. Ленин недурно конкурентов с колоколен учил летать - я пролетарий, а поп - летай(летально)
конефизруке! затрадоходяга.
По сути это то же самое , но в больших масштабах.
И потом поясните, что это ради их же блага.
одна половинка - от головы, а вторая - от кашля!
24/31.