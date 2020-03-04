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Все про:Мінздоров'я (1197) Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ рекомендуватиме закривати школи, садочки, кінотеатри, музеї і торгово-розважальні центри в разі зараження коронавірусом всередині країни, тобто незавезеного випадку інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

"Якщо зафіксований навіть один випадок передачі всередині країни - випадок, який не буде пов’язаний з подорожжю з країни, де зафіксований випадок коронавірусної інфекції – ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", - заявив він.

Також він відзначив, що МОЗ вводитиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи у разі виявлення завезеного випадку, але "за наявності великого випадку контактів".

Також читайте: Взагалі не чув, що міністра охорони здоров'я відправляють у відставку, - заступник голови МОЗ Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179384
 
 
 Топ коментарі
 
почему человек, который вывез повязки в Китай во время эпидемии, до сих пор на свободе? Чем еще хуже можно унизить украинцев?
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При чем тут смертность? Уважаемый, я, хоть и ветеринар по образованию, но 6,5 лет не зря учился и потом работаю. Те, кто выздоровел, имеют проблемы с внутренними органами. Высококонтагиозное заболевание, которое сопровождается острой полиорганной недостаточностью.. изменения в органах и системах органов.

Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
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Дело времени..мяч сейчас точно не на стороне людей..
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Дело времени..мяч сейчас точно не на стороне людей..
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Какой процент смертности от короновируса, кликушник?
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Надо писать "КоронАвирус"! Это же Царь Тьмы! А вы так неуважительно к нему.....
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3% в развитых странах, в Иране 10% так что каждый 10й из твоих знакомых. Маленький процент??? Посмотри сколько у тебя друзей в фб *0.1 и можешь их удалить зарание, только выбери тех которые тебе менее симпотичны.
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И шо дальше? Такой вирус обязательно пройдется по всем как не заматывайся в кульки мусорные. 97 процентов выживут и будут жить дальше.
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При чем тут смертность? Уважаемый, я, хоть и ветеринар по образованию, но 6,5 лет не зря учился и потом работаю. Те, кто выздоровел, имеют проблемы с внутренними органами. Высококонтагиозное заболевание, которое сопровождается острой полиорганной недостаточностью.. изменения в органах и системах органов.

Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
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почему человек, который вывез повязки в Китай во время эпидемии, до сих пор на свободе? Чем еще хуже можно унизить украинцев?
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Зачем? С какой целью? Страх берет вверх над объективной реальностью.
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вы бы посмотрел Дубинского ролик насчет этого.....(бежит в ОЗК за консервами и свечами)
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Сегодня вечером ждем панику в АТБ с выносом охраны с кассирами и товарами.....
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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко Источник: https://censor.net.ua/n3179384\\\\\\\\\\\

А кто министр? та шо вна карантине?

б*же, да закупите наконец мощей и вытяните трясущихся попов, "освятите" детсады и все. Это же так просто то! кхи-кхи(бежит к ыконке, молится, лижет "распятие" и выздоравливает)

Мне просто противно лицемерие. Наиболее крепко это - у совков и у верунов. Ленин недурно конкурентов с колоколен учил летать - я пролетарий, а поп - летай(летально) В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2856
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думаю он уже не лихой а затра доходяга.
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Все логично - Скелетская сделала из него скелета. Но "Доктор Смерть" все равно Супрун, ведь Скелетская даже не доктор!
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А может ничего не делать, просто закрыть границу, особенно на выезд? Хороший шанс уничтожить коррупцию.
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Гражданин Украины имеет право вернутся в свою страну в любом случае. Это его право как и ваше.
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ну это в ряд ли если обьявлен эпидемкарантин страны и введены ограничительные меры
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Та на границе желающие снесут любой наряд что будет гражданам Украины не давать въехать в Украину.
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очередь в воздух ,вторая по ногам очень отбивает охоту в дебильном геройстве , где начинается карантин демократия и бла бла бла уговоры кончаются ,идет выполнение инструкции по пунктам не больше не меньше ,а в ней воспитание дебилов не предусмотрены
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Ага, попробуй. Народ у нас везде с оружием и срочники тоже народ да и приказов таких никто давать не будет уже никогда в Украине.
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Да, пусть все свои возвращаются, ну и иностранцев можно выпускать.
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в выполнении карантинных мероприятий принятых СНБО
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Дауны, посмотрите на соседние страны, естсетвенно будет, надо наверное закрыть сразу, тогда может не будет так быстро.
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Но будет то все равно. Смысл в закрываниях?
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С чего это? Ну хорошо, медленнее. Переболеют то все по любому.
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Даун, иди голосуй за новых министров.
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Это аргумент! Все, я тебе верю. Вирус будет распространятся у нас очень-очень медленнооо.....
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Попробуйте (для начала) закрыть на глухо свой дом, при чем когда часть - на работе. .

По сути это то же самое , но в больших масштабах.
И потом поясните, что это ради их же блага.
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Минздрав уже предлагает специальные таблетки от этой заразы:
одна половинка - от головы, а вторая - от кашля!
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А Рада, і особєнно ОПа, хай працюють в супертурборежимі !
24/31.
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Вы дебилы срочно семейникам кабинеты делайте что бы кучами не сидели ,и обеспечьте их защитой а не брошурами , хрен они вам один ко всем ездить будут что сдуру Юля ляпнула , тем поболее что и не на чем , позараживаете их сами лечить народ будите
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Посмотрите на нынешнюю медсистему ДУСи и поймете, какая, до "реформы", у нас была правильная система здравоохранения. Она нуждалась только в шлифовке и адекватном финансировании, не более того.
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Сейчас обсуждать что лучше не время , сейчас надо признать что у нас нет того что было ,и нет того что хотели сделать , а вот бед свалившихся выше крыши и с этим надо бороться , при том не как мы можем ,а как надо ,иначе дело дрянь
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Вот не могу понять... для чего дальше панику то разгонять? С этим прекрасно справляются наши говноСМИ. Лучше занимайтесь ликвидацией микроочага в Черновцах. Закупайте нужные лекарства, медтехнику, средства индивидуальной защиты для медперсонала... приводите в порядок инфекционные отделения в больницах. Проводите дополнительные обучения семейных врачей и инфекционистов. Создайте кадровый резерв медиков инфекционного направления. и все это в тихую, без лишнего шума и пыли. А не страдайте х...ней и каждые полчаса посты в ФБ вылаживайте.
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Вы к кому обращаетесь, уважаемый? Это же глас вопиющего в пустыне. Кто и что будет закупать, приводить в порядок, обеспечивать??? Та банда что в Киеве засела? Они заняты избранием, переизбранием, назначениями, голосованиями, узакониванием себе и кумовьям миллионных зарплат, продажей за бесценок чернозёмов целыми областями... Не до вас им, "вы держитесь, но денег нет" .
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Светлана) Я ж сам с Одессы) И все это понимаю... Конечно что не до нас... именно в этот момент партфели в кабмине делятся... какой там вирус)))
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нет что б вакцину разрабатывать , они закрывают садики и школы...
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Не лохотронную вакцину нужно разрабатывать, а адекватные протоколы лечения и соответствующие им лекарства.
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ой чую буду я ходить утром на работу по пустому Киеву. В том смысле что все будут по домам сидеть.
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Вопрос не в том, будет ли это. Вопрос лишь когда.
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Доя лохов-паникеров это может быть завтра.
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И комендантский час не надо будет вводить, все как мыши будут сидеть в своих норках-домах.
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В Италии детсады, садики, школы и университеты закрыты до средины марта.
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Также на проводятся спортивные матчи, службы в церквах, концерты, манифестации, карнавалы итд.
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Кстати, что это даёт кроме как убытков всем и каждому?
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успокаивает быдломассу. Больше ничего.
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По-вашему, итальянцы - быдломасса? Это, кстати, рекомендации ВОЗ. Или они тоже *быдломасса*?
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ВОЗ не быдломасса, а выгодополучатели. Полное повторение аферы со свиным гриппом.
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Надо закрыть все аптеки. Там же лекарства сплошь от выгодополучателей!
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Меньше контактов - меньше заразятся.
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Да ну? А дальше что планируете? Сидеть по домам всю оставшуюся? Вирус гриппа не спит.....
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Контактные сидят дома 14 дней. А мы остальные живём, как всегда. Не так, чтоб постоянно посещали концерты с фут. матчами. Ходим на работу, выезжаем погулять, едем в торговые центры. итд. Послезавтра едем по делам в Милан. Обычная рутина.
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В Палермо, например, уже отменили все панические ограничения, открылись школы, закончилась паника по скупке продуктов и уже полно нормальных людей на улицах.
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Правильно все закройте придурки. Это уже тупо фарс какой-то.
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Я считаю что нужно просто протестовать против этих идиотских мер. К чему приведут такие закрытия? К потере зароботка для миллионов, для всех и каждого. А остановит ли это вирус передающийся воздушно-капельным путем? Конечно нет! Кто вообще требует таких мер? Для чего и для кого они? Карантин уместен в случае бактерий (язва сибирская,,чума, тиф, проказа и тд с туберкулезом) но для мест вспышек болезней! Для чего такие меры от этого вируса?
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Это просто повторение всемирной аферы со свиным гриппом, не более того.
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