 Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

"Надійшла пропозиція стосовно того, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо ухвалення або відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці", - сказав Монастирський на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.

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Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".