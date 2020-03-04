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 Політика України
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Все про:ВР (7149) недовіра (9) Рябошапка Руслан (303) Монастирський (22)

 Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці, сказав глава комітету Денис Монастирський.

"Надійшла пропозиція стосовно того, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо ухвалення або відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці", - сказав Монастирський на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179383
 
 
 Топ коментарі
 
В Украину на заработки ездят авантюристы со всего мира,а украинцы к полякам,чтоб
пару злотых заработать,чтоб коммуналку оплатить...какая у нас интересная страна однако,все для комфорта чужих тут устроено .
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Сто процентный человек какого-то янелоха!
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Гребишапка, убегай, ибо мы тя спросим как Луценко.... ээээ(поливает огород маслом и сыром) Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке - Цензор.НЕТ 1447
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Я Шапке не доверяю, он развалил прокуратуру, все дела и ничего не делает, только штаны протирает и бюджетые деньги проедает. Весь криминал на него чхал.
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по сравнению с Тараном, Рябошапка просто младенец.....
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Странный тандем недоверяющих - "Слуга оппозиционной платформы за жизнь" без народа, есссессенно...
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Сто процентный человек какого-то янелоха!
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С женой на кухне своего французского дома?
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В Украину на заработки ездят авантюристы со всего мира,а украинцы к полякам,чтоб
пару злотых заработать,чтоб коммуналку оплатить...какая у нас интересная страна однако,все для комфорта чужих тут устроено .
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у боротьбі соросят з ********* перемагають останні..
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отже, Рєпожопка вже використаний латексний засіб
не вгодив Бєні
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Ну вот и состоялся мягкий переход от "Слуги народа" к заЖОПУ.
Самое интересное, что сейчас нет раздела "прокуратура" в Конституции (во всяком случае на сайте https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-vii такой раздел отсутствует)
Уже даже боятся конституцию дать в свободный доступ, что бы их мордой в закон не тыкали?
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Абсолютно никакой разницы, что рябашапка, что другой какой-нибудь якобы прокурор. Толку от этих выпускников "соломоновых"(!) универов - нуль!
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Все таки у кого то есть желание посадить КОГО ТО.
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Всё, что в Украине связано с шапками -- вызывает глубокое историческое недоверие...
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Качество прокурора и его работы прямо пропорционально давлению народа на Раду и президента. Если в 14 ждали что добрыя дядя П, сам, вдруг ни с того ни с сего по просьбе МВФ назначит Сакварелидзе или прокурора со штатов (ага, щаз, сам возьмет и назначит), то теперь мы не ждем ничего.
Потому что это чья-то страна, кого-то другого, не ваша, и вы ничего решаете, страна это какая-то картинка по телевизору в перерыве между рекламой, сватами и 95м кварталом, а не продукт построеный народом для себя. Вот подождем пока кого-то назначат добрые дяди, конечно же честного и пламенного бойца с теми кто за него будет голосовать, не иначе.

Презираю всеми фибрами души такую амебность, назначение прокурора напрямую зависит будут ли сюда нести деньги, вы же хуже **************** кацапов! Они могут себе позволить разлагаться и быть терпилами, ведь война не у них на территории, и у них есть трухлявая ядерная палка и нефть, а у нас есть только ум и дух, за 8 лет от зачатков европейской нации наличие желания но непонимания как менять строну деградировали до запуганных ****** и беспомощных рабов, гасите свет, мы уже проиграли и проиграли только иза самих себя.
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