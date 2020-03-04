 Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда

"У Мінветеранів буде новий глава ... Сергій Бессараб", - сказала Коляда в коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.
Бессараб народився 13 листопада 1955 року в селі Старі Кодаки Дніпропетровської області. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.Фрунзе, в 1990 році - Військову академію ім. М.Фрунзе і у 2002 році - Національну академію оборони України.
З 2002 року - начальник штабу - перший заступник командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.
З 2005 року - начальник територіального управління "Північ".
З травня 2007 року - командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Начальник Дніпропетровського гарнізону.
З травня 2012 року - перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
З 2015 року генерал-лейтенант Бессараб обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.
https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
Бедняжка, совсем евреи замучили
https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
Может вы как цап ?
Тогда извините
Можете обьяснить нормально где это я вказою ?
Что это такое «?» ? Это указатель , которым я вказою ?
Ви це самі знаєте, але запитуєте. Роблю висновок, що ви наркоман чи алкоголік.
Там был указатель ?
Объясните
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
видео -- ссылка на ютуб
ветеранов-контрактников,воюющих на востоке
ветеранов демобилизованных,находящихся в оперативном резерве 1,2,3,4...
это полный абсурд.и причастны к нему,как предыдущая "власть".так и нынешнее зеленое скотство.