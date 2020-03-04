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 Політика України
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Все про:Кабмін (3760) Міністерство у справах вереранів (52) Коляда Оксана (42) Бессараб Сергій (1)

 Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявляє, що новим міністром ветеранів стане Сергій Бессараб.

"У Мінветеранів буде новий глава ... Сергій Бессараб", - сказала Коляда в коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Бессараб народився 13 листопада 1955 року в селі Старі Кодаки Дніпропетровської області. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.Фрунзе, в 1990 році - Військову академію ім. М.Фрунзе і у 2002 році - Національну академію оборони України.

З 2002 року - начальник штабу - перший заступник командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.

З 2005 року - начальник територіального управління "Північ".

З травня 2007 року - командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Начальник Дніпропетровського гарнізону.

З травня 2012 року - перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Також читайте: Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко

З 2015 року генерал-лейтенант Бессараб обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179380
 
 
 Топ коментарі
 
вот кто мне скажет нахера оно нам нужно это министерство
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
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Вам не интересно , почему во власти , нет украинцев в Украине? Мне интересно, почему их нет
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А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Вы что, еврей?
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Я не знаю , почему Вы ответили на мой вопрос , вопросом . Может потому , что у вас трусы с наркотиками ?

https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
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Ты сам с собой разговариваешь?

Бедняжка, совсем евреи замучили
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Бедный унылый свинособацкий тролик Как быстро у тебя закончилась фантазия .
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Ты меня с кем-то спутал. Ты слишком глуп, чтобы меня тролить
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У Вас трусы с наркотиками :

https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
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Можете нормально обьяснить , что вам не понравилось ?

Может вы как цап ?

Тогда извините
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Справа у тому, що просто так вказувати на національність людини є ознакою кацапізму. Особисто я це бачив не тільки на собі. А ще цей Бессараб не дуже схожий на семіта. Зрозуміло?
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Вы не то что как цап , то ещё и без рог ?

Можете обьяснить нормально где это я вказою ?

Что это такое «?» ? Это указатель , которым я вказою ?
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Ось тут Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда - Цензор.НЕТ 5547 04.03.2020 15:02
 Ви це самі знаєте, але запитуєте. Роблю висновок, що ви наркоман чи алкоголік.
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А что там ?

Там был указатель ?

Объясните
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Лікуйтеся, бо якщо не зрозуміли, то і не зрозумієте.
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Какие ещё национальности граждан Украины у вас вызывают такой недвусмысленный интерес?
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Бессараб ветеран Куликівської битви?
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Так цей "ветеран" воював лише на кухні з своєю дружиною
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-- теперь будет воевать с чужими ветеранскими жинками...
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Якщо "конець худой", хоча все залежить від гаманця, бо правди тут не знайти Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда - Цензор.НЕТ 9802
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вот кто мне скажет нахера оно нам нужно это министерство
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
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класс.чистый паркетный вояка будет МИНИСТРОМ боевых ветеранов...
ветеранов-контрактников,воюющих на востоке
ветеранов демобилизованных,находящихся в оперативном резерве 1,2,3,4...

это полный абсурд.и причастны к нему,как предыдущая "власть".так и нынешнее зеленое скотство.
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