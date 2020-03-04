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 Економіка, Суспільство
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Все про:пільги (92) Мінфін (408) соцвиплати (102) субсидія (353)

 Мінфін перевірив 24,5 млн пільговиків та отримувачів субсидій: 27,4 млн гривень підлягають поверненню в бюджет

Міністерство фінансів у 2019 році перевірило 24,5 мільйона пільговиків, одержувачів субсидій і соцвиплат, у половини з них виявили невідповідності, які ставлять під сумнів правомірність отримання виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит УП.

"У 2019 році верифікацією було охоплено 8,8 мільйона отримувачів житлових субсидій та членів їхніх сімей, 10,2 мільйона пільговиків та членів їхніх сімей, 5,5 мільйона отримувачів допомог та членів їхніх сімей.

За результатами верифікації Мінфіном підготовлено 12,9 мільйона рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, для додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, у тому числі: 6,2 мільйона рекомендацій щодо пільг, 3,9 мільйона – щодо субсидій, 2,8 мільйона – щодо допомог", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні додали, що лише за жовтень 2019 року було підтверджено 14 тисяч 737 випадків неправомірних виплат на суму 27,4 мільйона гривень, яка підлягає поверненню до бюджету.

Зокрема, мають повернути назад до бюджету 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог.

Також читайте: Борги з виплати субсидій утворилися в 19 областях України, - Рахункова палата

Зазначається, що основні порушення, які виявляли під час перевірки отримувачів субсидій та соцвиплат, це – наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними коштовних покупок або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень.

Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування і виплати допомог та субсидій померлим громадянам.

Перевірки нарахувань Мінфін здійснює на підставі закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Статтею 7 цього закону передбачено скасування неправомірних виплат, а також заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих коштів. Цим займаються органи, які здійснюють державні виплати.

У Мінфіні додали, що верифікація виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої за кожним отримувачем державної виплати.

Перевірки здійснюються автоматизовано за розробленими методиками та алгоритмами.

У разі виявлення порушення Мінфін надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації для проведення додаткової перевірки. У таких рекомендаціях зазначаються типи виявлених порушень.

Рішення щодо припинення або зупинення виплати ухвалюється виключно органом, що здійснює державні виплати.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщини" поскаржилися в Конституційний суд на закон про верифікацію та моніторинг державних виплат – відповідне конституційне подання зареєстроване у КС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179377
 
 
 Топ коментарі
 
за эти копейки даже говорить стыдно, это зарплата кобелева за 10 дней, позор
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от так эта эпоха бидности закинчилась
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То все вчителя. Мало того що по 4000$ отримують так ще й субсидії пооформлювали.
Час вже їх трусити.
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от так эта эпоха бидности закинчилась
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Результат правления, правителей. Больше половина жителей страны получают "помощь".
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за эти копейки даже говорить стыдно, это зарплата кобелева за 10 дней, позор
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Ага, типа пусть и продолжают получать копеечные льготы незаконно?
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а бубочка получавший во времена зубожільства субсидии на свои квартиры уже вернул государству ? миллионер жрущий сыр за 55 грн. и делающий себе субсидии сейчас наверное за казённый счёт такое же жрёт ? убогий ***.
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За поставленный раком газпром - недорого.
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зато кацапам обидно, наверняка они взятку не меньше предлагали.
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Тепер в штані зебням підкидає "подарунки" вже і Коболев?
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Команда їм дана - мочити Коболєва. Газпром спить і бачить, як Нафтогаз повертається у час овоча.
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Новый херой Украины наклеивается, по имени Кобалев? Ага, благодарное отечество не забудет его заслуги! То, что другие воруют - у него зарплатой называется!
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То все вчителя. Мало того що по 4000$ отримують так ще й субсидії пооформлювали.
Час вже їх трусити.
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за что боролись, на то и сели, и рыбки там и не плавало.
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зебики, деньги от барыги прийдется вернуть...
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Ще одному зеленому телепню Коболєв насрав у штани)
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Хитрожопые конечно есть, но что половина от всех льготников это уже перебор.
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Гы-гы-гы.
Шо, зебильная власть в этом году кому то выплачивала субсидии?
Не иначе, как жене ослобородька
Других не знаю.
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интересно каким образом подлежат возврату
в обсервации переселят, а майно с молотка?
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а на самую проверку было потрачено 50 млн ))))
и на х...зачем?
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Льготы, привилегии. Что то далекое из прошлого.
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Это картоплянык. Они все миллионеры. Трутся сутками на Цензоре, учат Украинцев жизни
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Помнится в 2010 году вр списала 24 млрд. грн. долгов облгазов перед нафтогазом. При этом 97% населения платило исправно.
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Что-то маловато. Там половина от выплаченного должна быть возвращена.
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-- а мне, в прошлом году, переплаченные налоги за 2015 вернули... ...а в позапрошлом -- за 2012... -- довольно приличная мелочь и приятно!

...правда, не в Украине...
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Га-га-га . Десь відсотків 90 з тих хто повертатиме сусидії входять в число 73% які голосували зазєлю . Там ще той контингент . Голосували ? Тепер сьорбайте не обляпайтесь .
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По статистике 73% незаконно получавших субсидии - голосовали за Блазня.
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как сейчас помню год назад - стоят курица на рынке, яблоки продают. Из трех лотков стоят возле одного - остальные обсуждают какой Порох плохой и до чего довел страну. Подождал у пустого прилавка, позвал продавца - не идет. Ок - подошел сам. Купил пару яблок 8 грн за кг.
И слышу обсуждение продолжается с громкими стонами - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
Разворачиваюсь и поясняю - БУДЕТ, еще КАК будет.
вот оно и пришло. Я субсидию не получал и не получаю. Мать тоже.
Что, продавщицы яблок, которые не в состоянии кило яблок продать - стало вам НЕ ХУЖЕ?
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Если на одну проверку потратили хотя бы 10 грн, то государству был нанесен ущерб 218 млн. грн, или около 9 млн. долларов США - кому как удобно.
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Не густо. По гривне с льготника. А сколько потратили на проверку(в пересчете на одного льготника)?
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Я не в'їхав! На 42 млн (чи 38) - 24,5 млн пільговиків!!??? Пробзділо щось у Датському князівстві!
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НА 24 миллиона льготников вернули 27 миллионов гривен?
По гривне на человека?
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