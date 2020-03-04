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 Політика України
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Все про:ВР (7149) звільнення (795) Рябошапка Руслан (303)

 Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена ​​в його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в середу.

"Ми зробили реформу, розпочали очищення й оновлення, і, напевно, власне те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається", - сказав Рябошапка.

Журналістам після закінчення засіданні комітету генеральний прокурор сказав: "Вони (народні депутати. - Ред.) бачать, що нічого не можуть "порішати"... і коли НАБУ працює разом з Офісом Генпрокурора, це може привести до неприємних наслідків для певних олігархів і наближених до них. Очевидно, що це починає викликати занепокоєння. Ще є хороший прогрес у справі "Приватбанку", "Укрнафти", і всі ці речі змушують деяких людей рухатися швидше і цинічніше".

Відповідаючи на запитання про те, чи знайдеться у Верховній Раді 226 голосів для його відставки, Рябошапка сказав: "Мене це не цікавить".

Говорячи про те, що він робитиме, якщо все-таки голоси за його відставку в Раді знайдуться, генпрокурор сказав: "Буду думати, що я робитиму, а потім робитиму те, що я придумав".

Він також розповів, що деякі народні депутати приходили до нього з проханням призначити "свого прокурора". На уточнювальне запитання, з якої фракції були ці депутати, Рябошапка сказав: "Зі "Слуги народу".

Також Рябошапка вказав на те, що один з ініціаторів висловлення недовіри генпрокурору, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Ківа кілька разів так і не з'явився до слідчого для вручення підозри в кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Водночас глава партії "Слуга народу" заявив, що рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179372
 
   
 Топ коментарі
 
Пан Зеленский -- Великий Маестро по реализации Плана канализированния (или канализации?) Украины!
Быстро, чётко, зримо... -- жидкие овации, переходящие в бурные аплодисменты...
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Очищення цієї прокуратури відбудеться лише тоді, коли вони усі до одного щезнуть. Неважно куди...
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Пан Зеленский -- Великий Маестро по реализации Плана канализированния (или канализации?) Украины!
Быстро, чётко, зримо... -- жидкие овации, переходящие в бурные аплодисменты...
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б*****, как же они достали то....
"Если шо", то их просто начнут распинать(несмотря на то что все православные)
Скот жирует, показательно жрет виски и прочее, а условный "Вася" - работает и завидует... эээ, ну да, завидует Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады - Цензор.НЕТ 4997
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Ага, тоді може і не чутки.

Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Общежития для военных не будет: одесскую гостиницу Минобороны передали фирме сторонника Труханова (c)
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Очищення цієї прокуратури відбудеться лише тоді, коли вони усі до одного щезнуть. Неважно куди...
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Рябошапка в Израиль не поедет. У него жена, трое детей и двухэтажный дом во Франции.
Зачем ему тот Израиль?
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Але, Шапка! Так это предположение или утверждение? Ты ж типа генеральный прокурор, а не хрен на блюде. Если собрался рот открывать думай, что говоришь. Хотя о чем это я . Выпускник соломонового пту не умеет думать и говорить.
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Хватит болтать , может пример не корректный но злободневный , Овощ вас бы за 3 дня ВСЕХ упаковал и поехал страусов кормить Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады - Цензор.НЕТ 9026
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Лет через 50 может и очиститесь от советского дерьма
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пока очистительную клизьму почуствовал только народ
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где посадки рябошапка?
чем ты отличаешься от папередников?
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Товарищ Сралин за 32 года у власти упаковал в ГУЛАГ и в ящик 100 миллионов из своего стада баранов.А что толку?
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Рябошапка знає, що говорить. Бо у нього є весь матеріал на всіх. А щодо посадок, то їх нема тому, що минулу владу садити нема за що, а теперішню - нема як. Мародером виявився не Свинарчук, який ввіз в Україну комплектуючі до військояо' техніки, а Радуцький, який скупив і продав з величезним наваром у Китай українські захисні санітарні маски.
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Речь Сралина в 1931 году на заседании партактива ЦК ВКП(б)...цитата..
мы отстали от передовых стран мира на 50-100 лет.Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет.Иначе нас сомнут.
ссср сдох,смяли дерьмо сие капиталисты проклятые...
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Капиталисты Запада знаете чем отличаются от совкового быдла?Скромным жильем и запросами для бытия своего.Простой пример.Берем первых троих из списка Forbes.
Бернар Арно,Джефф Безос,Билл Гейтс.У каждого из них скромная вилла и минимальный быт.У советского дерьма апартаменты круче всякой яхты Абрамовича и Усманова,не говоря о братьях вРОТтенбергах... Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради - Цензор.НЕТ 7821Ютьюб в помощь
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лучший генпрокурор за всю историю Украины, неудивительно что меняют.
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Комиссар Каттани не спасет Украину.Слишком много времени утрачено было при Кучме...,который нарожал олегархов за 2 свои каденции
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Нам не нравится, что воры и предатели на свободе.
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