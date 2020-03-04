 Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в середу.

"Ми зробили реформу, розпочали очищення й оновлення, і, напевно, власне те, що ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, з якими ви щось вирішували, напевно, вам не подобається", - сказав Рябошапка.

Журналістам після закінчення засіданні комітету генеральний прокурор сказав: "Вони (народні депутати. - Ред.) бачать, що нічого не можуть "порішати"... і коли НАБУ працює разом з Офісом Генпрокурора, це може привести до неприємних наслідків для певних олігархів і наближених до них. Очевидно, що це починає викликати занепокоєння. Ще є хороший прогрес у справі "Приватбанку", "Укрнафти", і всі ці речі змушують деяких людей рухатися швидше і цинічніше".

Відповідаючи на запитання про те, чи знайдеться у Верховній Раді 226 голосів для його відставки, Рябошапка сказав: "Мене це не цікавить".

Говорячи про те, що він робитиме, якщо все-таки голоси за його відставку в Раді знайдуться, генпрокурор сказав: "Буду думати, що я робитиму, а потім робитиму те, що я придумав".

Він також розповів, що деякі народні депутати приходили до нього з проханням призначити "свого прокурора". На уточнювальне запитання, з якої фракції були ці депутати, Рябошапка сказав: "Зі "Слуги народу".

Також Рябошапка вказав на те, що один з ініціаторів висловлення недовіри генпрокурору, народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Ківа кілька разів так і не з'явився до слідчого для вручення підозри в кримінальному провадженні.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Водночас глава партії "Слуга народу" заявив, що рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає.

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