 Ми не зустрічалися з кандидатом у прем'єри і майбутніми міністрами, обіцяють зустріч зі Шмигалем після голосування, - нардеп від "Батьківщини" Соболєв

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
"На жаль, можливості зустрітися ні з кандидатом у прем'єри, або у віцепрем'єри, або міністри у нас немає. Нам обіцяють можливу зустріч із прем'єром уже після голосування", - сказав Соболєв.
За його словами, "Батьківщина" не голосуватиме за новий уряд, оскільки не брала участі у формуванні попереднього.
- Можно, но деньги вперед!
Рада не сможет назначить правительство...и усЁ....
Зеленое стадо уже оманскому ослу не нужно....он уже спелся с рыгами....
продолжайте симовки сидеть за колоннами
судя потому как опозиция засунула язык в жопу
им кое что показали из прошлой жизни
кстати пока один Сявик открыто *********
против того что сегодня тварится в Украине