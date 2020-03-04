 Ми не зустрічалися з кандидатом у прем'єри і майбутніми міністрами, обіцяють зустріч зі Шмигалем після голосування, - нардеп від "Батьківщини" Соболєв

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"На жаль, можливості зустрітися ні з кандидатом у прем'єри, або у віцепрем'єри, або міністри у нас немає. Нам обіцяють можливу зустріч із прем'єром уже після голосування", - сказав Соболєв.

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За його словами, "Батьківщина" не голосуватиме за новий уряд, оскільки не брала участі у формуванні попереднього.