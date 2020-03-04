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Все про:ВР (7149) Кабмін (3760) Соболєв Сергій (76) Батьківщина (395) Денис Шмигаль (16)

 Ми не зустрічалися з кандидатом у прем'єри і майбутніми міністрами, обіцяють зустріч зі Шмигалем після голосування, - нардеп від "Батьківщини" Соболєв

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що нардепи їхньої політсили не мали можливості поспілкуватися з кандидатом на посаду прем'єр-міністра Денисом Шмигалем і кандидатами на посади міністрів.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"На жаль, можливості зустрітися ні з кандидатом у прем'єри, або у віцепрем'єри, або міністри у нас немає. Нам обіцяють можливу зустріч із прем'єром уже після голосування", - сказав Соболєв.

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За його словами, "Батьківщина" не голосуватиме за новий уряд, оскільки не брала участі у формуванні попереднього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179371
 
 
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При таком раскладе уже за все оплачено
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Все идет к тому...что оманский осел эту раду распустит.....
Рада не сможет назначить правительство...и усЁ....
Зеленое стадо уже оманскому ослу не нужно....он уже спелся с рыгами....
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Действия оманского осла и моносброда, как калька с куйла. Тот тоже сначала новую конституцию паРаши подпишет, а только потом холопам на голосование вынесет. Так и зебилы. Сначала назначат, а затем встречу с парламентом организуют. Мы не встречались с кандидатом в премьеры и будущими министрами, обещают встречу со Шмыгалем после голосования, - нардеп от "Батькивщины" Соболев - Цензор.НЕТ 5164
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Порохоботы сразу до выборов позеленели , а ОПГ(зж) вместе позеленевшим голосом пытаются вырулить что бы вот уже 30 лет остаться у кормушки . Ладно рулите ! Только украдите у Тимошенко *Новый курс Украины* и , соблюдая СТРОГО все пункты , работайте на страну . Но только к большому сожалению работать на страну у всего этого ЗБІГОВИСЬКА не входит в планы . У них планы строго на уничтожение Украины . Найдите на карте Палестину . Они убиввают ее вот уже бльше 70 лет , а Украину 30 .
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чмошники
продолжайте симовки сидеть за колоннами
судя потому как опозиция засунула язык в жопу
им кое что показали из прошлой жизни
кстати пока один Сявик открыто *********
против того что сегодня тварится в Украине
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Сначала проголосуем, а потом узнаем, за что голосовали
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он же ясно сказал,что они голосовать не будут
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