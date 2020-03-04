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 Економіка
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Все про:ДПСУ (30) Верланов Сергій (47)

 У лютому надходження від акцизного податку перевищили минулорічний показник більш ніж на 34%: приголомшливі результати з надходжень до бюджету, - Верланов

У лютому Державна податкова служба спрямувала до загального фонду держбюджету України 4,4 млрд грн надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому темп росту надходжень, якщо порівнювати з показником минулого року, склав 134,1 %, а саме 1,1 млрд грн.

Про це, як передає Лівий берег, повідомляє ДПС.

"Вперше з моменту визначення Мінфіном індикативів у розрізі підакцизної продукції виконано план за всіма видами, крім електроенергії. Це стало можливим завдяки системним заходам з детінізації, розпочатими Урядом восени. Ми докладемо всіх зусиль, щоб у наступних місяцях цей тренд зберігся", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У лютому надходження від акцизного податку перевищили минулорічний показник більш ніж на 34%: приголомшливі результати з надходжень до бюджету, - Верланов 01

У Державній податковій службі зауважили, що завдяки вжитим спільним заходам щодо детінізації ринку підакцизних товарів індикативні показники було виконано у повному обсязі із спирту (142,2 %), лікеро-горілчаної продукції (113,3 %), пива (127,0 %), а також тютюнових виробів (100 %).

Також у податковій зазначили, що у розрізі підакцизних товарів найбільший приріст щодо лютого 2019 року відбувся по тютюнових виробах (+71,3 %, або +1,4 млрд грн), лікеро-горілчаній продукції (+24,4 %, або +0,1 млрд грн), спирту (+61,5 %, або +0,004 млрд грн) та пиву (+11,0 %, або 0,03 млрд грн).

Нагадаємо, учора голова податкової Сергій Верланов заявив, що у лютому ДПС перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Додамо, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179369
 
 
 Топ коментарі
 
Но денег на индексацию пенсий нет и бюджет не выполняется, падение промпроизводства около 5%, но Зебилы довольны Ничего не попутал?
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Бюджет в прошлом году недополучил 110 лярдов.
Результат потрясающий.
Кто там вопил, что грося - торговец труселями?
Этим фахивцям следует давать нюхать его труселя перед стиркой
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Дайте нормальну пенсію і не пропущу.
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Якщо не можете допомогти (не мені, а більшості пенсіонерів), то мовчки ковтайте свій вибір і не заважайте жити іншим.
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Гарна порада для порохоботів
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Бухати стали більше! (досягнення зебілів)
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Или нюхать. Вот и врут о несуществующих достижениях. Уже не первого ловят на тупом вранье, как вчера Маркарову, а перед этим Гончарука, Милованова, Федорова и Дубилета.
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Акциз просто підняли, цигарки он подорожали і здається минулого року на алкоголь піднімали.
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Очевидно,що так.Мій співробітник недавно казав,що осінню купував пачку цигарок за 38 гривень,а зараз вже по 46.Від цього мабуть і "потрясающий результат".
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Но денег на индексацию пенсий нет и бюджет не выполняется, падение промпроизводства около 5%, но Зебилы довольны Ничего не попутал?
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Порохоботам невдомек почему с такими радужными показателями на нашлось денег на ежегодную индексацию пенсий предусмотренную законом Украины?
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Что такое?!

Зе!лень забухала с горя?


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Потрясающий...можно сказать феерический идиот..... бюджет не довыполнен....в бюджете дыра... а оно аж прыгает от счастья...
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Почему идиот? Он-то как раз совсем не идиот. Что ему эта дыра? Он её из своего кармана покрывать будет?
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В феврале поступления от акцизного налога превысили прошлогодний показатель более чем 34%: потрясающие результаты по поступлениям в бюджет, - Верланов
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Тема сісьок не розкрита, бо невідомо кого "трясли" для надходжень до бюджету.
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Алкашів, наркоманів, хворих та курців.
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Виробників алкогольних напоїв і цигарок могли примусити взяти акцизні марки авансом.
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Что там потрясающего и выдающегося?
Подняли и постоянно поднимают акцизы на спиртное и сигареты, отсюда и увеличение поступлений...
Фактически гордятся тем, что вытягивают из кармана граждан всё больше и больше денег.
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алкограждане, как раз не используют акцизную водку, а пьют дешёвую палёнку и самогонку...
поэтому власть их не грабит акцизами...
А вот деньги вытягивают из нормальных граждан, которые покупают акцизную водку для свадеб, юбилеев, итд...
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еге ж
і тому зюзя міняє такий нііпаца ефективний уряд
ги
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Чому українці не бачать статистику від зевлади про створення нових робочих місць, заводів, нових технологій, експорту продукції... за рахунок чого наповнили бюджет?
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в мене теж таке питання. Не бачу я нових підприємств. Народ як валив за кордон так і валить. І от зараз можна сказати нам підфартило, що світова мануфактура хвора на коронавірус і що? І нічого, там просто зупинили виробництво і чекають, а наші урядовці геть не ворушаться, щоб запросити інвесторів сюди. Бо вірус не вічний, а бабки все одно вкладають.
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Нашим урядовцям не вірять, тому їхнє запрошення інвестори проігнорують.
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це 100%. Поки в нас не буде нормального суду, менше прокурорів, нормальні податки про інвестиції годі мріяти
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Акциза набрали больше на 34 %

НДС собрали больше на 45 %

а в итоге денег стало меньше.

Как так ?
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Потрясающие результаты по грабежу население, узаконенный рэкет! ибо за все эти акцизы , как и за ндс, платит последний покупатель! Вы бы сказали что построили предприятие, государственгное, и оно дало потрясающий доход а казну, а так, грабить свой народ много мозгов не нужно иметь............
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Бюджет в прошлом году недополучил 110 лярдов.
Результат потрясающий.
Кто там вопил, что грося - торговец труселями?
Этим фахивцям следует давать нюхать его труселя перед стиркой
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Бюджет просел за 3-4 квартал, а виноват Грося)))) Срочно беги труселя меняй, там точно тебе Порох насрал)))
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мерам по детенизации
"Детенизация", это шо-то латинское или от слова: "тень" ?

-- тогда ещё должно быть про "плетень"...
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Cупер! Молодцы! А теперь бигом мажьте это на хлеб
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"Новость" для недалёких.. Пачка моих сигарет стоила год назад 30 гр, сейчас 40 гр. (как раз около +35%) В чём заслуга правительства? В чём "прогресс" в экономике? Через год-два, при таких акцизах, "пролетариат" будет курить махорку и пить самогон, с чего еще денег в казну возьмёте, клованы? Предлагаю увеличить акциз на горючее! (не благодарите).
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Сумнівно... А от з підвишенним акцизом на пальне - точно всі будуть здоровішими, бо ходитимуть пішки, жерти будуть меньше, бо зросте ціна перевізок. Знов таки, викиди СО у повітря зменьшаться..
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Чем больше прибыли от (основные - алкоголь и табак) акцизов, тем больше выкачано из карманов семей. Радуйтесь, деграданты
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небагті родини не купують алкоголь в крамницях.. є дешевші варіанти
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Ой молодцы,увеличили налоговую нагрузку на потребителей,теперь мимо ваших воровских рыл протечет больше средств,а быдло будет радоваться - у него отобрали гривну,а вернули три копейки.
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Эй, ступор, сходи в магазин, посмотри на цены. За одно в платёжки загляни. И сравни с оставшимися на прежнем уровне пенсиями и зарплатами. Где деньги, Зин?
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