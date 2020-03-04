 Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко

"Позиція Дениса Шмигаля (кандидата на пост прем'єр-міністра. - Ред.) така, що необхідно знайти відповідних компетентних людей. Якщо ми говоримо про віцепрем'єра щодо ВПК, пана Хрустальова, то якщо він відмовився - знайти його рівня заміну за дві години ми не зможемо, це питання, яке потрібно обробити", - розповів журналістам Корнієнко в середу в кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, за середу стоїть завдання перезапустити Кабінет міністрів з тими кандидатами, які є, а вже за наступний тиждень знайти керівників міністерств, яких бракує, і призначити їх на наступному пленарному тижні, який пройде з 17 по 20 березня.
"Зараз необхідно перезапустити Кабмін, далі протягом тижня буде час заповнити всі інші вакансії і на наступному пленарному тижні влаштувати позачергову сесію, тому що ми перебуваємо в процесі розгляду питання про землю, і воно нікуди не поділося, і затвердити остаточно всіх міністрів", - заявив заступник голови фракції "Слуга народу".
позитив
Якщо парламент самостійно не хоче прийняти постанову про "перезагрузку" - то це право має Президент.
А вот это -- Предательство национальных интересов. Обвиненного в госизмене, Зеленский вносит на министра обороны -- вполне на нее тянет.
- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы и, как ваш президент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле попугайчика? А не охренели вы, Владимир, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я президент и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!
Прошло полгода.
- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик. Не смог. Не взлетел. Я тут подумал и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли. Поэтому доверие мое к нему есть. Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет. Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче. Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента. Служу народу, так сказать!
- ...
Serhii Marchenko
Розумні люди вчаться на помилках інших, дурні - на своїх, а ці ідіоти ніц вчитися не хтять!