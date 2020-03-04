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 Політика України
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 Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко

Верховна Рада проведе позачергове засідання на наступному пленарному тижні для призначення нових міністрів на ті пости в новому уряді, кандидати для яких ще не визначені, заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Позиція Дениса Шмигаля (кандидата на пост прем'єр-міністра. - Ред.) така, що необхідно знайти відповідних компетентних людей. Якщо ми говоримо про віцепрем'єра щодо ВПК, пана Хрустальова, то якщо він відмовився - знайти його рівня заміну за дві години ми не зможемо, це питання, яке потрібно обробити", - розповів журналістам Корнієнко в середу в кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, за середу стоїть завдання перезапустити Кабінет міністрів з тими кандидатами, які є, а вже за наступний тиждень знайти керівників міністерств, яких бракує, і призначити їх на наступному пленарному тижні, який пройде з 17 по 20 березня.

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"Зараз необхідно перезапустити Кабмін, далі протягом тижня буде час заповнити всі інші вакансії і на наступному пленарному тижні влаштувати позачергову сесію, тому що ми перебуваємо в процесі розгляду питання про землю, і воно нікуди не поділося, і затвердити остаточно всіх міністрів", - заявив заступник голови фракції "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179367
 
 
 Топ коментарі
 
А может вы просто все дружными рядами на х пойдёте? Надоели уже, это шоу затянулось.
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Все, кроме фракции Зеленского могут не приходить
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зєбіли міняють одних двбйобів на других двбйобів.
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Все, кроме фракции Зеленского могут не приходить
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зєбіли міняють одних двбйобів на других двбйобів.
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Взагалі-то, якщо парламент не може визначитися зі складом Кабміну (що означає: він стає недієздатним, аж до того, що не має змоги приймати проурядові постанови, Закони) - то він йде на перевибори. Так в усіх цивілізовних державах.
Якщо парламент самостійно не хоче прийняти постанову про "перезагрузку" - то це право має Президент.
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А может вы просто все дружными рядами на х пойдёте? Надоели уже, это шоу затянулось.
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Катастрофа. Моральная, профессиональная, финансовая, кадровая.
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а самовисування можна? Чи там тільки люди ахметки, коломи та решти олігархів?
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Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики! Нет, я, ей-богу, закричу!.. (c)

- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы и, как ваш президент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле попугайчика? А не охренели вы, Владимир, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я президент и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!

Прошло полгода.

Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7621

- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик. Не смог. Не взлетел. Я тут подумал и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли. Поэтому доверие мое к нему есть. Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет. Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче. Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента. Служу народу, так сказать!
- ... Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7381
Serhii Marchenko
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Граблі та зашквари так і притягують до себе цих зелених на чолі з найвеличнішим постраждалим. Вже казав, але повторю:
Розумні люди вчаться на помилках інших, дурні - на своїх, а ці ідіоти ніц вчитися не хтять!
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Уряд это х............ ня, внешнее управление от этого не изменится, порохоидиотики
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