 Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання з 17 по 20 березня для призначення міністрів на вакантні посади в Кабміні, - Корнієнко

"Позиція Дениса Шмигаля (кандидата на пост прем'єр-міністра. - Ред.) така, що необхідно знайти відповідних компетентних людей. Якщо ми говоримо про віцепрем'єра щодо ВПК, пана Хрустальова, то якщо він відмовився - знайти його рівня заміну за дві години ми не зможемо, це питання, яке потрібно обробити", - розповів журналістам Корнієнко в середу в кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, за середу стоїть завдання перезапустити Кабінет міністрів з тими кандидатами, які є, а вже за наступний тиждень знайти керівників міністерств, яких бракує, і призначити їх на наступному пленарному тижні, який пройде з 17 по 20 березня.

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"Зараз необхідно перезапустити Кабмін, далі протягом тижня буде час заповнити всі інші вакансії і на наступному пленарному тижні влаштувати позачергову сесію, тому що ми перебуваємо в процесі розгляду питання про землю, і воно нікуди не поділося, і затвердити остаточно всіх міністрів", - заявив заступник голови фракції "Слуга народу".