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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:МЗС (2074) Норвегія (121) Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 COVID-19: Німецький круїзний лайнер із 1,2 тис. пасажирами на борту затримали на карантин у Норвегії. МЗС перевіряє, чи є там українці

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство закордонних справ перевіряє, чи є українці на німецькому круїзному лайнері з 1 тис. 200 пасажирами на борту, який напередодні біля берегів Норвегії затримали на карантин через двох пасажирів з підозрою на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Ляшко повідомив на брифінгу в Києві.

"В Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту перебуває 1 тис. 200 пасажирів, там було виявлено двох з підозрою на коронавірус. Біля берегів Норвегії лайнер розміщено на карантин", - нагадав він.

"Ми сьогодні пропрацювали це питання з МЗС України, яке дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію, чи є на лайнері українці, після отримання інформації ми будемо відпрацьовувати подальшу тактику дій, що ми робимо і як ми допомагаємо нашим українцям, які можливо перебувають на лайнері", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, 3 березня в Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер з 1 тис. 200 пасажирами на борту через двох пасажирів з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який встав на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19. Двоє пасажирів померли.

На Diamond Princess перебувають 25 українців. Двоє з них - чоловік і жінка, які є членами екіпажу, - заразилися коронавірусом. Із 19 лютого пасажири корабля почали залишати лайнер після двотижневого карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179365
 
 
 Топ коментарі
 
У деяких людей є така психологічна особливість: ігнорувати небезпеку. Загалом, якщо поблизу нема трансформаторних будок, потягів- вони живуть доволі довго.Якщо, звісно, два гвіздки в розетку не засуне. З метою доказати що електричний струм- казочки для дітей.
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Еще нашлись желающие в такое время в круизы с толпой народа плавать.
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Пан лікар?
Чи надивився в Ютубі Комаровсково?
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У берегов Норвегии лайнер размещен на карантин", - тобто туристів не пускають до Норвегії, що є норвежським середньовіччям
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Еще нашлись желающие в такое время в круизы с толпой народа плавать.
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Ти не повіриш- є такі люди що і в ВІЛ не вірять.
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Шо, Минздрав, мало поработали? Надо ещё бензинчику в костерок подлить, да? До каких пор лить собираетесь? Пока нас всех, в принципе, за кордон прекратят выпускать, да? Или, до каких??? Как вы уже надоели с этой вашей сранью- коронавирусом.
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Перечитайте статтю. Всі претензії до Норвегії.
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Идиотские, саморазрушающие действия продиктованные паникой....
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У деяких людей є така психологічна особливість: ігнорувати небезпеку. Загалом, якщо поблизу нема трансформаторних будок, потягів- вони живуть доволі довго.Якщо, звісно, два гвіздки в розетку не засуне. З метою доказати що електричний струм- казочки для дітей.
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Давай для тебя еще раз расскажу если ты в школе все в игрушки играл и ничему не научился. Вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем как то грипп, корь, ветрянка, ковид-19 и тд еще тысячи названий, невозможно остановить никаким карантином. Невозможно изолировать людей от людей. Поэтому все эти бессмысленные меры ничего не дадут ни в каком плане. А вот вред для людей конкретных и общества в целом - несомненный.
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Пан лікар?
Чи надивився в Ютубі Комаровсково?
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Это общеизвестные вещи которые неизвестны только идиотам.
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А може навпаки=- відомі тільки ідіотам?
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Приведи разумные , научные аргументы против.
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А мінздрав лохонувся і не попередив що "Катання на круїзних лайнерах шкодить вашому здоров"ю"... COVID-19: Німецький круїзний лайнер із 1,2 тис. пасажирами на борту затримали на карантин у Норвегії. МЗС перевіряє, чи є там українці - Цензор.НЕТ 8310
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Німецькі буржуї замість того, щоб пахати та заробляти гроші для дармоїдів мігрантів, вони круїзними лайнерами подорожують.
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Нонвегии надо черновицко-санжарских рагуль пригласить "решить проблему". Они совершенно бесплатно сожгут лайнер, и не дадут сбежать на берег ни одному пассажиру.
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пока никого, им власть мешает - то Нацгвардию подгонят, то скорой жертву из-под носа заберут.
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Зрозуміло, вважаєте що в Норвегії бардак і там можна палити все.
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нет, вважаю что толерантные норвежцы не могут себе позволить жечь корабль и зачумленных пассажиров. А добрые, отзывчивые к чужой беде черновчане и санжарцы могут им помочь, даром.
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Давайте вже дочекаємся коли спалять, потім навішаєм ярлики, кадри з Італії де люди ледь не спалили автобуси з туристами не бачили? Чернівецькі певне там були, чи санжарські.
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Нда....
Эти лайнеры - такое скупчення людей.....
Явно цены на круизы в последнее время упадут!
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