 COVID-19: Німецький круїзний лайнер із 1,2 тис. пасажирами на борту затримали на карантин у Норвегії. МЗС перевіряє, чи є там українці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Ляшко повідомив на брифінгу в Києві.

"В Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту перебуває 1 тис. 200 пасажирів, там було виявлено двох з підозрою на коронавірус. Біля берегів Норвегії лайнер розміщено на карантин", - нагадав він.

"Ми сьогодні пропрацювали це питання з МЗС України, яке дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію, чи є на лайнері українці, після отримання інформації ми будемо відпрацьовувати подальшу тактику дій, що ми робимо і як ми допомагаємо нашим українцям, які можливо перебувають на лайнері", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, 3 березня в Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер з 1 тис. 200 пасажирами на борту через двох пасажирів з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який встав на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19. Двоє пасажирів померли.

На Diamond Princess перебувають 25 українців. Двоє з них - чоловік і жінка, які є членами екіпажу, - заразилися коронавірусом. Із 19 лютого пасажири корабля почали залишати лайнер після двотижневого карантину.