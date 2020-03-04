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 Політика України
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Все про:Кабмін (3760) Мінздоров'я (1197) Ляшко Віктор (27) Зоряна Скалецька (102)

 Взагалі не чув, що міністра охорони здоров'я відправляють у відставку, - заступник голови МОЗ Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що ймовірна заміна глави МОЗ не вплине на роботу міністерства, яке функціонує в звичайному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час брифінгу.

"Що стосується уряду - є чіткі процедури в законі про органи виконавчої влади, які прописують повністю всю динаміку, як відбувається політична зміна. В разі, якщо буде змінений міністр, будуть змінені і заступники. Не буде змінений міністр - не будуть змінені заступники. Ми працюємо в звичайному для себе режимі і розпланували досить велика кількість заходів. І ми не звертаємо увагу, що відбувається. У разі, якщо скажуть - перезавантаження, ми перезавантажуємося", - заявив він.

За словами Ляшка, він "взагалі не чув, що міністра охорони здоров'я відправляють у відставку".

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"Ми працюємо в команді, сьогодні відбулася чергова скайп-нарада з нашим міністром (Зоряною Скалецькою. - Ред.), ми постійно на зв'язку з нею", - сказав він.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179360
 
 
 Топ коментарі
 
Она ж так старалась, переведите теперь ее в обычную больницу.
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Тоже об этом подумал, как специально движ создают, вроде видимости бурной деятельности. А вот Фил прям провидец)
Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко - Цензор.НЕТ 8913
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Она ж так старалась, переведите теперь ее в обычную больницу.
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Она жрёть. И епется. Работать она не умеет и не нанималась. По существу, зеленое правительство, это правительство статистов.

"замена главы Минздрава не повлияет на работу министерства"
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"4 марта 2020.
Коронавирус эволюционировал в новый тип.
Ученые Пекинского университета в Китае обнаружили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать. Свои выводы специалисты изложили в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review."
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Короновирус успел "эволюционировать" несколько раз. На сегодняшний день обнаружено 5 разных штаммов, все с разными свойствами.
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Пора выводить человека из комы.
Могут наступить необратимые последствия.
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скалецкая оказалась умнее остальных - пересидела отставку на больничном) теперь ее только через суд спихнуть можно)
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Перезагрузка) Перезагрузка не поможет если ОС кривая.
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а у скалецкой есть занятие- спать с каждым с короновирусом
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Аэропорт в столице Ганы- Аккре: ни единой маски, на фэйсах. Аэропорт Стамбула(новый)- парочку было замечено, в процессе передвижения с выходу на посадку А1А. И вот тут: аж штук тридцать идиотов и идиоток, в масках! Это был рейс на Одессу. И- ничего смешного. Над больными- смеяться грешно, говорят...
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Я ржал недавно прилетаю в Борисполь и тут перед паспортным контролем тетки в масках ходят. Такой показухи нигде нет.
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А встреча в Одессе???!!! Это- песТня! Все погранцы- в масках, таможня- ни единого в маске. Какие-то тёти, в масках, с градусниками, напоминающими пистолеты, которыми они целятся в лбы прибывших пассажиров... Умеют СМИ срань раздуть, не отнять!
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Она вовремя схоронилась, очень прозорливая женщина, прямо экстрасекс или сенс, не определюсь точно, старею уже.
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