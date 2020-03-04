 Для вирішення кадрових питань щодо правоохоронців хочемо скликати засідання на завтра, - "слуга народу" Верещук

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, на ньому будуть розглядатися кадрові питання щодо правоохоронних органів.
"Ми сьогодні заслухаємо звіт. Потім обговоримо на фракції. Це звіт не тільки генпрокурора, а й глави НАБУ, керівників СБУ і МВС. Тільки тоді ухвалимо рішення. Рішення буде не лише щодо генпрокурора - щодо кожного з них будемо ухвалювати рішення", - підкреслила Верещук.
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
Так и не посадил топовых коррупционеров раз в месяц Рябокепкин, ну а Аваков талантливый руководитель, тут без вопросов.
Система не меняется, кумовство, блат, люби друзи, меняют лишь кровати, хотя им так удобно, но неудобно миллионам других, терпим дальше или выезжаем отсюда.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.