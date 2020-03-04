 Для вирішення кадрових питань щодо правоохоронців хочемо скликати засідання на завтра, - "слуга народу" Верещук

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, на ньому будуть розглядатися кадрові питання щодо правоохоронних органів.

"Ми сьогодні заслухаємо звіт. Потім обговоримо на фракції. Це звіт не тільки генпрокурора, а й глави НАБУ, керівників СБУ і МВС. Тільки тоді ухвалимо рішення. Рішення буде не лише щодо генпрокурора - щодо кожного з них будемо ухвалювати рішення", - підкреслила Верещук.

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