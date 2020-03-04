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Все про:розслідування (1654) військовослужбовці (2663) втрати (1571) Офіс генерального прокурора (127)

 У військовій прокуратурі ОС створено відділ з розслідування фактів небойових втрат військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

У військовій прокуратурі Об'єднаних сил створено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням, який розслідуватиме факти небойових втрат військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"З метою координації діяльності правоохоронних органів під час розслідування та здійснення процесуального керівництва у військовій прокуратурі об’єднаних сил створено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях цієї категорії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято керівництвом Офісу Генерального прокурора, в тому числі після зустрічей з членами сімей загиблих в небойовій обстановці військовослужбовців.

Генеральний прокурор уже відправив до військової прокуратури Об'єднаних сил групу досвідчених військовослужбовців військових прокуратур для посилення ефективності роботи.

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В Офісі Генпрорурора повідомили, що як результат, за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Донецького гарнізону, до суду вже направлено обвинувальний акт щодо командира підрозділу військової частини, який підозрюється у застосуванні фізичного насильства до підлеглого, яке призвело до смерті ( ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Крім того, досліджуються обставини можливої ​​упередженості командування зазначеної частини під час проведення службового розслідування (за його висновком з військовослужбовцям нібито стався нещасний випадок через особисту необережність), а також можливого приховання ними скоєння підлеглим кримінального злочину.

Наразі через неефективність розслідування у деяких провадженнях цієї категорії змінено орган досудового розслідування та подальше слідство доручено слідчим територіальних управлінь ДБР. Окремі провадження відновлено, а передчасно прийняті слідчими рішення у них скасовано. Одночасно з цим змінено групи прокурорів у таких провадженнях із включенням до їх складу працівників новоутвореного відділу. Керівництво ДБР орієнтовано на необхідність забезпечення контролю за розслідуванням цих проваджень.

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Вивчається питання необхідності створення спеціального підрозділу у складі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, для забезпечення ефективності досудових розслідувань, а також щодо підписання спільної Інструкції правоохоронних органів з питань розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179357
 
 
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то шо? підірватись на міні, чи снайперська куля - то вже небойові потєрі. Чи помер не зразу, а через кілька годин - в рєзультатє обострєнія хронічєскіх болєзнєй
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мина и пуля - боевая потеря. Небоевая - это самоубийство, драка, болезнь.
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Ідіоти... Ліквідували "загальний нагляд"... Забрали у прокуратури військової прокуратури слідство... У вас розум є?!!! Заберіть слідство у ВСП!!! "Поліцаї військові" підзвітні міністру оборони... А що це значить? А те, що ховали "вояки" надзвичайні події, ховають, і ховать будуть!!! Зараз у них руки повністю розв"язані : поки рідня загиблого шум не підніме - ніхто не ворухнеться...
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Господи, сколько этих "пихатих" прокуроров на одного реального бойца. Лучше бы штурмовую группу из них сделать, всё больше пользы.
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