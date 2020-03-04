 Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко

"Обговоримо кадрові зміни, кандидатуру в прем'єр-міністри. Він нам обіцяє надати за пів години бачення економічної (стратегії. - Ред.), тому що вчора це була розмова більше кадрова: хто, куди планується і які стратегії щодо конкретних напрямів. Вчора він почув наших депутатів, готовий коротко повідомити про економічну стратегію", - повідомив Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

За його словами на засіданні фракції очікують Зеленського.

Щодо інформації про відмову кількох кандидатів від посад у новому Кабміні Корнієнко зазначив: "Я не можу підтвердити чи спростувати. Переговори вів кандидат у прем'єр-міністри".

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