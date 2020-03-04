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 Політика України
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Все про:ВР (7149) Зеленський (4658) Кабмін (3760) Слуга народу (693) Корнієнко (141) Денис Шмигаль (16)

 Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко

На засіданні фракції "Слуга народу" в середу, на якому буде присутній президент України Володимир Зеленський, заслухають кандидата в прем'єр-міністри України Дениса Шмигаля.

"Обговоримо кадрові зміни, кандидатуру в прем'єр-міністри. Він нам обіцяє надати за пів години бачення економічної (стратегії. - Ред.), тому що вчора це була розмова більше кадрова: хто, куди планується і які стратегії щодо конкретних напрямів. Вчора він почув наших депутатів, готовий коротко повідомити про економічну стратегію", - повідомив Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ

За його словами на засіданні фракції очікують Зеленського.

Щодо інформації про відмову кількох кандидатів від посад у новому Кабміні Корнієнко зазначив: "Я не можу підтвердити чи спростувати. Переговори вів кандидат у прем'єр-міністри".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179354
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто Шмигаля будуть слухати лише СН, а усі інші не люди. Зедемократія у дії Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 239
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"Понимает ли пилот, что ведет? вертолет" (с) Пик-ник
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Хер там!
Мужик! готовь комнаты для гостей
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похоже там уже все порешали, кто курирует проект "слуга народа", для формальности пускай поговорят
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Присоединится.... Они там дрюкаться собрались?
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Тобто Шмигаля будуть слухати лише СН, а усі інші не люди. Зедемократія у дії Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 239
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С другой стороны, все по-прежнему - любой просер, любой косяк, любое слово - полная и безраздельная ответственность СН и лично ЗЕ.
Если эта ответственность не наступит сейчас, то потом она наступит полностью и бесповоротно с летальным исходом.
И готов поклясться, что Аваков, на которого так надеются ЗЕлупни, приложит к этому руку.
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Потім буде потім. Відповідальність буде, але зебіли зіпсують людей та країну. Нас не буде, а правнукам виправляти результати зедебілізма.
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Ну я лет через 15-20 просто уеду проводить остаток лет на солнышке у моря подальше от Украины. Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9832 Хорошая пенсия, 2 квартиры в Киеве и цены (в ЕС уже, как в Украине) вполне позволяют за те же деньги, спокойно жить по-человечески не в Украине.

Так что я готов бороться только за эти 15-20 лет. Если большинство добо..бов и потом будет желать жить пустыми обещаниями глубоко в жопе или прикалываться, то я не без удовольствия посмотрю на это уже оттуда.
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Далеко, жарко и дорого. Я целюсь в европейский пенсионарий Болгарию. Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 6402
Менталитет почти наш, цены такие же, язык я уже сейчас частично знаю, двушка на побережье 30-40 тысяч, но законы ЕС и полная защищенность.

Там тоже долбое...ов много, но там есть законы.
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Жарко? Канари відомі як острова "вічної весни" завдяки унікальному клімату, шо створюється прохолодною атлантичною течією та тропічним сонцем. Більшість року температура 22-24℃. Такий клімат спостерігається ше тільки в Руанді за рахунок висоти над РМ, але там Африка *)
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прошло пол года и полная смена правительства, и опять дайте им ещё 100 дней и иммунитет... так и рассчитывают пропетлять
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки, когда обделался.
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"Позднее президент к нам присоединится..." Без лысого "слушание" будет неполным.
Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2116
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что за хрень?
получается остальным фракциям в парламенте будет не интересно?
или в раде он уже выступил?
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за цю хрень ви, 73/43%зебвли прогаласували
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У него же фамилия говорящая "шмыга" олигарховская.
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взагалі-то, кандидат на посаду прем'єра мав би виступити перед всіма партіями.
це якщо досі робити вигляд, що в нас парламентсько-президентська республіка.
але якщо вже припинили прикидатися, тоді так, тоді все вірно - перед зеленським та його слугами.
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Шмыга:Человек, регулярно занимающейся ананизмом, или по тихой подрачивающий в укромном месте. Так же Шмыгой могут называть мелкого пацана, плачущего по всяким мелким поводам (от слова шмыгать) Или слабый человек (дрыщ) который очень жалок, и его сравнивают с соплями по силе. Ещё, ради прикола Шмыгой можно называть человека, болеющего насморком. Например:О! Шмыга-Дрочун Идёт! Куда Шмыга исчез? Ты чё, Шмыгаешь там?
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К фракции Зеленского присоединится Зеленский
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Да-да... при этом- фрикции ускорятся, до достижения полнейшего оргазма...
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За це відповідає оманський Брехун. Особисто.
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бл наш президент везде и везде его нет!чого тебе там делать,пан прэзидент?вы уже участвовали во многих мероприятиях,которые успешно хоронят оставшееся к вам доверие!это что?ваша готовность к самопожертвованинию?так возьмите на себя ответственность и скажите народу что вы не справляетесь и просто уйдите!народ вас поймет!
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И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений.
Потому что Президент - не икона, не идол, Президент - это не портрет.
Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им.
Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому...
Уважаемые депутаты!
Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.
Я вижу в этом один плюс - это значит, что вы готовы работать.
Поэтому прошу вас принять:
1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.
2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки.
А также. Прошу уволить с должностей:
1. Председателя Службы безопасности Украины.
2. Генерального прокурора Украины.
3. Министра обороны Украины.
Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.
У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.
Повесьте все медали себе.
Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.
Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.Зе
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Те, що вони домовляться було зрозуміло заздалегідь.
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І ні одного на гілці. Язики затягло в сраку.
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С нами Шурик, с нами Сергей...
Он отличный парень
Несмотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже
Как-то странно одеты..

ну где-то так Фракція "Слуга народу" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: до нас приєднається Зеленський, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 3476
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А питання: «Хто за ось це голосував», Вас не цікавить?
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что то нихрена фото с текстом не вяжется Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9843 Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9843 Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9843
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Шмыгаль-львовский! окончил львовскую политехнику.Чистый Менеджер,не политик.При Зеленском стать министром -пойти на плаху!Не выдерживают заданного ритма и тускнеют от задач.И мздоимством не займёшься!.Жаль Дубилета,как менеджера.Чем не угодил?
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"Жаль Дубилета"(с). То есть- это была не шутка. Если бы ему отрубили голову, я бы его тоже пожалел, правда, где-то очень-очень глубоко, в душе. И- молча.
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Жду когда западная пресса напишет,что у нас назначили премьером "Smeagol" 'а.
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а чого вони всідосі в Києві? Панове в Чернівці всі, в Чернівці. Народ в істериці і може спалити хворих. Тому всі Ви можете спокійно йти на карантин, країна від того точно виграє!!!!!!!!!
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представляю, какое там "видение экономической стратегии", если его на загал вынести стыдно (или страшно), а можно представить только уж очень некомпетентной и зашуганой части парламента
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а впрочем, СН и без презентации проголосует за будь-кого
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В Glovo потрібні кур'єри з прізвищем шмигель, шмогель, шморгель, зеклованів не пропонувати.
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