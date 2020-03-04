EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  5971  24
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3760) електронне декларування (647) Федоров Михайло (43) Малюська Денис (47) Таран Андрій (4) Лазебна Марина (1) Немчінов Олег (1)

 Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)

Марина Лазебна, Олег Немчінов, Денис Малюська, Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Вадим Гутцайт, Сергій Бессараб, Олег Коростельов та Андрій Таран подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Лазебна подала декларацію як кандидат на посаду міністра соціальної політики, Немчінов - міністра Кабінету міністрів, Малюська - міністра юстиції і Таран - міністра оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Михайло Федоров подав електронну декларацію як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Малюська займає пост міністра юстиції, а Федоров - віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука.

Також читайте: Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко

Також свої е-декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади в новому уряді України подали Денис Шмигаль, Олексій Чернишов і Ілля Ємець.

Зокрема, Шмигаль подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Чернишов - міністра розвитку громад і територій, а Ємець - міністра охорони здоров'я.

Крім того, Вадим Гутцайт, Сергій Бессараб та Олег Коростельов також подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Зокрема, Гутцайт подав декларацію як кандидат на посаду міністра спорту, Бессараб - міністра ветеранів, а Коростельов - віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179353
 
 
 Топ коментарі
 
И агенты Х*йла во власти, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
 показати весь коментар
 
Лазебная, Немчинов, Малюська, Таран и Федоров подали е-декларации как кандидаты на должности министров в новом Кабмине - Цензор.НЕТ 966973 % __билов решили, что стоматология им не нужна...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
73 % __билов решили, что стоматология им не нужна...
 показати весь коментар
 
 
там бесплатного и так ничего нет. все за немалые деньги. так что новость ни о чем
 показати весь коментар
 
До хірурга видалити зуб перші 6 талонів безкоштовно, тільки своє знеболюче, шприц і мед.перчатки.
 показати весь коментар
 
А в Дании, где загнивающий запад, все детям до 18 лет зубной бесплатно на все 100 %

А шведы пошли ещё дальше, кроме зубного , всем детям до 18 лет не то что медицинское обслуживание бесплатно , то ещё и все лекарства .

Завидуйте зебили , вы не за это голосовали
 показати весь коментар
 
 
Статьи , в Дании все дети ходят к зубному на проверку зубов ,и им ещё зубы чистят и это все бесплатно .

Про такое Зеля в своей жизни ни разу даже не скажет
 показати весь коментар
 
 
Как можно сравнивать Украину и Данию??? Их разделяет примерно 100 позиций в списке ВВП на душу населения.
 показати весь коментар
 
Всем любителям намазывать ВВП на хлеб рекомендуется месяц пожить на Кубе на среднюю зарплату в 500 гривен при ВВП на душу населения в три раза выше украинского...
 показати весь коментар
 
 
Теперь и не бесплатного ничего не будет...
 показати весь коментар
 
 
Хотя это логично. Зубы и не нужны особо при мудром руководстве зелёных профессионалов.. )
 показати весь коментар
 
 
Дубілєт-джуніор - фсьо? Перестарався з переписом населення?
 показати весь коментар
 
 
Как же меня бесят вот эти все е-декларации, е-гривны, е-билеты е-и е-так е-далее.
 показати весь коментар
 
 
Можно так менять каждые пол года, тогда спрашивать не из кого будет.
 показати весь коментар
 
 
Шмыгаль, - и снова еврей ?

Когда уже украинцы будут во власти Украины ?
 показати весь коментар
 
 
И агенты Х*йла во власти, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
 показати весь коментар
 
 
Міністром оборони повинна бути цивільна особа!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору