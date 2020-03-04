 Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)

Лазебна подала декларацію як кандидат на посаду міністра соціальної політики, Немчінов - міністра Кабінету міністрів, Малюська - міністра юстиції і Таран - міністра оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Михайло Федоров подав електронну декларацію як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Малюська займає пост міністра юстиції, а Федоров - віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука.

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Також свої е-декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади в новому уряді України подали Денис Шмигаль, Олексій Чернишов і Ілля Ємець.

Зокрема, Шмигаль подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Чернишов - міністра розвитку громад і територій, а Ємець - міністра охорони здоров'я.

Крім того, Вадим Гутцайт, Сергій Бессараб та Олег Коростельов також подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Зокрема, Гутцайт подав декларацію як кандидат на посаду міністра спорту, Бессараб - міністра ветеранів, а Коростельов - віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості України.