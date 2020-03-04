 Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

"Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї вогнепальної і травматичної", - повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат Маслова Віталій Галенченко, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, підстав для вилучення електроніки і боєприпасів не було.
"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку і патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі. - Ред.) все одно вилучили", - сказав Галенченко.
Він також підкреслив, що вважає необґрунтованим сам обшук.
"Фактично підставою для проведення обшуку стала посада Маслова, про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка та твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуті з контексту і перекручені", - сказав Галенченко.
Разом з тим він зазначив, що співробітники, які проводили обшук, поводилися коректно.
Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку у Маслова: "У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію" .
Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
б*же, как будто специально нервируют, вон, мой пес даже нервным стал весь... правда у меня пса то нету... ой, я ниче же не сделал, тов. майор взэоцрщещкор0ощркр ой бэлврцйзозокщеоиэжжэ
Т.е. оснований утверждать что удалил нет,хотя это элементарно делается.
Послать запрос в фейс пук.
Тогда на основании чего выдано рвзрешение на обыск?
Как уже эти шмаркли зеленые надоели😂
Все до чого ***** ішов 18 років, все до чого Лукашенко ішов 26 років- Зеленський зробив за 9 місяців.
Вітаю вас в диктатурній, поліцайській країні.
Так бы они настоящих преступников искали, кретины!!!
Ну ФСЁ.
Сподобил Господь.
Нашли таки "глав-террориста"
Мультиками бениного Бигуса?
Министр обороньі Зеленского Загороднюк недавно заявил, что в действиях Гладковского состава преступления не бьіло.
И Зеленский там еще про отрубанные руки Свинарчуков кричал на дебатах.
Выходит врал чтоли?
Сам уселся в кресло президента, вернул к корьіту Беню, Ахметова и Фирташа ( Роман Жуковський, которьій заменит Милованова, сьін банкирши Фирташа Жуковской, которая с 2009 года возглавляла банк Надра ).
Все самьіе ненасьітньіе олигархи удовлетвореньі.
І як там з пляшкою віскаря, двома кілограмами цукру та печєнюшками і мішком картоплі?
Від тепер затриманий позбавлений права на захист, а це дуже важлива підстава для рішення Европейського суду.
Про наш совковий суд можна лише мовчати.