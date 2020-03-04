EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  5764  61
Матеріали за темою:
Все про:обшук (875) Маслов Леонід (24) Антоненко Андрій (96) Галенченко (1)

 Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

Поліція закінчила обшук харківської квартири юриста Леоніда Маслова, який виступає на стороні захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

"Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї вогнепальної і травматичної", - повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат Маслова Віталій Галенченко, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, підстав для вилучення електроніки і боєприпасів не було.

"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку і патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі. - Ред.) все одно вилучили", - сказав Галенченко.

Він також підкреслив, що вважає необґрунтованим сам обшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява захисника Антоненка містить об'єктивні дані, які свідчать про ознаки злочину з боку слідства, - ухвала суду. ДОКУМЕНТ

"Фактично підставою для проведення обшуку стала посада Маслова, про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка та твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуті з контексту і перекручені", - сказав Галенченко.

Разом з тим він зазначив, що співробітники, які проводили обшук, поводилися коректно.

Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку у Маслова: "У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію" .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179350
 
 
 Топ коментарі
 
Вы сказали паатрооны? Ну всё, ещё одно громкое убийство раскрыто.
 показати весь коментар
 
Дело с Антоненко разваливается, а авакяну нужны победы и не важно какими грязными они будут...
 показати весь коментар
 
Рюкзаков отрабатывает место у кормушки....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Рюкзаков отрабатывает место у кормушки....
 показати весь коментар
 
 
Дело с Антоненко разваливается, а авакяну нужны победы и не важно какими грязными они будут...
 показати весь коментар
 
 
Вы сказали паатрооны? Ну всё, ещё одно громкое убийство раскрыто.
 показати весь коментар
 
 
Такими же походу в Кенеди стреляли
 показати весь коментар
 
 
А за мины не сказали, щас начнут - мина "Пармезан", две, нет, три, граната "боевик" три, нет - больше.....
 показати весь коментар
 
 
И портсигар...все что нажито непосильным трудом
 показати весь коментар
 
 
это пиз де ц!
Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
 показати весь коментар
 
 
Дайте угадаю...Мартина Лютера Кинга?
 показати весь коментар
 
Прямосудие во всей красе(бежит выбрасывать патроны)
б*же, как будто специально нервируют, вон, мой пес даже нервным стал весь... правда у меня пса то нету... ой, я ниче же не сделал, тов. майор взэоцрщещкор0ощркр ой бэлврцйзозокщеоиэжжэ
 показати весь коментар
 
 
Скоро за портрет Шевченка саджатимуть.
 показати весь коментар
 
 
А прахфессор Витя походу демократом был.
 показати весь коментар
 
 
По сравнению с Вовой - и демократом,и интеллектуалом.
 показати весь коментар
 
 
Что значит мог удалить информацию?
Т.е. оснований утверждать что удалил нет,хотя это элементарно делается.
Послать запрос в фейс пук.
Тогда на основании чего выдано рвзрешение на обыск?
Как уже эти шмаркли зеленые надоели😂
 показати весь коментар
 
 
Хіба тут тільки шмарклі? Тут вся рехворма в шоколаді.
 показати весь коментар
 
 
ну примерно ясно - адвокат в преступном сговоре с подсудимым.... в этой стране сейчас все возможно.....
 показати весь коментар
 
 
Понятно , что есть разные адвокаты , вот например Медведчук может спать спокойно !
 показати весь коментар
 
 
Мені це нагадує початок фільму Рожева Пантера про інспектора Клузо
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хороший адвокат..... с ним Антоненко точно сядет. Это же каким надо быть профи, что бы своими заявлениями дать основание провести у себя обыск. Обыск у выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко - Цензор.НЕТ 1033
 показати весь коментар
 
Да , при Бубочке язык нужно держать за зубами - Звиробий и Федына в курсе .
 показати весь коментар
 
 
А Зеленський- критий чувак. Мужик!

Все до чого ***** ішов 18 років, все до чого Лукашенко ішов 26 років- Зеленський зробив за 9 місяців.
Вітаю вас в диктатурній, поліцайській країні.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕмразь - ніхто, нікчемна вивіска, за якою ФСБ намагається керувати країною
 показати весь коментар
 
 
И что, всего только патроны?! А как же "белый порошок"? Забыли подбросить? Ай-яй, какая оплошность "правоохранителей"?!
Так бы они настоящих преступников искали, кретины!!!
 показати весь коментар
 
 
"Обыск у выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко"

Ну ФСЁ.
Сподобил Господь.
Нашли таки "глав-террориста" Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко - Цензор.НЕТ 4996
 показати весь коментар
 
 
От набігли "профани", і давай язиками молотить... А ніхто не спитав - а на якій підставі у адвоката, який веде захист підозрюваного по кримінальній справі, проводили обшук у рамках цієї справи?... Це ж порушення права захисника на адвокатську таємницю, з боку слідства! Вони-б, ще допитали адвоката, в якості свідка, ідіоти!!! ТАКОГО собі не дозволяли, навіть при "совку"!!!
 показати весь коментар
 
 
зепилы несутся к диктатуре семимильными шагами обходя на повороте рашистов
 показати весь коментар
 
 
А почему бак с горючим из его автомобиля не изъяли?!
 показати весь коментар
 
 
А что там со Свинарчуками? Может надо хотя бы их посадить, там же все было доказано.
 показати весь коментар
 
 
Кем доказано?
Мультиками бениного Бигуса?

Министр обороньі Зеленского Загороднюк недавно заявил, что в действиях Гладковского состава преступления не бьіло.
 показати весь коментар
 
 
Да и сам хозяин СН Беня уже об этом говорил.
 показати весь коментар
 
 
Так что же это получается, зря устроили зраду с укроборонпромом перед выборами?
И Зеленский там еще про отрубанные руки Свинарчуков кричал на дебатах.
Выходит врал чтоли?
 показати весь коментар
 
 
Врал, но не зря.
Сам уселся в кресло президента, вернул к корьіту Беню, Ахметова и Фирташа ( Роман Жуковський, которьій заменит Милованова, сьін банкирши Фирташа Жуковской, которая с 2009 года возглавляла банк Надра ).

Все самьіе ненасьітньіе олигархи удовлетвореньі.
 показати весь коментар
 
 
Они таки сделали всех вместе, тут истинная правда Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко - Цензор.НЕТ 3179
 показати весь коментар
 
у ментов методичка такая бери при обысках все в, хозяйстве пригодится. По стопам НКВД идут скоро будут распродажу награбленого при обысках будут устраивать между своих -все по 5 копеек.
 показати весь коментар
 
 
Не скоро, а вже. В Рівному на 7,5 лямів машин продали з штрафмайданчика .
 показати весь коментар
 
 
Обыск у адвоката, по делу которое он ведет. Шикарно.
 показати весь коментар
 
 
"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи. - Ред.) все равно изъяли", - сказал Галенченко. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
 показати весь коментар
 
 
Какой там у этих легавых кокс Может голимый гонжубей и экстази и то у малолеток в ночных клубах отобраный То они по жизни прикукушеные Вот и кажется со стороны что они что то крутое употребляют
 показати весь коментар
 
 
бл на каком основании щемят адвоката?он что,фигурант дела!?что вообще бл происходит в Украине последние 9 месяцев?мы что **** уже в гандурасе живем?нет слов
 показати весь коментар
 
 
Їм кокс не потрібен , вони від народження генетично закоксовані . Дефекти генів .
 показати весь коментар
 
 
а ведь насколько лучше бы звучал заголовок если бы он сказал не диск к компьютеру, а винчестер. Я это вижу: "изъяли телефоны, винчестер и патроны"
 показати весь коментар
 
 
Прежде чем обсуждать обыск Маслова, почитайте расследование Бобровникова о контрабанде, убийствах Галущенко и Тайфуна ( Галущенкогейт)
 показати весь коментар
 
 
Как быстро менты из обычных подонков и мразей Стали голимыми клоунами Диву даюсь
 показати весь коментар
 
 
Як це в нього наркоту не знайшли, для комплекта
 показати весь коментар
 
 
Эти горе вояки должны эшелоны российские с боевой техникой под откос пускать,но ведь там могут убить, а тут почему бы ОРДЕН не заработать-бабку с семечками в переходе заломать...
 показати весь коментар
 
 
При подозрении на вход в чужой аккаунт изъяли патроны?! От зарегистрированного оружия? У адвоката? У следаков совсем дело дрянь и с доказательной базой обвинения и с головой.
 показати весь коментар
 
 
А чому не вилучили зброю на яку був дозвіл? Чи її важче продати?
І як там з пляшкою віскаря, двома кілограмами цукру та печєнюшками і мішком картоплі?
 показати весь коментар
 
 
Не гоните на полицию. Ждите качественного подозрения, что адвокат намеревался запугать суддей этими патронами, а может и быть, не дай Бог, самого Президента за брифинг. Подождём дальнейшего развития событий. Ох неспроста, неспроста полиция так поступила.
 показати весь коментар
 
 
Для того щоби позбавити адвоката права приймати участь у справі його треба зробити свідком.
Від тепер затриманий позбавлений права на захист, а це дуже важлива підстава для рішення Европейського суду.
Про наш совковий суд можна лише мовчати.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору