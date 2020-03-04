 Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

"Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї вогнепальної і травматичної", - повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат Маслова Віталій Галенченко, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, підстав для вилучення електроніки і боєприпасів не було.

"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку і патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі. - Ред.) все одно вилучили", - сказав Галенченко.

Він також підкреслив, що вважає необґрунтованим сам обшук.

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"Фактично підставою для проведення обшуку стала посада Маслова, про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка та твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуті з контексту і перекручені", - сказав Галенченко.

Разом з тим він зазначив, що співробітники, які проводили обшук, поводилися коректно.

Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку у Маслова: "У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію" .