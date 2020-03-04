 Зеленський підписав Указ "Про структуру плану оборони України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі Президента №61/2020 року, опублікованому на сайті ОП.

Згідно з документом, Президент постановив затвердити структуру плану оборони України, а також доручив Кабінету Міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розробку плану оборони України відповідно до затвердженої цим Указом структури і внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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