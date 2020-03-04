 Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Шмигаль на зустрічі з главами фракцій сказав, що Коростельов, Жуковський і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у його уряді. Це відповідно були кандидати у віцепрем'єри, міністри економіки та АПК. З цього потопаючого Зе-корабля не просто тікають, а навіть відмовляються зайти", - розповів Гончаренко.
уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.
Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/
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проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
Значит наша армия опять в жопе.
Господин назначил меня любимой женой! (с)
хочуть бути в центрі розпродажу української землі, а іншими словами - брати такий
тяжкий гріх на душу! Продавати нашу землю можна, але не в сраному турборежимі,
а після всестороннього обговорення, не більше 200га в одні руки і в першу чергу
українським фермерам і відразу через рік і далі кожні півроку глибокий аналіз і
корекція цього процесу, щоб не натворити біди! І бачу, що не в мене така
тривога, щоб не скупили нашу землю, як палестинську для створення Землі
обітованної №2, а нас відправити по світах, як палестинців!
08:50Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов
https://www.youtube.com/watch?v=f0ECLc9aBn4&vl=uk