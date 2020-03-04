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Все про:Кабмін (3760) Гончаренко (259) Милованов Тимофій (171) Коростельов Олег (1)

 Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко

Роман Жуковський, Тимофій Милованов і Олег Коростельов відмовилися від запропонованих їм посад у новому складі Кабінету міністрів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Шмигаль на зустрічі з главами фракцій сказав, що Коростельов, Жуковський і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у його уряді. Це відповідно були кандидати у віцепрем'єри, міністри економіки та АПК. З цього потопаючого Зе-корабля не просто тікають, а навіть відмовляються зайти", - розповів Гончаренко.

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Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від ЄС Гончаренко 01
Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від ЄС Гончаренко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179346
 
   
 Топ коментарі
 
ну прям как ты за чужой страной, кацапа Жуковский, Коростелев и Милованов отказались от предложенных им постов в новом Кабмине, - нардеп от "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 7330
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С евреями уже никто не хочет связываться--подставят аж бегом.
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Схоже, у них просто нема паспортів Ізраїлю...
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Господин Гончаренко господин Арьев попкорн уже можно есть или вечером будет еще веселей?
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Какая жалость, что они отказались. Особенно Милованов, которого Тимошенко у Савика жучила как школьника, а он ей только рот закрывал. Деятели блин.
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юдька=хабарниця може "жучіть"лише власну дупу. воно МАЄ три присуди і ще відсидить 10років за хабарництво Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6027
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Ты отстал от жизни. Юлькавароффка было в 2010м.
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первый раз в истории Украины кто-то отказывается от министерского портфеля Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2681
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С евреями уже никто не хочет связываться--подставят аж бегом.
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ЗЕлебобия это медицинский диагноз, а не этнический. Тот же глава еврейских общин Иосиф Зисельс призывал не голосовать за Зебила
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єврей це РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна. бубочка ашкєназі.. але в сінагогу не ходить і материнську мову=ідіш незнає
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Зате вінчальну каблучку на середньому пальчику носить...

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Спасайся, кто может! Лифчик-респиратор Emergency Bra




уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.

Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/

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вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему

проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
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Страшно представить что она из трусов изобретет.
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Этот бобик так следит за чужими должностями ))
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ну прям как ты за чужой страной, кацапа Жуковский, Коростелев и Милованов отказались от предложенных им постов в новом Кабмине, - нардеп от "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 7330
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Чуваки вовремя сориентировались, что придется отвечать за все что натворили
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Там лише один вже скуштувпв зеленої каші. А два інші - то справді професіонали. І тому вони не хочуть бути фіговим листком на щбіговиську нашвидкуруч набраних дилетантів. Вочевидь, у відставку мав би піти сам Зєлєнскій, бо спеціалісти високої кваліфікації з ним працювати не будуть. Він не вміє працювати з особистостями, лише з холуями. А холуї досягли успіху лише у лизанні дуптюи, але аж ніяк у державному, чи економічному будівництві.
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"Здесь Паша понял,что его будут бить.Может быть,самыми ногами."/Золотой теленок/
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этим чувакам нечего бояться. Они будут, в свое время, активно сотрудничать со следствием против Зерро.
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это не обговаривается, для них Украина -рай, грабь ,обдирай
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Надеюсь их скоро погонят сраной метлой к себе в пустыню. Тут им не место, управлять страной не хотят,а только грабежами и преследованиями занимаюся. ПНХ.
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наплодили,своего рода человеческий короновирус
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Ахметов - еврей? Он больше всех награбил, самый богатый олигарх.
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А нафіга армія коли ми впевнено крокуємо до мЬІру.
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Схоже, у них просто нема паспортів Ізраїлю...
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А з шобли бубочки різні цирульники та візажистки чим не міністри.
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Шмыгаль пошмыгал носом и обиженно надул губы. Жуковский, Коростелев и Милованов отказались от предложенных им постов в новом Кабмине, - нардеп от "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 7781
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А Губашлеп радуется, до чего же противная личность.
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такая же погань , как и его патрон мародер мальдивский
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А чего бы ему не радоваться, если политические оппоненты своим зебилизмом роют себе яму.
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Милованов порадовал. Жуковский, Коростелев и Милованов отказались от предложенных им постов в новом Кабмине, - нардеп от "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1910 Видеть этого ущербного тупицу в Кабмине было просто невыносимо!
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Они не просто отказались, а уже добежали до канадской границы
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Гончаренко. А это чмо хто? Смотрящий за тонущими кораблями? Есть мнение, что все корабли, на которые он поднимался на борт- уже утонули. Таки странное он чмо. И- болтливое. Для того и привлечен, на один из кораблей.
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Гончаренко такой персонаж что и в ОПЗЖ будет чувствовать себя как дома.
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Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 1690
Господин назначил меня любимой женой! (с)
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Расскажи лучше, как ты ***** мост через керченский пролив помогал строить, гнида кацапская. Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2725
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У народi кажуть: не все те золото, що блищить. А якщо підійти ближче виявиться що то звичайне гівно.
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якщо я правильно розумію, то він якраз там до 2014 спокійно перебував,а потім швиденько став "патріотом".
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а те, шо сейчас при власти, как до 2014 кацапам зад лизали, так и после 2014 продолжают лизать
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ну так правильно. Це ж це чмо? Я не помилився? А тут Ви неправі, він вже сьомий рік, як "патріот". А ні, літом буде сьомий. Навесні 2014 його не було ані видно ані чутно, а потім влітку намалювався в БПП.
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та мені це "чмо" більше подобається, ніж патріот Махніцький, який випустив всіх, кого тільки можна було
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Ну что Милованова не будет это только плюс, да и от Коростелева будет больше пользы в разработке нового вооружения.
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Жуковський, Коростельов і Милованов не
хочуть бути в центрі розпродажу української землі, а іншими словами - брати такий
тяжкий гріх на душу! Продавати нашу землю можна, але не в сраному турборежимі,
а після всестороннього обговорення, не більше 200га в одні руки і в першу чергу
українським фермерам і відразу через рік і далі кожні півроку глибокий аналіз і
корекція цього процесу, щоб не натворити біди! І бачу, що не в мене така
тривога, щоб не скупили нашу землю, як палестинську для створення Землі
обітованної №2, а нас відправити по світах, як палестинців!
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А Коростелев любил Нарика? Ты в своем уме.?Этот парень - создатель ракетного вооружения Украины, и не имеет к Блазню никакого отношения.
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интересно, шо Милованову предложили?)))
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Процесс формирования Кабмина это просто ржака, грань между гостворчеством зеленой плесени и концертом Квартала просто стерлась...
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так смотри очередь дойдёт до грузинского наркомана и тогда!.. зелибобы снова будут страдать. А что поделать? дебилов надо как-то учить...
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При парашенке такого не было! Даешь взад свинарчуков, хероических спасателей нэньки!
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нельзя! ты ещё и половины из кастрюли не выжрал.
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Коростелев и Жуковский действительно настоящие специалисты в своих областях и быть мальчиками на побегушках в новом правительстве абсолютно не готовы, но именно такие "мальчики" нужны Зеленскому . Настоящие специалисты обычно в рот начальству не заглядывают,что неведомо Зеленскому.
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Ще Олена Мозгова писала, що мала довгі розмови з Богданом, Гончаруком, Єрмаком і її вразило в порівнянні навіть з урядовцями Януковича, що в розмові з ними не звучали слова Україна, країна, а тільки "что скажет Вова", "чтоби Вову нє подвєсті" і т.п.сраколизство.
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Зеленский шут и клоун по своей природе. Он баран и у него другая задача у власти. Если бы был умным, то не полез бы в президенты.
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Гончаренко всё равно ничего не светит, как бы он не выступал, холуй
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да, до ольгинской шавки, типа скрепохрени, ему точно не продвинуться Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2201
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зепил, с чего ты взял, что я соя? А, потому что зепил!
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А педиоты так лелеют своё ЧСВ, что я порой умиляюсь..
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скрепохрень, хорош гундосить, или тебе и за эту хрень в ольгино платят?
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Не сойдет. Как д@рьмо не называй, оно один хрен - всплывает, притом под разными никами, только суть - та же
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о, еще один неподмытый зепил выискался. Иди подмойся, опущенное
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Я смотрю отпетые петекантропы своих определяют исключительно по запаху и степени неподмытости. Нюхайт дальше
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а смотришь ты в очко Ослу Оманскому, вы , зепилы, только туда и смотрите Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5955
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Надеюсь ты не успело наклепать детей. Очко осла, нюхать ж@пу . Словарный запас истинного порохососика. Три слова. На изучение четвертого - ушли годы и тут - моск сдался и сломался
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Не зрозумілі ваші претензії до Гончаренка. Про те що масово відмовляються від міністерських посад пишуть усі ЗМІ. Якщо вам це допоможе, що пишіть що всі згодні, можна навіть повторювати: "Цукор! Цукор!". Але чи стане від того в роті солодко?
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Да нет там никаких претензий. Как Гончаренко не удалось в своё время стать министром здравоохранения (а ведь как рвался, как старался), так ему и в дальнейшем, этому рыгу-перекраску ничего не светит. Вот и всё
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да, до ольгинской шавки, типа скрепохрени, ему точно не продвинуться Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 851 Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6116
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Хоть картинки заливай на нормальный хост, а то не отображаются. Понабирал тут Стець на работу криворуких на вокзале...
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Як корабель назвеш, так він і попливе. "Було весело", - резюмував Парубій, закриваючи урочисту сесію інавгурації преЗедента. І от вже 9 місяців кварталівці з КВНщиками "веселять" народ.

https://www.youtube.com/watch?v=f0ECLc9aBn4&vl=uk
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Милованов это клеймо на весь уряд. Решили не светится со старта.
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И правильно сделали. Портить себе репутацию связями с зеко ****** ни один нормальный человек не будет.
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Дальновидно. Не хотят быть папередниками, которые во всем виноваты.
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