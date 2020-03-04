 Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Шмигаль на зустрічі з главами фракцій сказав, що Коростельов, Жуковський і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у його уряді. Це відповідно були кандидати у віцепрем'єри, міністри економіки та АПК. З цього потопаючого Зе-корабля не просто тікають, а навіть відмовляються зайти", - розповів Гончаренко.

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