 Найімовірніше, в Україні буде велика кількість випадків захворювання на коронавірус, але панікувати не варто, - ВООЗ

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найімовірніше, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворюваності в Україні. Але суть полягає в готовності сфери охорони здоров'я протидіяти спалахам цього захворювання", - повідомив Хабіхт.

Він закликав зберігати спокій, зазначивши, що більшість випадків захворювань в інших країнах має легкий характер.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що на сьогодні зафіксовано один випадок коронавірусу в Україні. Стан чоловіка задовільний, температура не підвищена, жодних ознак розвитку пневмонії не спостерігається, кашляє вже менше.

Ляшко додав, що всі ізольовані в Нових Санжарах здорові, жодних ознак нездужання немає. Водночас загалом у країні зафіксовано шість підозр на коронавірусну інфекцію, зразки зараз досліджуються. Ці люди також ізольовані.