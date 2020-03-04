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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вірус (357) ВОЗ (72) Ляшко Віктор (27) COVID-19 (485)

 Найімовірніше, в Україні буде велика кількість випадків захворювання на коронавірус, але панікувати не варто, - ВООЗ

Коронавірусна інфекція COVID-19 може поширитися по Україні, але панікувати не варто: більшість випадків захворювання має легкий характер.

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найімовірніше, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворюваності в Україні. Але суть полягає в готовності сфери охорони здоров'я протидіяти спалахам цього захворювання", - повідомив Хабіхт.

Він закликав зберігати спокій, зазначивши, що більшість випадків захворювань в інших країнах має легкий характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість випадків зараження коронавірусом підтверджено в Білорусі

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що на сьогодні зафіксовано один випадок коронавірусу в Україні. Стан чоловіка задовільний, температура не підвищена, жодних ознак розвитку пневмонії не спостерігається, кашляє вже менше.

Ляшко додав, що всі ізольовані в Нових Санжарах здорові, жодних ознак нездужання немає. Водночас загалом у країні зафіксовано шість підозр на коронавірусну інфекцію, зразки зараз досліджуються. Ці люди також ізольовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179344
 
 
 Топ коментарі
 
"Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер. ": Смертность от коронавируса составляет 3,4%,

Смертность от кори составляет 0,036%, то есть смертность от кори в 10 раз ниже чем от коронавируса.
Когда врете, господа? Когда корью запугивали стадо как смертельно опасным заболеванием или когда сейчас успокаиваете?)))
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Вот почему не индексируют пенсии, они не нужны будут.
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КОРОНАВИРУС МУТИРОВАЛ И ОБРАЗОВАЛ БОЛЕЕ АГРЕССИВНЫЙ ПОДТИПС начала вспышки в Китае коронавирус нового типа претерпел порядка 150 изменений.

Подтип L встречается в 70% случаев. На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.Исследователи пришли к выводу, что подтип S является изначальной формой возбудителя SARS-CoV-2. А затем в результате вмешательства человека появился более агрессивный подтип L, который сейчас в основном и поражает людей в разных странах.Впрочем ученые подчеркивают, что работали с ограниченным набором исходных и для более точного анализа требуется больше геномных эпидемиологических данных.
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Заворачиваемся в белую простыню и спокойно ползем на кладбище. Но не паниковать!
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я вот не боюсь!1
к мощам-ка приложусь, святой водой окроплюсь и .... бегу в аптеку за лекарствами и на рынок за чесноком и арбалетом, тьху ты, луком и стрелами Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8636
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Атеисты с таким подходом совсем вымрут...
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ну да, в Иркутске "святую воду" подавали из.... фекальных стоков. помогла "благодать"? не думаю.
так что ты написал ровно противоположное, мужик.)
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В Иркутске в 80-х и не такие чудеса бывали.
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Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1239Паниковать не стоит = иду регистрировать фирму по пр-ву гробов.
б*же, Дубинский высрал: если он у нас, а он уже у нас, то....


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и вам спасибо большое, щиро дякую, успокоили, теперь никто точно не будет паниковать, после слова "большое" Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5700
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говорят он даже полезный
в основном втыкают пенсионеры и люди предпенсионного возраста
так шо в Украине с ним бороться, только себе вредить
понятно теперь почему кабмин продал весь запас масок китайцам
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- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
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у нас і без того проблем купа з робочою силою. Правда зараз по світу ще економічна криза розповзається.
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якщо помруть старі то, виробництво стане.
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"Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер. ": Смертность от коронавируса составляет 3,4%,

Смертность от кори составляет 0,036%, то есть смертность от кори в 10 раз ниже чем от коронавируса.
Когда врете, господа? Когда корью запугивали стадо как смертельно опасным заболеванием или когда сейчас успокаиваете?)))
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операція поверне Шаріка назад і краківська йому забезпечена до кінця його собачогго життя.
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От кори есть вакцина,а от коронавируса нет.
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господа, я ошибся в ноликах - смертность от кори в 100 раз меньше чем от коронавируса)))))))
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глупо сравнивать болезнь, от которой есть вакцина и болезнь, от которой вакцины нет.
вот если взять ситуацию с корью в начале прошлого века, тогда да, тогда можно сравнить с нынешней ситуацией с COVID-19.
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В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % - 0,15 %. (с) педивикия

Но вы, господа, не паникуйте
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в начале прошлого века летальность от кори достигала 2,5%, а местами доходила до 4-5%. а если брать в расчет осложнения, то там все совсем печально было, до 7% всей детской смертности приходилось на корь.
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в начале прошлого века в роддомах в которых роды принимали дипломированные врачи умирало в 10 раз больше рожениц чем у бабок-повитух - это правда, а ты просто дятел)))
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да, логика у тебя высокая...как и слог. сразу видно образованного, культурного и много знающего...хотел сказать человека, но воздержусь
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Накануне введения массовой вакцинации смертность от кори была еще меньше чем сейчас))) - читайте, интересуйтесь.

А вообще мне нравится как стадо реагирует - шугали корью так шо аж гай шумив, гробиками на каждом углу пугали - иди уколись или умри - это было так, ни больше ни меньше.

Зато сейчас - угроза распространения инфекционного заболевания смертность от которого в 100 раз превышает смертность от кори - и ничего страшного))) стаду сказали успокоиться и не паниковать. Вы - СТАДО, с большой буквы, тупое стадо, которое пинками можно гнать в нужном направлении: надо - на стрижку шерсти (как с корью), надо - на скотобойню))) и стадо мычащее мчит по воле сапога)))
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зачем нужна вакцина, если есть лекарство?
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Комаровский сказал, что если кори не боитесь, то и коронавируса не стоит бояться.. Мол странные мы люди...
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кір просто надзвичайно заразний.. для цього і категорично потрібні щеплення
Найімовірніше, в Україні буде велика кількість випадків захворювання на коронавірус, але панікувати не варто, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8569
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Это конечно малось радует. Вот если бы можно было вирусу показать кого нужно атаковать в первую очередь. Эх мечты, мечты...
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бывало и не такое, вон немецко-Муссолиновские войска освободили так что все им аплодировали, а потом освободили взад так что все заныли.
и вообще во всем виноват этот, как его, Хирохито, вон(спокойно ложится на диван)
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Хірохіто, то імператор Японії, який давно вже того... Ви реінкарнацією займаєтесь?
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ну так у совков всегда плохой - тот кто подох и ответить не может то)
а то шо реинкарнация, то это вам к Кашпировскому или к Кошмаровскому, не знаю шарлатанов этих)
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Как это не надо паниковать? А для чего тогда вся эта двухмесячная кампания по промыванию мозгов?
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Вибачайте, а хто це? А трохі не в курсе дела.
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а вам на інших гілках якась жіночка писали. Її ж Ларисою звати. От і її я мав на увазі.
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Вот почему не индексируют пенсии, они не нужны будут.
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Больному стало легче....
Он реже стал дышать...
но паниковать не стоит, - ВОЗ
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Какая познавательно доброжелательная публикация ,побольше таких,они очень успокаивают Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1298
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а Ви що комаровського не слухали? І міністерку з НС? Дарма, паніка тільки стає ще більшою
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- У вас будет ЖО..А!... Но не паникуйте, подобные ЖО..Ы вам привычны и обычны.
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Основное украинское противовирусное средство, чеснок и перцовка, будут скоро на вес золота.
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Китайцы себе в еду острый перец горстями сыпят, что то не помог он им от эпидемии.
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так почему-то напоминает сакральную фразу медведева - денег нет, но ві держитесь
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А как же презервативы переданные в Новые Санжары не помогли ?????
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а Хоббит не хочет сказать, что это потому, что у нас нет здравоохранения, как понятия????
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Паникуют слабаки.. боле того, паники-истерики снижают иммунитет
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Не дорогие зебили ! За предательство памяти героев Майдана , Вам надо будет кровью искупать .

Расплата на подходе .

А это «власть « совсем не готова к эпидемии коронавируса

Будете вы расплачиваться , за голосования по приколу .
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А какая связь между короновирусом и памятью героев Майдана? И за какой выбор тогда китайцы расплачиваются больше всех?
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Или они стебутся, или полное дурачьё - так успокаивать
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"Большое количество" будет потому, что вы "очень хорошо" подготовились? Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5596
Вот теперь побудете в "Юлькиной" шкуре. Снимите еще пару "шуточек"-пасквилей на неё в связи с закупкой Тамифлю. Вы же ТАКИЕ бабки на лечение ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ тратить не собираетесь. Ведь так?
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Бог с помочью коронавируса освободит Украину от зебилов ?
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зараз зейло ваще заховається від страху заразитись...)) буде знову у відосіках мекати...
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Немногие из нас увидят новую луну! (с) Маугли
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Реально в Украине не меньше 100 больных точно...просто никто не знает...во скоро будет кипиш..)))
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Нет. По больницам по документам минздрава около 130 тыс. Ну еще с соплями ходят и непристроенные психические - итого 1 000 000 минимум. А если хроников доплюсовать - 10 000 000 около того.
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Нема здорових, є ще ті хто не здав аналізи та не зробив ренген.
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Пусть успокоят тех, кто попадёт в меньшинство, то есть заболеет НЕ лёгкой формой. Например, что вы умрёте быстро и безболезненно, или хоть бесплатными похоронами....
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Світлана Ви ж з Одеси. Краще розкажіть скільки коштує відпочинок цього сезону.
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Как и в прошлом. Дороже чем в Анталии, но вы же должны підтримувати українське...
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Е ні. В біса мені жити в кімнаті 2*2, ще і готувати їсти самому та й і Чорне море не таке тепле і чисте. А за інфу Дякую.
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Та да. Те у кого нет денег, чтобы отдыхать в Одессе, едут в Турцию и Египет.
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Пенсионный фонд вожделенно потирает руки...
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Українцям після "зеленої" пошесті все покуй, а малороси хай дохнуть.
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как в мультике "корпорация монстров". не надо паниковать, надо БЕЖАТЬ!
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Естественно маски кто-то продал же. А вы не переживайте что 3-4% процента ваших родственников и друзей умрут.
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Відвели війська, а кацапи зайняли позиції - буде багато вбивств, але панікувати не варто.
"Донт ворі, бі хеппі!"
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