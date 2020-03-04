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 Суспільство
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Все про:контррозвідка (204) шпигунство, шпіонаж (370)

 Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки РФ, очолюваної колишнім військовослужбовцем ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України затримали під час перетину державного кордону керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ - українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Зловмисник планував виїзд у Росію для звіту перед кураторами про виконання розвідувальних завдань.

Контррозвідники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини. Він виконував завдання зі збору і передачі розвідувальної інформації про військові об’єкти Збройних Сил України, які дислокуються на Волині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Потім, за завданням куратора, чоловік залучив до виконання розвідувальних завдань ще трьох проросійськи налаштованих мешканців регіону. Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Спільники також передавали інформацію стосовно учасників АТО/ООС на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила схему вербування найманцями РФ переселенців з Донбасу

Відповідно до інструкцій російської спецслужби, агентурна мережа була вибудувана за чіткою iєpapxiєю, а її учасники дотримувались підвищених заходів конспірації.

Наразі слідчими СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області проводяться невідкладні слідчі дії (обшуки) за місцями проживання членів агентурної мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки РФ, очолюваної колишнім військовослужбовцем ЗСУ 01
Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки РФ, очолюваної колишнім військовослужбовцем ЗСУ 02
Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки РФ, очолюваної колишнім військовослужбовцем ЗСУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179343
 
   
 Топ коментарі
 
Борислав Береза:
Знаете почему Израиль не проиграл ни одной войны? Потому что малейшее подозрение или испорченная репутация военного - это повод для уголовного дела и отставки, а не повышение по службе. В Украине, наполненной российской агентурой и агентами ФСБ, об этом не думают. А потом удивляются, что мы все время не можем вырваться из кремлевских объятий.
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"Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.Источник: https://censor.net.ua/n3179343" - оце найголовніше. Тому, що "пророссийски настроенные жители" це і є 5 колона рашки в Україні, відверті українофоби і москвофіли. Живуть тут і серуть, продають свою домівку ворогу. Але ЗЄля каже "ватник, какая разница, тоже чилавек", і попробуй зачепи ватніка рос.шовініста, зразу ядуче ДБР почне статтю шити за "разжигание". Необхіден закон про позбавлення громадянства за антиукраїнську діяльність, вплоть за лайк під сєпарським постом. І нічого ображатись, в їхній "гарячолюбимайрассии" за лайки садять до тюрми.
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ах ха ха, разведчик, руки на спине не сходятся...
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зелень опять патриотов преследует Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ - Цензор.НЕТ 5138
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вяло както приняли.без огонька,и еще с 2 браслетами-полный комфорт предателю.((
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"Без вогника", бо знають, що відпустять.
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Ну и о каких победах может идти речь ? Если шесть лет их никто не трогал. И только сейчас сподобились. А может их прикрывал парашенко.- В расчете за свою фабрику.- Ты мне - я тебе.
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Патриотизм и предательство рядом ходят.Не пересекаются.
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СБУ це філія ФСБ тому в реальності скоріш за все навпаки, затримали патріота.
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Борислав Береза:
Знаете почему Израиль не проиграл ни одной войны? Потому что малейшее подозрение или испорченная репутация военного - это повод для уголовного дела и отставки, а не повышение по службе. В Украине, наполненной российской агентурой и агентами ФСБ, об этом не думают. А потом удивляются, что мы все время не можем вырваться из кремлевских объятий.
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борух ****** тебе надурив... Ісраіль був ЗНИЩЕН ще вавілонянами.. і НІКОЛИ не об'єднував всі народи що мешкали на землях ******** Палестини та Ізраіля. Та й в ******** історії ісраіловка отримала підсрачника та ПОВЕРНУЛА Сінайський полуострів Єгипту.
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Как-то бестолково задержание проводят. Много суеты и лишних движений. Особенно в самом начале.
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а зачем? непонятно... моника собирается назначить на пост министра обороны чувака , обвиненного в госизмене. Хотя акакаяразница что я ищу какую-то логику у зебилов?
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треба було виродку колінку зламати !!!!
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"Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.Источник: https://censor.net.ua/n3179343" - оце найголовніше. Тому, що "пророссийски настроенные жители" це і є 5 колона рашки в Україні, відверті українофоби і москвофіли. Живуть тут і серуть, продають свою домівку ворогу. Але ЗЄля каже "ватник, какая разница, тоже чилавек", і попробуй зачепи ватніка рос.шовініста, зразу ядуче ДБР почне статтю шити за "разжигание". Необхіден закон про позбавлення громадянства за антиукраїнську діяльність, вплоть за лайк під сєпарським постом. І нічого ображатись, в їхній "гарячолюбимайрассии" за лайки садять до тюрми.
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он не знал только одного, русской пословицы - "сколько веревочке не виться".....
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"руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина". По трудовой книжке погран контроль проходил?
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