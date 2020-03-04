 Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі військової розвідки РФ, очолюваної колишнім військовослужбовцем ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники спецслужби встановили, що колишній військовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини. Він виконував завдання зі збору і передачі розвідувальної інформації про військові об’єкти Збройних Сил України, які дислокуються на Волині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Потім, за завданням куратора, чоловік залучив до виконання розвідувальних завдань ще трьох проросійськи налаштованих мешканців регіону. Вони мали можливість збирати актуальні відомості щодо обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів, місць дислокації військової техніки, їх кількісних та якісних характеристик, розташування складів ракетно-артилерійського озброєння. Спільники також передавали інформацію стосовно учасників АТО/ООС на сході України.

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Відповідно до інструкцій російської спецслужби, агентурна мережа була вибудувана за чіткою iєpapxiєю, а її учасники дотримувались підвищених заходів конспірації.

Наразі слідчими СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області проводяться невідкладні слідчі дії (обшуки) за місцями проживання членів агентурної мережі.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.





