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 Окупанти впродовж лютого випустили понад 1,5 тис. снарядів по позиціях українських воїнів, - СЦКК

Найбільш напруженою обстановка була в районі населеного пункту Оріхове, біля якого по підрозділах Об'єднаних сил випущено третину від загальної кількості боєприпасів.

Про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про збільшення кількості обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації протягом лютого 2020 року із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танка випустили понад півтори тисячі боєприпасів, що вдвічі більше порівняно з попереднім місяцем. Найбільш напруженою обстановка була в районі населеного пункту Оріхове, поблизу якого по підрозділах Об’єднаних сил випущено третину від загальної кількості боєприпасів.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін засуджує грубі порушення Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти впродовж лютого випустили понад 1,5 тис. снарядів по позиціях українських воїнів, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179342
 
 
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Смотря как турки утюжат русню, ой, "асадитов" в Сирии, данные сводки вызывают... ну, не только лишь сожаление, мало какая ненависть может сравниться с этим чувством.

Оккупанты в течение февраля выпустили более 1,5 тыс. снарядов по позициям украинских воинов, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2985
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!надо бы еще разобраться кто стрелял"-ара хамия "слуга народу"!
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А тем временем нормальное государство ведет себя как государство а не как концертная группа бездарей



Злой Одессит
@zloy_odessit10 минИтак, предварительно, в Идлибе за сегодня уже "опустили" ещё один Су-24 и "замолчали" ЗРК Бук-М2. Ждёмс видосики









Злой Одессит

@zloy_odessit

·1 ч
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... Из Серакиба спешно выведена российская военная полиция, эпично намедни там рассекавшая. Турки
пошли в контрнаступление.
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