 Зеленський знову приводить до керівництва країною некомпетентний уряд, - нардепка від "ЄС" Южаніна

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Вона зауважила, що логіка президента Зеленського в питанні звільнення прем’єра Олексія Гончарука та зміни міністрів в уряді не зрозуміла.
"Це якийсь нестримний характер у президента – сьогодні говорити, що все добре і підтримувати прем’єра і дати можливість йому відвітувати в залі, і потім через тиждень говорити про те, що необхідна зміна і так шукати нового прем’єра", – зазначила Южаніна.
"І самі не підготувалися, і людина не підготовлена, і команди немає ніякої нової у нового прем’єра. Все це абсолютно непрофесійно і не потрібно. Найголовніше, що жодної користі така зміна точно не дасть", – наголосила представниця "Європейської Солідарності".
За словами Южаніної, не зрозуміло як управлятиме економікою країни людина, яка навіть уявлення не має про масштаби економіки країни.
"Мені здається, це просто підставляються певні особи, які зайдуть в уряд. Вони самі, мені здається, попросяться на вихід. У будь-якому випадку вони до осені не допрацюють", – вважає нардепка.
Вона наголосила, що для виправлення нинішньої ситуації в економіці мають бути призначені підготовлені люди, які проаналізували і знають як зараз робити хоча б перші кроки, щоб вивести економіку з кризи, особливо в умовах ймовірності світової економічної кризи.
"Про майбутнього прем’єра говорять якраз що в нього немає такого стрижня. І, на жаль, того що прем’єр має уміти говорити "ні" і Офісу Президента, і іншим компаніям, які його будуть спонукати до якихось дій і до ухвалення рішень. Якщо цього стрижня не буде у прем’єра, цей прем’єр також не протримається", – зауважила Южаніна.
Депутатка додала, що прізвища нових міністрів, оприлюднені в ЗМІ, "насторожують, бо це люди з абсолютно різними цінностями, з різним розумінням управління країною".
Крім того, вона висловила думку, що позиція депутатів "Слуги народу" щодо призначення нових міністрів або продовження роботи деяких діючих членів уряду не мала значення, бо цих кандидатів вже визначили і просто представили монобільшості.
"Чи можна залишати Милованова міністром? Смішно. Чи можна залишати Малюську міністром? Дивно. Мені здається, що є такі постаті, прізвища я навіть не хочу називати, яких обтрусили від нафталіну і хочуть запропонувати зараз тут", – зауважила депутатка.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.
Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
А теперь... кто там гавнился на них?
Найти и расстрелять засранцев😂
Новий уряд, так само як і попередній, формується президентом, тому саме Зеленський несе персональну відповідальність за провальну економічну політику і ситуацію в державі в цілому. Про це сказав народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка в коментарі телеканалу «Прямий».
«Всі обговорюють кандидатури прем'єрів. Не дивно, що для опозиційних фракцій - це така terra incognita, але дуже дивно, що парламентська більшість в парламентсько-президентській країні насправді почула тільки вчора з листочка прочитані кандидатом на посаду керівника уряду прізвища нових урядовців», - сказав депутат.
Олег Синютка підкреслив, що я ситуація лише зайвий раз підтверджує, що всі рішення в державі одноосібно приймаються президентом Зеленським.
«Це ще раз говорить про те, що ні попередній уряд, ні той уряд, який, напевно, буде сьогодні проголосований і підтриманий - це насправді не є прізвища керівників, які будуть керувати державою. Вся влада концентрується на Банковій, в Офісі президента. І монобільшість , і урядовці - це є просто звичайні пішаки, виконавці волі президента Зеленського», - наголосив представник «Європейської Солідарності».
Депутат зауважив: «Тому правильно називати і вчорашній уряд, і той уряд, який, напевно, буде підтриманий сьогодні - це уряд Зеленського і вся відповідальність за ситуацію в країні сьогодні лежить на одній людини - це президент Зеленський».
"Було би правильно - і ми би хотіли підтримати такий хід речей, - коли б на трибуну вийшов президент Зеленський і прозвітував за попередні дев'ять місяців своєї роботи, розкаявся в своїх помилках, в своїй непрофесійності, і тоді можна було б вести професійну розмову про подальші речі", - зазначив він.
Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
Президент проведе не перезавантаження уряду. Це буде перезавантаження Майдану. На найвищому рівні країна розгортається від цивілізованого світу в сторону убогості та дрімучості, відмовляючись від цінностей і цілей революції гідності. Тепер офіційно.
Поточна "перезавантаження" проводиться під гаслами "русского мира", про страшних кредиторів, які викачують усі соки, про світові змови й так далі. Це безумство для цивілізованої людини. Це безумство для ******** економіки. Але саме з цими гаслами до народу виходять його Слуги. Повторюючи пропаганду Кремля, один в один. І тези керівників Венесуели.
А це значить знову стара добра суверенна економіка. Це знову міцні господарники. Це знову олігархи. І знову старий як світ конфлікт із законами логіки та економіки. І запас міцності нехай і є, але його вистачить ненадовго.
Боляче і прикро дивитися на те, як руйнуються здобутки Майдану. Як повертаються старі сенси й цінності. Як нівелюється загибель Небесної Сотні. Яка віддала свої життя в тому числі й за те, щоб Україною більше ніколи не правили олігархи.
Це буйство невігластва і жадібності. Це руйнування того, що так важко будувалося останні п'ять років. Напевно, схожі почуття були у тих, хто спостерігав, як нацисти спалювали книги у 1936 році. Натовп безчинствував. Вже тоді було ясно, що все це призведе до краху. Але попереду були довгі роки божевілля. Так і зараз зрозуміло, що міцні господарники знову приведуть країну до економічної кризи. І знову доведеться по крихтах вибудовувати цивілізацію. Але це буде потім. А зараз - не дамо масонам управляти Україною.
Вірити в те, що світовою економікою керують ілюмінати, які хочуть висмоктати всі соки з України, може дозволити собі таксист, але не лідер держави. І його некомпетентність буде дорого коштувати нам усім. Але важливо ще й те, що його волю освятять в парламенті депутати. Своїми голосами освятивши перезавантаження Майдану. Своїми руками створюючи коаліцію антимайдану. І це залишиться на совісті кожного, хто буде голосувати завтра разом з шістками Путіна. Давно мріяв про крах Майдану.
Ми відвертаємося від тих, хто підтримував нас останні шість років, стримуючи агресію Кремля і від тих, кому ми так хотіли наслідувати, чий рівень життя ми хотіли повторити. І відмовляємося на користь тих, хто висмоктував соки з країни десятиліттями й легко йшов на угоди з Кремлем, озвучуючи це бажання і зараз. Віддаючи тисячі загиблих на Донбасі.
Завтра ми втратимо гідність. А трохи пізніше втратимо результати правильної економічної політики останніх років, коли завдяки підтримці МВФ ми росли чотири роки поспіль. І це буде не тому, що так хочеться світовим масонам. А тому що так працюють закони економіки. І як неминуче розіб'ється той, хто будує свою ракету виходячи з теорії плоскої землі, так і нехтування економічних законів завжди призводить до кризи. Завжди.
Боляче. Боляче і соромно, що Майдан зганьблений. Зганьблений через те, що вся країна опинилася в полоні у пари олігархів, які не хочуть втрачати свою владу. І одну людину, який може і не відає що творить, але точно буде нести відповідальність за все. Як і депутати, які стануть з ним поруч, бажаючи назавжди перегорнути сторінку Майдану.
Сергій Фурса, блог, https://site.ua/sergey.fursa/26259/
Пример соседней северной недодержавы. Рост 160, ум ниже ширинки - залог успешной карьеры.
А поставить реального грузина, который свою страну,за несколько лет, превратил из бандитской и максимально корумпированной клоаки, наше нынешнее положение,
в достойную европейскую страну.
Боишься обрызгаться отойди в сторону. Дай человеку убрать всю гниль и коросту, если обосрался сам.
Поднять страну , это не поменять номер в КВН.
Как теперь будет с памятниками ВЕЛИКОМУ реформатору по всей стране. Пора задуматься.
Что имеет , то ему и ввели !
Источник: https://censor.net.ua/n3179336
Ну, "забили стрлку" "пацаны" от Квартала с другими "нелохами" и "прорешали", кто кого на какие денежные потоки ставит. Срок недолгий, конечно, "гикнется" и это "правительство" (как еще назвать эту шоблу?) но лучше хоть столько , чем ничего.
Зря, что ли президент Украины Ермак всречался в индийском ресторане с Гончаруком?
На кой Ермаку Гончарук, если ОГВЗ покупает запоребрик на своих условиях?
А вы все как люди цивилизованные про "стержни" какие то, про экономику.
Вы смотрите лучше на денежные потоки.
Вот, например, у Мыколы Яныча золотая лопата была.
А для чего?
А чтобы потоки правильно направлять...
Обосрались, а виноваты последователи.
Тому я в котрий раз стверджую, доки не буде лібералізовано обіг зброї і не буде усунено чиновника від впливу на найдрібніший бізнес не варто чекати ніяких змін. Самі по собі ці два фактора ні як особливо не дадуть зростання але, приведуть до радикальних змін у відносинах і це вже приведе до зростання.