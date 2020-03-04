 Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"З 6.20 упродовж пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського.
А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.
Зазначається, що в обох випадках українські воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонено мінськими домовленостями.
"За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український воїн загинув, ще п'ятеро були поранені.
сволочі зебіли з слугами уродів...
Нехай Господь зцілить його рани.
ненавижу лицемерие, ты через минуту - уже весело ржешь над смищными карикатурками или котами(или кошками) на другой вкладке(браузера)
А ти байдужий виродок.
ты так и не уловил суть моей реплики?
беги жаловаться о5, .... чья-то мать(вроде бы)
ти визнав, що тобі байдужі втрати української армії, ще і пишаєшся цим..
2 ч. ·
Тільки за три доби березня загинуло 2 захисника та 17!!! поранено. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних мешканців.
Що робить Зеленський?
Збирається звільняти Коболєва, тому що він заважає цілуватися з москвою.
Продюсер з бізнесом у рф Єрмак рулить ОПУ та зовнішньою політикою, а комік мовчить та робить вигляд, що війни та порушення окупантами усіх домовленостей - немає...