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Все про:Міноборони (3197) обстріл (6038) поранення (1645) Донбас (15459) операція Об'єднаних сил (2131)

 Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 6.20 упродовж пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського.

А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ. ФОТО

Зазначається, що в обох випадках українські воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонено мінськими домовленостями.

"За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український воїн загинув, ще п'ятеро були поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179333
 
 
 Топ коментарі
 
просто перестать стрелять?
сволочі зебіли з слугами уродів...
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Одужання бійцю.
Нехай Господь зцілить його рани.
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ми попереджали... Але навіть на фронті кретіноскоп Г+Г дістався до мізків.
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просто перестать стрелять?
сволочі зебіли з слугами уродів...
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ми попереджали... Але навіть на фронті кретіноскоп Г+Г дістався до мізків.
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Скажу за себя, как только вышел сериал "слуга народа" 1 сезон, я попытался его смотреть, однако меня хватило только на первую серию, ибо такого низкопробного говна, такого антиукраинского контента надо еще поискать. Квартал 95 я никогда не смотрел, как и вообще КВН, который был актуален в 60-х годах прошлого века. Може потому и не поддался на откровенное дерьмо в красивой обертке. И, возможно это оскорбительно для других, но я в самом деле не понимаю каким недюжинным интеллектом надо обладать, что поверить этим ******* и проголосовать за это зеуе,,,ще.
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Одужання бійцю.
Нехай Господь зцілить його рани.
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ты "ветхий завет" читал? ну.... это как просить Сталина помочь кому-то голодающему. как насмешка звучит.
ненавижу лицемерие, ты через минуту - уже весело ржешь над смищными карикатурками или котами(или кошками) на другой вкладке(браузера)
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Моє щире побажання допоможе.
А ти байдужий виродок.
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спасиб*, но я хоть не лицемер.
ты так и не уловил суть моей реплики?
беги жаловаться о5, .... чья-то мать(вроде бы)
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що в тобі можна вловити... сволота натуральна.
ти визнав, що тобі байдужі втрати української армії, ще і пишаєшся цим..
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це - справді, сволота. В мене так і зазначено: "Борис Козлов 6516a265 - провокатор на обидва боки". Тобто, сере і на Україну, і на зебілів, і навіть на касапів.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5371
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Alex N Alex Noyt с Alex Noyt.
2 ч. ·

Тільки за три доби березня загинуло 2 захисника та 17!!! поранено. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють мирних мешканців.
Що робить Зеленський?
Збирається звільняти Коболєва, тому що він заважає цілуватися з москвою.
Продюсер з бізнесом у рф Єрмак рулить ОПУ та зовнішньою політикою, а комік мовчить та робить вигляд, що війни та порушення окупантами усіх домовленостей - немає...
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А разве бубочка не прекратил стрелять? А какже глаза Путина полные мира?
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