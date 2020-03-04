 Український воїн зазнав важкого поранення унаслідок сьогоднішніх обстрілів ворога на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 6.20 упродовж пів години противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського.

А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по наших опорних пунктах біля Оріхового.

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Зазначається, що в обох випадках українські воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонено мінськими домовленостями.

"За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український воїн загинув, ще п'ятеро були поранені.