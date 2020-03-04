 За міністрів проголосуємо "пакетом": регламент не передбачає поіменне голосування, - "слуга народу" Качура

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас регламентом не передбачено голосування окремо щодо кожного міністра. Згідно з регламентом, новий прем'єр-міністр вносить подання з персональним складом Кабінету міністрів. Це означає, що в одній постанові будуть усі міністри", - сказав Качура.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів, також зазначив, що склад уряду буде голосуватися "пакетом", тобто одним голосуванням, пише УНІАН.
Водночас фракція "Голос" наполягає на тому, щоб кожний з кандидатів на посаду міністра розповів про те, що він збирається робити після призначення.
Народна депутатка України з цієї фракції Юлія Клименко зазначила: "Наші вимоги дві - змінити порядок денний і спочатку заслухати звіт усіх правоохоронних органів... А після цього звіту ми починаємо заслуховувати кожного міністра - представлення, відповіді кандидатів, які збираються стати міністрами, поіменне голосування, тому що кота в мішку ми не готові ні розглядати, ні підтримувати".
Вона зазначила, що у фракції "Слуга народу" хочуть пакетного голосування за новий склад уряду.
******
Бо я щось пропустила...
Верной дорогой идете товарищи зелепупченки
Вони розвалять країну.
Теперь будут пакетные министры....
За всё будет отвечать президент Владимир Зеленский.
Он ответит: народ, вы же меня выбрали! Сами! Вы и получили, чего хотели.
Вы же знали, что у меня ни опыта, ни знаний, ни самостоятельности. Кушайте теперь.
K0५EGAR
@Rage4oK
Ввожу мораторий на межклановые срачи в твиторах. Президентом и министрами может быть кто угодно.. Гончарук на самокате, гройсман на барже, яценюк на стене или ахметовский шнырь шмыгал.
Истина в том, решения принимаются обкомом мафии, которая и назначает этих самых преZEдентов.
InfoResist
Читать материал на украинском
Президент Владимир Зеленский намерен сменить министра обороны Украины из-за того, что Андрей Загороднюк не сошелся с ним во мнении относительно разведения войск на Донбассе. Об этом в комментарии InfoResist рассказал бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.
«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
Также он прокомментировал информацию о вероятном назначении генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Андрея Тарана на должность министра обороны Украины.
«Это генерал, который был в руководстве Генерального штаба и он, если мне не изменяет память, в 2016 году уволился. Но вопрос не в этом. Дело в том, что министр обороны у нас сегодня гражданское лицо и это политическая фигура, задача которой проводить военную политику, определенную президентом, как внешнюю, так и внутреннюю. И, по большому счету, министр обороны отвечает за организацию жизнедеятельности ВСУ. Все. Но он не лезет в военные вопросы», - утверждает полковник.
По его словам, порядок подготовки войск и порядок организации ведения боевых действий распределяется между новыми должностями - начальником Генерального штаба, который должен в этом году стать просто старшим военным ВСУ, и главнокомандующим освобожденной должности. Он отвечает за порядок организации ведения боевых действий.
«Таран может быть просто неправильной фигурой, которая будет слепо исполнять распоряжения президента. Главное, чтоб вы не думали», - подытожил Жданов.
Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук сообщила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал кандидатуру Тарана на должность министра обороны.
Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на своїх, а ці ідіоти ніц вчитись не хочуть!
Йо-хо-хо, и Слуга Народа.