 За міністрів проголосуємо "пакетом": регламент не передбачає поіменне голосування, - "слуга народу" Качура

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас регламентом не передбачено голосування окремо щодо кожного міністра. Згідно з регламентом, новий прем'єр-міністр вносить подання з персональним складом Кабінету міністрів. Це означає, що в одній постанові будуть усі міністри", - сказав Качура.

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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів, також зазначив, що склад уряду буде голосуватися "пакетом", тобто одним голосуванням, пише УНІАН.

Водночас фракція "Голос" наполягає на тому, щоб кожний з кандидатів на посаду міністра розповів про те, що він збирається робити після призначення.

Народна депутатка України з цієї фракції Юлія Клименко зазначила: "Наші вимоги дві - змінити порядок денний і спочатку заслухати звіт усіх правоохоронних органів... А після цього звіту ми починаємо заслуховувати кожного міністра - представлення, відповіді кандидатів, які збираються стати міністрами, поіменне голосування, тому що кота в мішку ми не готові ні розглядати, ні підтримувати".



Вона зазначила, що у фракції "Слуга народу" хочуть пакетного голосування за новий склад уряду.