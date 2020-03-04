 Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", вранці на електронну пошту Нацполіції надійшло повідомлення про те, що в синагозі, розташованій у центрі Миколаєва, закладено вибухівку.

На місце події виїхали всі необхідні служби. Зараз триває перевірка інформації, люди евакуйовані.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Харкова, близько 8 ранку надійшло повідомлення про мінування синагоги на вулиці Пушкінській. Нині проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Також видання "Думська" повідомляє: "Вранці 4 березня невідомий повідомив у поліцію про мінування синагоги на Осипова".

Анонімне повідомлення надійшло близько 10 години ранку. Вибухотехніки і кінологи із собаками перевіряють культову споруду і прилеглу територію.

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