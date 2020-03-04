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Все про:мінування (539) Миколаїв (413) Одеса (2389) Нацполіція (9124) синагога (14) Харків (1671)

 Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі

Невідомі повідомили про замінування синагог у Харкові, Одесі та Миколаєві. Відповідні повідомлення надійшли в поліцію вранці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", вранці на електронну пошту Нацполіції надійшло повідомлення про те, що в синагозі, розташованій у центрі Миколаєва, закладено вибухівку.

На місце події виїхали всі необхідні служби. Зараз триває перевірка інформації, люди евакуйовані.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Харкова, близько 8 ранку надійшло повідомлення про мінування синагоги на вулиці Пушкінській. Нині проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Також видання "Думська" повідомляє: "Вранці 4 березня невідомий повідомив у поліцію про мінування синагоги на Осипова".

Анонімне повідомлення надійшло близько 10 години ранку. Вибухотехніки і кінологи із собаками перевіряють культову споруду і прилеглу територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станцію метро "Палац спорту" закрили через повідомлення про мінування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179331
 
 
 Топ коментарі
 
АНТИСЕМІТИЗМ -це саме огидне явище серед обдертих як липка українців. Праву щоку підставляти потрібно.
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Не, ну чего главную синагогу обделили вниманием)))? - я имею ввиду ВР
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Залили сала за шкіру деякі можновладці українцям. А крайні будуть синагоги. Хоча ніхто не може сказати, чи ЗЄ атеїст чи віруючий у там хрін зна в кого.
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я тобі скажу одну таэмницю... релігійні люди ходять чи то в храм чи в сінагогу чи в мечеть... Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі - Цензор.НЕТ 1392
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АНТИСЕМІТИЗМ -це саме огидне явище серед обдертих як липка українців. Праву щоку підставляти потрібно.
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любить все больше и больше, чем больше обнищаем, тем больше будем любить розенблатов и рабиновичей
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приятные и милые лица, которым так желает здоровья и благополучия весь народ
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какие одухотворенные лица. и в глазах вместо зрачков- доллар
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Ага Дьявола....которому служат СН имени ЗЕ
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"Вован222" и "Лексус"?
Ищи-свищи этих кгб-шников.
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Кстати, а Яхве шо таки? Сдулся?
смешно еще когда верожопые подхватываю грипп - не молиться бегут, а в аптеку Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6700
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Это Западная Стена. Там все в кипах, независимо от вероисповедания
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О, щас возьмет на себя ответственность террористическая организация "Фронт Народных Свидетелей борьбы с короновирусом и рептилоидами земли Обетованной". Сообщения о минировании синагог поступили в Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 3951
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то тра в пятницю перед заходом сонця сповіщати
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або вже як замінірував, то не сообщати - в суботу дізнаюця самі
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"Неизвестные сообщили о минировании синагог в Харькове, Одессе и Николаеве." - то наверное антисемиты.
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антісєміти замініровали п і не соопщали п
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Антисемиты, это не те кому не нравятся евреи, а те кто не нравится евреям.
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Щас будут приложены невероятные усилия всех силовых структур и провокаторы будут оперативно установлены)))) если бы так коллаборантов, которые украинских воинов убивают оперативно разыскивали собаковцы
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Не, ну чего главную синагогу обделили вниманием)))? - я имею ввиду ВР
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Шо то мне подсказывает, что рыжий Гудок, дает гудок курчавому
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Ну вот и началось для наших азиато-смугло-кучерявых.
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Разочарованньй электорат Зе протестует?
"Тупая биомасса", как заявил отец преЗедента.
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Вчера, проездом из одесского аэропорта, в центр, обратил внимание на дорожный указатель: "ГОЛОВНА СИНАГОГА". НЕ скажу, что захотелось взорвать, но из надписи явствовало: в этом городишке- точно не одна синагога, а есть и не главные! Если взорвут- никто и не заметит отсутствия, если шо. Повідомлення про мінування синагог надійшли в Харкові, Миколаєві та Одесі - Цензор.НЕТ 4596
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Православие оказалось губительным для Украины - "подставь правую щеку" и "всякая власть от Бога" это правила жизни быдла. Ислам. Вот спасение - бабам гаремы, мужикам ятаганы, жидам по морде.
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